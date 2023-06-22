Возможно сифилис: в Челябинске у сотрудницы детского сада нашли венерическое заболевание

Детский сад №397. Фото: google.com/maps

В Челябинске у сотрудницы детского сада №397 во время медосмотра нашли венерическое заболевание. Название вируса в минздраве не называют. По данным КП-Челябинск, это может быть сифилис.

– По информации, предоставленной ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 3» у работника МАДОУ "Детский сад № 397 г. Челябинска" во время периодического медицинского осмотра выявлено венерологическое заболевание, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе Минздрава.

В учреждение началась проверка. По данным минздрава принимаются меры по диагностике и предварительному лечению всех, кто контактировал с сотрудницей. А это дети. Их родителям название вируса не говорят, а только выдали формы для согласия на сдачу крови и, по словам одной из матерей, прописали антибиотик «Азитромицин».

– Как родителям узнать диагноз и обследовать ребёнка, если мы сами не знаем на что? Какие последствия могут быть? Всё от нас утаивают, – возмущается в группе «Подслушано ЧМЗ» ВКонтакте мать ребенка из детского сада №397.

Этот документ раздают родителям. Фото: Подслушано ЧМЗ / vk.com

К проверке подключилась прокуратура. Инциденту дадут оценку и выяснят, были ли нарушены права воспитанников.

– В ходе проверочных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников дошкольного учреждения на охрану жизни и здоровья, исполнению законодательства об образовании, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В детском саду от комментариев отказываются.

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