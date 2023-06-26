«Теперь ставим уколы от бешенства»: истощенная лиса покусала детей и взрослых в садах под Челябинском

Лиса выглядит плохо. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Отдых в саду закончился травмпунктом для нескольких человек. В садовое товарищество «Железнодорожник» в Сосновском районе пришла худая дрожащая лиса. Животное не один день терроризировало садоводов.

– Сосед работал на грядке, сидя на коленях. Вдруг он почувствовал, что за штаны его кто-то тянет. Сперва подумал, что над ним шутят, но обернувшись, увидел лису, которая разорвала ему штаны и поцарапала ногу при попытке ее прогнать. Охранники рассказывали, что на мусорку возле их будки также приходила лиса и копалась в мусоре, – рассказал КП-Челябинск один из владельцев дачи в этом садовом товариществе.

Покусанный лисой мужчина теперь ездит на уколы от бешенства, как и еще несколько его соседей по даче. Чат жителей СНТ заполнен историями нападения лисицы, которая вдобавок ко всему еще и выглядит болезненно.

– Бабушку укусила лиса, теперь на уколах.

– Укушенному соседскому мальчику поставили в травмпункте укол, теперь их нужно ставить каждые две недели в течение полугода.

– В очереди встретили садоводов с 22 улицы: их ребенка тоже сегодня укусили.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что все пострадавшие от лисьих зубов получили медицинскую помощь в полном объеме.

КП-Челябинск связалась с главой Сосновского района Евгением Вагановым. Он о происшествии не знал. Но пообещал разобраться и предоставить информацию о том, какие меры будут предприняты позже.

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