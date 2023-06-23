Первый частный медицинский институт открылся на Южном Урале

Занятия студентов будут проходить в новых комфортных аудиториях. Фото: Пресс-служба ЮМЕД.

Первый в УрФО частный медицинский вуз начал приемную кампанию. Институт открылся на базе Уральского медицинского колледжа в Челябинске. Сюда за высшим образованием едут абитуриенты со всего региона. Специалистов будут готовить по трем востребованным направлениям, проводить обучение – от четырех до пяти лет. Диплом позволит выпускникам работать в любом медучреждении страны.

Студенты специальности "Сестринское дело" отрабатывают манипуляции. Фото: Пресс-служба ЮМЕД.

ЮМЕД открыл двери для студентов еще в 2018 году. Колледж пять лет занимался и продолжит заниматься подготовкой среднего медперсонала. Однако спрос на медицинские специальности оказался настолько велик, что в этом году под именем ЮМЕД открылся институт.

Олег Крылов - ректор Уральского медицинского института ЮМЕД и директор Уральского медицинского колледжа ЮМЕД. Фото: Пресс-служба ЮМЕД.

- Уже несколько лет мы получаем хорошие отзывы от работодателей, куда уходят трудиться наши ребята, я знаю, что ЮМЕД дает отличную теоретическую и практическую базу. Открытие института – логичный шаг нашего развития, тем более, что кадровый голод медицины в нашем регионе и в стране, к сожалению, очень высокий. И мы работаем для того, чтобы медицинских специалистов становилось больше. Для института приобрели современное оборудование. На таком же работают в крупных медцентрах региона. Для стоматологов закупили десять новейших установок, для будущих медбратьев и сестер – симуляционное оборудование. У фармацевтов появятся новые аудитории и лаборатории, в которых будут проходить практики и развернется аккредитационная площадка специалистов, – комментирует ректор Уральского медицинского института, директор Уральского медицинского колледжа Олег Крылов.

Как и чему будут учить

Практикантка в челябинской производственной аптеке. Фото: Пресс-служба ЮМЕД.

Обучать студентов в институте будут по трем специальностям. Пять лет потребуется для того, чтобы получить диплом в направлениях «Стоматология» и «Фармация» по программе специалитета. Обучение «Сестринскому делу» займет четыре года – это бакалавриат. Кстати, академических медицинских сестер и братьев в регионе уже несколько лет никто не учил. Высшее образование с этого года они могут получить только в ЮМЕД. Специальность для региона уникальная и востребованная. В перспективе медсестры могут дорасти до главной медицинской сестры или даже заместителей руководителей медицинских организаций. Дипломированные фармацевты после «вышки» смогут работать провизорами, - незаменимыми сотрудниками аптек, а рост популярности услуг стоматологов не вызывает вопросов в актуальность будущей профессии. Для региона – это настоящий подарок. В муниципальных и частных клиниках уже ждут новых специалистов:

- В очередной раз город Челябинск и Челябинская область доказали, что являются студенческой столицей. У нас появилось еще одно высшее образовательное учреждение. Несмотря на то, что частное, мы говорим, что расширяются возможности выбора для молодежи. Получив высшее образование, большая часть специалистов остается у нас [в регионе] – это отрадно. Так как дефицит среди среднего и высшего медицинского персонала сохраняется, специальности при открытии института выбраны очень востребованные. Мы ждем фармацевтов в наших больничных аптеках. Стоматологов для оказания медицинской помощи взрослым и детям. Медсестер с высшим образованием – ведь они те менеджеры на местах, которые не только могут организовать сестринский процесс, оптимизировать работу, внедряя бережливые технологии эргономики рабочих мест, но и работать для безопасности медперсонала, который контактирует с пациентами и следит за соблюдением назначений врачей, – рассказал заместитель Министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Время первых

В этом году для абитуриентов подготовлены 180 мест. Обучение – платное, но цены, по данным вуза, ниже, чем в госуниверситетах. С ними можно ознакомиться на сайте института, ссылка размещена в конце статьи.

Ольга Быкова - первый абитуриент института. Фото: Пресс-служба ЮМЕД.

Оригиналы документов уже приняли у первых абитуриентов. Среди них выпускники школ и колледжей региона, в том числе бывшие студенты колледжа ЮМЕД, решившие продолжить образование в уже родных стенах (занятия в колледже и вузе будут проходить в одних и тех же корпусах на Ярославской, 1 и Курчатова, 9). Первой абитуриенткой нового вуза стала челябинка. Ольга Быкова уже подала оригиналы документов и с улыбкой на лице делится планами на будущее – она мечтает стать стоматологом:

- Много отзывов изучила, говорила со знакомыми, кто учился в колледже ЮМЕД. У всех положительные отзывы. Я увидела оборудование, которым оснащен вуз и подумала, что за этим будущее.

Практические занятия на симуляционном оборудовании. Фото: Пресс-служба ЮМЕД.

По окончании вуза у специалистов, желающих остаться в профессии, проблем с трудоустройством не возникнет. ЮМЕД направляет студентов на практику в более чем 170 организаций, с которыми заключены договоры: это государственные и частные клиники, фармацевтические компании, стоматологии. Как правило, к моменту выпуска уже каждый студент знает свое будущее место работы.

Приемная комиссия в институте работает до 25 июля по адресу Курчатова, 9. Подробнее об условиях поступления читайте на сайте вуза.

Корпус на Ярославской. Фото: Пресс-служба ЮМЕД.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Уральский медицинский институт». Лицензии № 3071 от 22 июля 2022 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.