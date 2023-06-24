Первый, масштабный, атомный: как в Челябинске прошел областной выпускной

Выпускники 11-х классов зажигали с 10 вечера до самого утра
Фото: Егор ИВЛЕВ
«Атомный выпускной» собрал выпускников 11-х классов в Парке имени Гагарина. Всю ночь вчерашние школьники отрывались под диджейские сеты и музыку популярных исполнителей. О том, как прошел самый массовый выпускной, — в репортаже КП-Челябинск.
К 10 вечера в парке начали собираться выпускники. Чтобы доставить их на праздник, задействовали общественный транспорт. Большие зеленые автобусы с надписью «Чистый воздух», обычно курсирующие по городу, один за одним ехали ко входу в парк Гагарина. На них вместо номера маршрута горела надпись «спецрейс».
На «Атомный выпускной» школьники шли группами в сопровождении родителей
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
У входа толпа людей. Некоторые шли пешком: их вели руководители с красными флажками. Суета. Голоса детей слились в один.
— Выбрасывайте свои напитки. Зачем брали? Это же деньги на ветер, — почти кричит одна из классных руководителей.
Вчерашние школьники послушно выбросили бутылки в урну. Немного разочарованно мальчики пошли ко входу.
Звук главного выпускного области доносился по всему центру Челябинска. Слова ведущего было слышно через всю улицу Коммуны.
Фонтан в этот вечер был отключен
Фото: Егор ИВЛЕВ
Выпускники могли поиграть в гольф
Фото: Егор ИВЛЕВ
В парке звучали не только DJ-сеты, но и классика
Фото: Егор ИВЛЕВ
Те, кто устал и замерз, могли посидеть в автобусе
Фото: Егор ИВЛЕВ
Часть парка была перекрыта
Фото: Егор ИВЛЕВ
Пропускной режим строгий — безопасность на высоте. Попасть в парк в этот день непросто: пройти могут только группы выпускников с руководителями. Учителям выдают специальные браслеты.
Парк Гагарина украсили специально к мероприятию. Главная арка горела желтыми огоньками. Стоят цифры «2023» — внимательные горожане заметили, что эта декорация перекочевала с ледового городка на площади Революции. Везде вывески «Атомный выпускной». Фонтан в этот день выключен — искупаться на рассвете не удастся.
По аллеям парка были разбросаны активности. Например, «ЧелБаскет» с их символом — Леброшей. Можно было найти и гольф. На каждой интерактивной площадке посетителей праздника встречали волонтеры. После открытия можно было бесплатно покататься на аттракционах.
Поскольку погода не радует, в центре парка поставили автобус с надписью «Здесь можно согреться». Переждать холодную ночь можно было и в большом шатре. Там еще до открытия было много выпускников. Они группами сидели с горячим чаем в руках.
— Сейчас зажжем танцпол на открытии! — обещает выпускник Дима.
Перед открытием ведущий провел перекличку городов:
— Нязепетровск, вы здесь? Сатка, я вас не слышу!
Школьники региона кричали, когда слышали свой муниципалитет. Громче всех, конечно, — Челябинск. Всего на мероприятие приехало 6 тысяч вчерашних школьников.
— Наши дети запомнят такое мероприятие. Они экзамены сдавали, после такой нагрузки нужно отдохнуть, — отметила начальник управления образования Усть-Катавского района Елена Иванова.
Мужчина из угла по рации передал, что пора начинать. Погас свет. На сцене начинают переливаться огни. Пошел обратный отсчет. Над толпой выпускников поднялись смартфоны с камерами.
Ведущий начал первый общий выпускной Челябинской области:
— Вот и настал ваш выпускной. Первый. Масштабный. Атомный.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Ребятам из дальних рядов плохо видно происходящее на сцене. Часть поднялась на лавочки, чтобы все рассмотреть. Мероприятие продолжилось танцующими девушками в черных костюмах.
— Они похожи на Майклов Джексонов, — сказал школьник своим друзьям.
Мероприятию радовались и учителя. Многие стояли и вспоминали, что в их годы такое не устраивали.
После девушек на сцену снова вышел ведущий. Пришло время давать выпускную клятву:
— Быть увлеченным своим делом.
— Клянусь, — скандируют школьники в ответ.
Напутственное слово выпускникам сказала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. Она пообещала, что это будет ежегодное мероприятие:
— Все экзамены позади, зарядитесь атомной энергией. Не расходитесь до утра! С праздником!
Министр культуры области Алексей Бетехтин, супруга губернатора Ирина Текслер и вице-губернатор Вадим Евдокимов
Фото: Егор ИВЛЕВ
В толпе можно было заметить главу города Наталью Котову. Мэр стояла в центре праздника и общалась с учителями школ области. Поговорить с мэром удалось и редакции КП-Челябинск:
— Идеей мероприятия Алексей Леонидович Текслер загорелся год назад, и наконец-то удалось все реализовать. Такие события очень вдохновляют. Для ребят это настоящий праздник. Зажигает нас всех то, что подобные мероприятия еще не проводились в области, и выпускники по-настоящему ждут сюрпризов, — поделилась Наталья Петровна.
После открытия выпускники обсуждали программу мероприятия. Выбор был сложный: остаться на Илоне Масковой или уйти ждать Асию. Тяжелее этого, пожалуй, было выбрать вуз для дальнейшего обучения.
В 3-м часу ночи на сцену вышли Gayazovs Brothers
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
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