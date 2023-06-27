А «ЕдаЛи» это: челябинский студент разработал приложение, показывающее состав продуктов

В первую очередь приложение может помочь аллергикам Фото: Полина АГЕЕВА

Многие из вас наверняка задумывались, что входит в состав продуктов, которые мы едим. Но как разобраться в аббревиатурах? А ведь еще надо разглядеть мелкий шрифт! Игорь Петров, выпускник 4 курса информационных технологий ЧелГУ, разработал мобильное приложение «ЕдаЛи», которое показывает на экране смартфона состав продуктов.

— Я стал жить самостоятельно, появилась необходимость читать состав продуктов. Главная проблема для меня — мелкий шрифт на упаковке, например на глазированных сырках сложно увидеть состав, — рассказал Игорь Петров на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). — Приложения называется «ЕдаЛи», что означает: является ли едой то, что мы сканируем.

Все работает довольно просто: наводите камеру на штрих-код, ждете секунду и вуаля! Молодой человек говорит, что приложение поможет, в первую очередь, аллергикам, потому что кроме состава высвечиваются еще и основные аллергены: глютен, лактоза, фрукты, орехи, ягоды. В приложении есть список добавок — вы можете нажать на название, чтобы прочитать про ее пользу и вред. Все данные взяты от Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA).

Приложение пока не размещено в GooglePlay и AppStore — Игорь Петров еще дорабатывает его. Но молодой человек предоставил редакции КП-Челябинск доступ к демоверсии приложения. Мы пошли в магазин проверять состав продуктов на полках.

По одному из продуктов приложение загадочно ответило «возможно» Фото: Полина АГЕЕВА

Первой «жертвой» нашего импровизированного рейда стала «Кока-Кола» — оригинальный напиток, но привезенный к нам из Казахстана. Про знаменитую газировку ходит много слухов. Нас всех с детства пугали «химией» в составе. Сканируем. Внезапно — нет ни одного аллергена.

Зато не посоветуешь аллергикам есть печенье от известного производителя: три аллергена из пяти представленных в приложении: глютен, лактоза, орехи. И состав занял половину экрана. Не порядок.

В йогурте наши аллергены Фото: Полина АГЕЕВА

Опасаться стоит и глазированных сырков с йогуртами. Молочные продукты, в составе которых есть лактоза, — сильный аллерген, а когда к ним присоединяются еще ненатуральные добавки. Приложение «ЕдаЛи» подтвердило наши опасения — также по три аллергена из пяти: глютен, лактоза, ягоды.

Эксперимента ради проверена была и обычная минеральная вода. Состав даже лучше, чем нами ожидалось — найдены полезные магний и кальций.

Самым безопасным продуктом, который мы проверили, оказалась вода Фото: Полина АГЕЕВА

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