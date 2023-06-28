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Происшествия28 июня 2023 14:44

В Кыштыме загорелась квартира из-за стоявших на балконе стеклянных банок

Пожар потушили сотрудники МЧС
Ян Стоев
Ян Стоев
Под воздействием солнечных лучей банки создали эффект линзы, через которую воспламенились вещи. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Под воздействием солнечных лучей банки создали эффект линзы, через которую воспламенились вещи. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Днем 28 июня в Кыштыме вспыхнул пожар в жилом доме на улице Свободы. Огнем охватило квартиру на четвертом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар и не допустили его распространения. Никто не пострадал. Предварительной причиной пожара стали стеклянные банки, находившиеся на балконе. Под воздействием солнечных лучей они создали эффект линзы, через которую воспламенились вещи.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сейчас хозяева квартиры подсчитывают ущерб. В МЧС напоминают, что стеклянные банки следует хранить в защищенном от солнца месте.

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