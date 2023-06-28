Улица перекрыта, мечеть переполнена: как в Челябинске отмечают Курбан-байрам

Мусульмане пришли в мечеть, чтобы совершить намаз Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 28 июня, мусульмане отмечают Курбан-байрам. Традицонно, праздник не обошел и Челябинск. С утра в мечетях города был виден ажиотаж: сотни, а то и тысячи верующих людей пришли сюда, чтобы совершить намаз. Ради этого даже перекрыли улицу Елькина, где находится соборная мечеть. Не забывали и про меры безопасности, на входе дежурила полиция, стоял металлодетектор. КП-Челябинск показывает фоторепортаж с главного мусульманского праздника.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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