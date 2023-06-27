Удобная мебель и много зарубежной литературы: в Челябинске открылся креативный центр для молодежи

На полках представлены книги на иностранных языках и литература по креативным индустриям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На базе Челябинской областной универсальной научной библиотеки открылся креативный центр «Колибри». Ранее в здании на улице Цвиллинга, 61 располагался отдел иностранной литературы, но общественное пространство решили модернизировать. Теперь это место станет точкой притяжения для молодежи, нацеленной на саморазвитие, творчество и социальное проектирование.

Все помещения полностью отремонтированы, установлено новое техническое оборудование, обновлен дизайн. Книжный фонд пополнился изданиями на иностранных языках и литературой по креативным индустриям – и все это находится в открытом доступе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На открытии центра побывали губернатор Алексей Текслер и министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Глава региона выразил уверенность, что креативное пространство станет востребованным у молодежи.

— Это абсолютно новый формат получения знаний, но не только. Здесь можно читать и заниматься в тишине — много иностранной литературы, книг по креативным индустриям. А можно заниматься творчеством, придумывать интересные события, обсуждения. Да и просто работать над своим проектом в созидательной атмосфере. Мы знаем, что именно так зачастую рождаются прорывные идеи, которым суждено изменить мир, — отметил Алексей Текслер. — Мы обязательно продолжим создавать такие пространства по всей области. У любой новой идеи должен быть шанс воплотиться в жизнь, а у творческого человека — найти аудиторию и сподвижников.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Колибри» также будет площадкой для проведения различных мероприятий. Здесь уже запланированы программы по культурной адаптации иностранных студентов из челябинских вузов. Кроме того, продолжат свою работу языковые разговорные клубы. В планах центра – открытые уроки по языкам народов России, медиапроект с видеоуроками «Знакомство с языками народов России» и фестивали культур.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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