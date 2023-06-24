Первый, масштабный, атомный: как в Челябинске прошел областной выпускной

Выпускники 11-х классов зажигали с 10 вечера до самого утра Фото: Егор ИВЛЕВ

«Атомный выпускной» собрал выпускников 11-х классов в Парке имени Гагарина. Всю ночь вчерашние школьники отрывались под диджейские сеты и музыку популярных исполнителей. О том, как прошел самый массовый выпускной, — в репортаже КП-Челябинск.

К 10 вечера в парке начали собираться выпускники. Чтобы доставить их на праздник, задействовали общественный транспорт. Большие зеленые автобусы с надписью «Чистый воздух», обычно курсирующие по городу, один за одним ехали ко входу в парк Гагарина. На них вместо номера маршрута горела надпись «спецрейс».

На «Атомный выпускной» школьники шли группами в сопровождении родителей Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

У входа толпа людей. Некоторые шли пешком: их вели руководители с красными флажками. Суета. Голоса детей слились в один.

— Выбрасывайте свои напитки. Зачем брали? Это же деньги на ветер, — почти кричит одна из классных руководителей.

Вчерашние школьники послушно выбросили бутылки в урну. Немного разочарованно мальчики пошли ко входу.

Звук главного выпускного области доносился по всему центру Челябинска. Слова ведущего было слышно через всю улицу Коммуны.

Фонтан в этот вечер был отключен Фото: Егор ИВЛЕВ

Выпускники могли поиграть в гольф Фото: Егор ИВЛЕВ

В парке звучали не только DJ-сеты, но и классика Фото: Егор ИВЛЕВ

Те, кто устал и замерз, могли посидеть в автобусе Фото: Егор ИВЛЕВ

Часть парка была перекрыта Фото: Егор ИВЛЕВ

Пропускной режим строгий — безопасность на высоте. Попасть в парк в этот день непросто: пройти могут только группы выпускников с руководителями. Учителям выдают специальные браслеты.

Парк Гагарина украсили специально к мероприятию. Главная арка горела желтыми огоньками. Стоят цифры «2023» — внимательные горожане заметили, что эта декорация перекочевала с ледового городка на площади Революции. Везде вывески «Атомный выпускной». Фонтан в этот день выключен — искупаться на рассвете не удастся.

По аллеям парка были разбросаны активности. Например, «ЧелБаскет» с их символом — Леброшей. Можно было найти и гольф. На каждой интерактивной площадке посетителей праздника встречали волонтеры. После открытия можно было бесплатно покататься на аттракционах.

Поскольку погода не радует, в центре парка поставили автобус с надписью «Здесь можно согреться». Переждать холодную ночь можно было и в большом шатре. Там еще до открытия было много выпускников. Они группами сидели с горячим чаем в руках.

— Сейчас зажжем танцпол на открытии! — обещает выпускник Дима.

Перед открытием ведущий провел перекличку городов:

— Нязепетровск, вы здесь? Сатка, я вас не слышу!

Школьники региона кричали, когда слышали свой муниципалитет. Громче всех, конечно, — Челябинск. Всего на мероприятие приехало 6 тысяч вчерашних школьников.

— Наши дети запомнят такое мероприятие. Они экзамены сдавали, после такой нагрузки нужно отдохнуть, — отметила начальник управления образования Усть-Катавского района Елена Иванова.

Мужчина из угла по рации передал, что пора начинать. Погас свет. На сцене начинают переливаться огни. Пошел обратный отсчет. Над толпой выпускников поднялись смартфоны с камерами.

Ведущий начал первый общий выпускной Челябинской области:

— Вот и настал ваш выпускной. Первый. Масштабный. Атомный.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Ребятам из дальних рядов плохо видно происходящее на сцене. Часть поднялась на лавочки, чтобы все рассмотреть. Мероприятие продолжилось танцующими девушками в черных костюмах.

— Они похожи на Майклов Джексонов, — сказал школьник своим друзьям.

Мероприятию радовались и учителя. Многие стояли и вспоминали, что в их годы такое не устраивали.

После девушек на сцену снова вышел ведущий. Пришло время давать выпускную клятву:

— Быть увлеченным своим делом.

— Клянусь, — скандируют школьники в ответ.

Напутственное слово выпускникам сказала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. Она пообещала, что это будет ежегодное мероприятие:

— Все экзамены позади, зарядитесь атомной энергией. Не расходитесь до утра! С праздником!

Министр культуры области Алексей Бетехтин, супруга губернатора Ирина Текслер и вице-губернатор Вадим Евдокимов Фото: Егор ИВЛЕВ

В толпе можно было заметить главу города Наталью Котову. Мэр стояла в центре праздника и общалась с учителями школ области. Поговорить с мэром удалось и редакции КП-Челябинск:

— Идеей мероприятия Алексей Леонидович Текслер загорелся год назад, и наконец-то удалось все реализовать. Такие события очень вдохновляют. Для ребят это настоящий праздник. Зажигает нас всех то, что подобные мероприятия еще не проводились в области, и выпускники по-настоящему ждут сюрпризов, — поделилась Наталья Петровна.

После открытия выпускники обсуждали программу мероприятия. Выбор был сложный: остаться на Илоне Масковой или уйти ждать Асию. Тяжелее этого, пожалуй, было выбрать вуз для дальнейшего обучения.

В 3-м часу ночи на сцену вышли Gayazovs Brothers Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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