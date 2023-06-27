Питьевая вода и чистый воздух: Коркинский разрез начали превращать в бирюзовое озеро

Еще пять лет назад дна разреза было не видно из-за дыма (слева), а сегодня это прекрасный вид на водоем (справа). Фото: "Промрекультивация"/Валерий Звонарев.

Сегодня Коркинский разрез — это режимный объект, куда журналистов пустили в порядке исключения. Мы посмотрели, что происходит с самым большим и глубоким в Евразии карьером, и узнали, что с ним будет в ближайшие 30 лет.

— Смотрите, видно восточный борт, а до него 2 километра, — делятся экологи результатами работы, показывая объект со смотровой площадки.

Дух от этого места по-прежнему захватывает. Но уже от красоты: сочетания бирюзового цвета воды, почти как на картинках курортов, и огромного размера котлована. Трудно представить, что такую яму глубиной почти в 500 метров и диаметром в 2 километра выкопал человек.

Спустя 90 лет Коркинский разрез стал самым масштабным проектом по ликвидации накопленного экологического вреда в России. Рассказываем, когда легендарное место по добыче угля превратится в курорт, какие работы сейчас идут на этом месте, и что за волшебные технологии очистили воздух, остановили края.

Коркинский разрез - режимный объект, где сегодня приняты все меры для безопасности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БЫЛ ГОРДОСТЬЮ СОЮЗА, НО ОКАЗАЛСЯ ПЕРЕЖИТКОМ

Многие еще помнят времена, когда на Коркинский разрез мог попасть любой: учителя возили экскурсии, а туристы спускались ради острых впечатлений. Угольный карьер — как живой организм — разрастался, выражал свое недовольство, грозил обрушением жилым домам, а потом и вовсе вспыхнул пожарами.

Представьте 1931 год. В Америке — Великая депрессия, мир на пороге Второй мировой войны, а для Советской России — время индустриализации. Один за другим открываются заводы по всей стране: Челябинский тракторный, Уралмаш в Свердловске. В это время начинается и добыча угля на крупнейшем в СССР месторождении. В год Коркино давал 800 тысяч тонн угля, а к 40-му году — уже два миллиона тонн.

Но как и для многих других предприятий, самые тяжелые времена «Челябинскугля» наступили в 90-е. Добыча перешла в частные руки, а в самом разрезе начались оползни. Тогда же начались первые пожары. Сыграл роль и технический прогресс: электростанции стали переходить на альтернативные источники энергии, а уголь упал в цене. В 2000-е окончательно стало понятно, что добывать уголь в Коркино уже нерентабельно, да и опасно. А когда задумались о реабилитации этой территории, работы оценили в 30 млрд рублей. Тогда сумма посчитали неподъемной и ограничились расселением ближайших домов.

Еще в 2017 году карьер постоянно был в густом дыме. Фото: "Промрекультивация".

Официально угольный разрез закрыли только в 2017 году, когда передали для рекультивации Томинскому горно-обогатительному комбинату.

ПОЖАРЫ ИСПАРИЛИСЬ?

Коркинский разрез стал опасен с нескольких сторон: его восточная часть начала обрушиваться и грозить разрушением жилым домам, а сама воронка заполнилась дымом от пожаров. Погасить очаги — первая цель, которая стояла перед специалистами, которые взялись за проект.

Такие пожары невозможно потушить водой, очаги можно только засыпать. Фото:"Промрекультивация".

Экологи рассказывают, что после очередного крупного оползня уголь перемешался с другой породой, освободив место для кислорода. Уголь стал самовозгораться. Ядовитое облако накрывало все окрестности, в том числе Челябинск. Остановить постоянные эндогенные (подземные) возгорания — одна из задач при рекультивации.

— Бурый уголь имеет способность в течение 24 дней нагреваться, и если на нем есть трещины, при попадании кислорода на поверхность происходит нагрев, а затем возгорание, — раскрывает особенности процесса директор компании «Промрекультивация» Николай Джемилев. — Видите, большой участок красного цвета — это горельник — продукт перегорания самого угля. Произошел оползень, который двинулся в сторону севера со скоростью 1,5 метра в секунду. Это был большой отрыв. При этом угольные слои и пустая порода перемешались, начал поступать кислород, в итоге образовался пожар в несколько сот квадратных метров! Дым доходил до Челябинска.

Складировались на разрезе и отходы обогатительной фабрики, которая находилась неподалеку. Остатки угля также нагревались и самовоспламенялись. Плотный едкий дым накрывал дорогу, поселок Розу, Коркино или Челябинск в зависимости от направления ветра. Локализовали пожары, только когда началась рекультивация.

— Было три пожара и порядка 20 зон самонагревания, — вспоминает Николай Джемилев. — Это когда пожар еще не возник, но все процессы с температурой уже начались. За 4 месяца мы погасили порядка 1200 квадратных метров. Все горело, был просто открытый огонь, главное было закрыть доступ к кислороду.

Еще совсем недавно оползни были частым явлением на разрезе, теперь о них напоминают лишь такие холмы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ

Сегодня состояние Коркинского разреза контролируется постоянно. Сразу к работе подключился Санкт-Петербургский горный университет. Кандидат технических наук и доцент кафедры геологии Александр Данилов участвует в рекультивации с 2017 года. С тех пор экспедиции представителей вуза проходят ежегодно.

Станция в самом низу постоянно следит за качеством воды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Основная задача, которая лежит на нас — это мониторинг состояния окружающей среды, — рассказывает ученый. — Причем по всем параметрам: атмосферный воздух, поверхностные водные объекты, почва, физические факторы воздействия, такие как гамма-излучения. Почва по качеству за время ликвидации угольного разреза не изменилась. Самое интересное то, что произошло с атмосферным воздухом. Когда впервые посетил карьер летом 2017 года, стоя примерно на этом месте, я не видел восточного борта полностью, накапливались продукты горения бурого угля. Столб дыма поднимался и выбрасывался в окружающий воздух. В 2019 году, проводя измерения с применением беспилотных летательных аппаратов, мы уже не наблюдали таких концентраций.

Со смотровой площадки открывается отличный вид.

К слову, превышения по загрязнению воздуха в районе Коркинского разреза сейчас равны нулю. Об этом красноречиво говорят не только замеры ученых, но и прекрасный вид, который открывается сегодня на карьер.

ПОСЕЛОК РОЗА СНОВА МОЖНО БУДЕТ ЗАСЕЛИТЬ

Вторая проблема Коркинского разреза обострилась в начале 2000-х — борта разреза пришли в движение, грозя обрушением домам поселка Роза, который расположен ближе на восточной стороне угольного гиганта. В 2016 году на разрез приехал президент Владимир Путин, который принял решение о переселении жителей трех улиц. Вскоре они обрели новые дома, но проблема разрастания никуда не делась.

Коркинский разрез с каждым годом становился больше на несколько сантиметров. Если пожары удалось локализовать быстро, то по проекту рекультивации борта закончат укреплять к 2025 году.

Для этого Коркинский разрез стал частью производственного процесса на Томинском ГОКе. Руда перемалывается до мелких частиц, из которых извлекают медь. Оставшаяся пустая порода применяется в качестве закладочного материала.

Закладочный материал для укрепление бортов доставляется через систему труб. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но не все так просто. Прежде чем опустить породу на дно разреза по специальным трубам, ее разводят до консистенции зубной пасты, если говорить простым языком. Для этого на комбинате был построен цех производства и транспортирования закладочного материала.

— Закладочный материал поставляется в пульпообразном состоянии. Сначала откладываются крупные частички, потом средние, потом мелкие, — объясняет Николай Джемилев. — Мы рассчитали, что, когда закладочный материал поднимется до отметки +20, оползневые процессы остановятся. Сегодня она на -20 (к уровню Балтийского моря).

Только на самом подвижном восточном борту, где находится поселок Роза, установлено шесть наблюдательных линий, которые фиксируют состояние краев разреза. Такие же установлены и на остальных сторонах, более стабильных. Контролируют процесс сотрудники Уральского филиала межотраслевого научного центра «Геомех».

— В 2017 году мы заложили 14 наблюдательных линий по всем бортам, — комментирует главный геолог независимой экспертной организации Николай Трезцов. — Сегодня привез очередной ответ по результатам наблюдений. Установлено, что все борта находятся в хорошем состоянии, никаких подвижек по замерам не обнаружено. Исключение составил восточный борт, но там это было всегда. Два сантиметра за 194 дня — при таких показателях говорить об опасных моментах нельзя.

Для исключения оползней, которые раньше были обычным явлением в Коркинском разрезе, поверхность еще и осушают.

ИСТОЧНИК ВОДЫ ДЛЯ КОМБИНАТА

Томинский ГОК не только транспортирует закладочный материал в Коркинский разрез, но и отправляет осветленную воду для повторного использования на обогатительной фабрике. Таким образом, нет необходимости проводить дополнительный водозабор из реки Миасс.

Через систему насосных станций вода закачивается для нужд комбината. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Комбинат, увеличивая свою производительность, не увеличивает водозабор из поверхностных водных источников, — рассказывает вице-президент по экологической безопасности РМК Наталья Гончар. — Сегодня мы говорим об организации водооборота между Коркинским разрезом и комбинатом. Дополнительно воду мы берем из разреза в объеме 20 млн кубометров в год. Это непростая задача по подъему воды, на которую работают три насосные станции. Мы смогли организовать систему замкнутого водооборота.

Наталья Гончар наглядно показала, как происходит подача материала и забор воды.

Насосные станции оснащены множеством датчиков.

На посту насосной станции ведется круглосуточное наблюдение.

РАЗРЕЗ ПРЕВРАТИТСЯ В ОЗЕРО

После того, как на дно будет уложено достаточное количество закладочного материала, а вода поднимется практически до верхнего уровня, начнется последний этап рекультивации — озеленение берегов. Стартует он не скоро, в 2048 году. Но процесс восстановления после векового воздействия человека небыстрый.

— Берега будут выполаживаться (сделают пологими. — Прим. автора.), чтобы люди могли подойти к воде, — рассказал о последних действиях Николай Джемилев. — Демонтируют все трубопроводы, коммуникации, сооружения, линии электропередач. Это уже экологическая рекультивация, работа с растениями, все будет зарыблено, а для высаживания рекомендованы кустарники.

Борта разреза начали зарастать деревьями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Один из частых вопросов при знакомстве с проектом: какой будет вода в разрезе? Ответ на него эксперты дают уже сейчас. На карьер стали прилетать уточки и лебеди, завелась рыба.

— В закладочном материале мы изучаем жидкую составляющую, плаваем на лодке, отбираем пробы, — говорит директор компании «Уралгеопроект», которая также проводит независимую экспертизу, Ольга Гуман. — Пробы делаем летом, зимой, осенью, после промораживания, после испаряемости. Состав стабильный, слабощелочная среда, которая не позволяет мигрировать всем тяжелым металлам: цинку, меди. Думаю, через 30 лет можно будет купаться, вода питьевая.

Сегодня разрез облюбовали уточки. Фото:"Промрекультивация".

Как будет выглядеть Коркинский разрез после полной перезагрузки, не сложно представить. Достаточно проехать на соседний угольный карьер в прошлом, где сегодня форелевая ферма. Рыбаки готовы платить деньги, чтобы закинуть удочку в этом месте. В будущем и эта самая глубокая яма в Евразии станет огромным бирюзовым озером диаметром в 2 километра. Главные шаги сделаны: ведь разработать и запустить такой амбициозный проект — уже большая часть дела. А дальше поможет природа. Берега уже сегодня зарастают деревьями, которые дополнительно осушают берега и помогают карьеру.

Жизнь возвращается в эти места. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рекультивация Коркинскго разреза - один из самых смелых и уникальных проектов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Через 30 лет разрез станет обычным озером. Рендер: "Промрекультивация".

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