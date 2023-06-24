Как сталкиваются реальности: в Челябинске открылась выставка художника-сюрреалиста, создающего картины из фото

Выставка будет работать два месяца — до 23 августа Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской областной научной библиотеке или как все привыкли ее называть — Публичке, состоялся вернисаж выставки digital-художника Эдуарда Фадюшина «Столкновение реальностей». Автор рассказал, где находит вдохновение и как рождаются необычные работы.

В экспозиции можно увидеть около 20 работ. Основой и своего рода «холстом» для творческих экспериментов стали фотографии из путешествий по миру. Используя графические редакторы, автор объединяет фрагменты снимков, накладывает фильтры, меняет перспективу, дорисовывает новое. Каждая из работ заставляет остановиться и начать рассматривать детали. Основная идея — заставить зрителя задуматься о том, как мы воспринимаем мир вокруг нас, и как наши представления могут отличаться от реальности на самом деле.

На открытии выставке состоялся public talk c художником Фото: Егор ИВЛЕВ

Вместе с Эдуардом на вопросы гостей ответила его супруга, редактор КП-Челябинск Ирина Фадюшина Фото: Егор ИВЛЕВ

Название выставки «Столкновение реальностей» отражает идею автора, что на одной картине могут быть объекты из разных стран и культур, которые никогда не могли бы встретиться в реальной жизни. Идея создания таких работ возникла, когда Эдуард начал экспериментировать с обработкой фотографий в графических редакторах. Он заметил, что если объединить несколько фотографий в одну, то можно получить необычный и интересный результат.

Эдуард считает, что создание необычных и нестандартных работ помогает ему выразить свои мысли и чувства, а также позволяет экспериментировать с различными техниками и методами обработки фотографий. Он говорит, что каждая работа — это новый мир, который можно исследовать и изучать.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

За «текучие» формы Эдуарда стали называть челябинским Сальвадором Дали. Сходство находят и эксперты.

— Сразу бросаются в глаза отсылки к творчеству Сальвадора Дали — ощущение ирреальности, искаженные фигуры, алогизмы. Цитирование наследия прошлого — прием, который встречается у многих представителей художественной сферы XX–XXI веков. Некоторые работы отсылают к поискам художников «новой реальности» и метафизической живописи, осмысливающих современность после разрушительных лет различных потрясений. Зрелищно смотрятся эксперименты с приемами оптических иллюзий, — отмечает искусствовед Музея изобразительных искусств Вера Петрова.

Сам автор отшучивается и говорит: «Это не я Челябинский Дали, а Сальвадор — каталонский Эдуард Фадюшин».

— Дело в том, что Дали работает в другой цветовой палитре и его идеи картин носят другую смысловую нагрузку. Я пришел к своему творчеству не благодаря Дали, а благодаря инструментарию в растровом графическом редакторе через определенные эксперименты, — отметил Эдуард.

На открытии выступил театр плейбэк «Абажур» с отрывком из спектакля «Человеки» Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

В произведениях Эдуарда Фадюшина можно увидеть традиции многих направлений современного искусства, считает искусствовед Государственного исторического музея Южного Урала Марья Аникина.

— Это оригинальная попытка синтеза изобразительных языков для адекватной визуализации современного мира. Это искусство рождается на наших глазах, оно непривычно, остро, эмоционально. Профессиональное мастерство художника делает этот мир ярким и гармоничным внешне, приглашая зрителя к осмыслению его внутренней сложности и неоднозначности, — отметила Марья Аникина.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Выставку дополнили инсталляции, сувениры и головные уборы, привезенные из путешествий. Отдел литературы по искусству Публичной библиотеки подготовил для посетителей подборку интересных книг об искусстве и фото, которые можно почитать на выставке.

— В библиотеке запланирована встреча с Эдуардом и мастер-класс на котором он поделится процессом создания таких необычных работ, встреча с супругой Эдуарда, редактором «Комсомолки» Ириной Фадюшиной, на которой она расскажет как творческому человеку попасть в СМИ. Также планируется проведение серии настольных игр и многое другое — поделилась с нами планами куратор выставочного пространства библиотеки Нинель Синюк.

На достигнутом Эдуард Фадюшин останавливаться не собираются. Впереди ждут новые путешествия и новые выставки. Поскольку изначально работы Эдуарда сделаны в цифровом виде, их можно отправить в любую точку мира и сделать там печатную версию. Этим летом художник будет участвовать в двух групповых выставках — «Торжество тепла и света», которая откроется на следующей неделе в галерее «Гостинка-Арт» в Санкт-Петербурге, и выставке Information, которая откроется в августе в городе Брайтон (Великобритания).

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