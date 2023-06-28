Летающие беспилотники и трансформеры-водолазы: юные робототехники показали свои проекты на выставке в Челябинске

Дети представили свои разработки на выставке
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске стартовала ХХ Российская Робототехническая олимпиада среди школьников. Вместе с этим ребята презентовали свои проекты, над которыми трудились долгое время. Здесь есть и беспилотники, и роботы-медики, и трансформеры-водолазы, которые помогут изучать океан. В общем, фантазии и умениям детей можно только позавидовать! КП-Челябинск прошлась по выставке и запечатлела самые интересные разработки.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Своих роботов продемонстрировали также гости из Ирана и Республики Беларусь. В Челябинской области робототехникой занимаются почти 8 тысяч детей от 5 до 17 лет. На этой олимпиаде участники будут соревноваться на протяжении трех дней. По результатам сформируется состав Федерального учебно-тренировочного лагеря.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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