Во всем виноваты пробки: как законно опоздать на работу и не лишиться премии

Спланировать поездку в сезон дорожных ремонтов получается не всегда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителя Челябинска Максима лишили премии из-за… дорожного ремонта. Нет, наш читатель не укладывает асфальт и не проектирует магистрали. Просто одним утром все пошло не по плану.

Молодой человек вышел из дома в привычное для себя время, но по пути из Чурилово оказалась перекрыта дорога. Маршрут по времени увеличился почти вдвое, и мужчина опоздал на работу. За это начальник решил не давать поощрение своему сотруднику.

Максим обратился в редакцию КП-Челябинск с вопросом: можно ли оспорить такое решение? Оказалось, что да.

Для этого нужно взять справку в транспортной компании: доказать можно даже обычную пробку. Правда, потом придется разбираться через суд, а рассмотрение дела займет минимум два месяца, — говорит юрист и эксперт по трудовому праву Людмила Теплых.

Также, прежде чем лишить сотрудника премии, необходимо вынести ему наказание по трудовому кодексу — замечание и выговор:

После этого работник теряет поощрение автоматически. Но это «теневая сторона» законодательства. Если в трудовом договоре не прописаны меры наказания и поощрения, то доказать свою правоту будет трудно, — добавила юрист.

Напомним, до начала октября будет произведен ремонт улицы Тимирязева за 57 млн. рублей

Отметим, что сейчас дорожный ремонт в Челябинске в самом разгаре. Горожан просят относиться с пониманием и грамотно рассчитывать свое время.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru