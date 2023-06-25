Семья из Челябинской области погибла в ДТП под Волгоградом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Под Волгоградом случилось страшное ДТП, которое унесло жизни нескольких членов семьи из Челябинской области. Судя по кадрам с видеорегистратора, на трассе шел дождь. Автомобиль Lifan ехал по своей полосе, когда в его сторону начало заносить встречную фуру, груженную кирпичами.

Водитель легковушки начал съезжать на обочину, а потом и вовсе с трассы, но это не помогло – фуру понесло туда же. В итоге грузовик буквально смял иномарку.

Оказалось, что за рулем автомобиля ехал мужчина из Кыштыма. В салоне также сидел его 8-летний сын, мама и еще один пассажир. Все погибли.

– На месте аварии работают экипажи Камышинской Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Известно, что в ДТП зацепило еще автомобиль Opel, но в нем никто не пострадал.

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