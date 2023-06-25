На дорогах и парковках образовалась каша из града. Фото: соцсети

Сегодня, 25 июня, на Челябинск обрушился ливень с градом. Жители города делятся фотографиями и видео с осадками: выглядит впечатляюще, как настоящая зима. Но такая картина возникла не во всех районах, где-то просто прошел дождь. Больше всего града выпало на Северо-Западе, в районе «Академа» и «Ньютона». Также сообщается о небольшом граде в Сосновском районе.

Показываем фотографии и видео, которые челябинцы выкладывают в социальных сетях.

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