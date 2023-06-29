«Хорошо, что появляются люди-маяки»: около 500 креативных ребят представили свои проекты на форуме уральской молодежи «Утро»

Форум «Утро» шел четыре дня Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области завершился форум «Утро». 500 человек, шесть направлений, 100 грантов и 14 победителей. В завершающий день форума ребята поделились впечатлениями. Подробности — в репортаже КП-Челябинск.

— Доброе…

— Утро! — в последний раз сказали участники друг другу в этом году.

Фото: Егор ИВЛЕВ

В последний день форума «Утро» погода радует особенно. Участники обнимаются, суетятся, спешат на новые мероприятия.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Стоят палатки с названиями направлений. На них — имена людей, прославивших регионы-участники. Шатер Челябинской области украшает портрет Игоря Курчатова, «отца» атомной бомбы, на Курганской области — изображение Гавриила Илизарова, того самого, про чей аппарат вы наверняка слышали.

Фото: Егор ИВЛЕВ

День начался как обычно: зарядка, завтрак, бесконечные разговоры. Все это стало для участников совместной традицией — они жили все вместе в «Солнечной долине» пять дней. Есть нота грусти в этих занятиях сегодня. Скоро уезжать домой.

Фото: Егор ИВЛЕВ

К обеду в гости к участникам приехали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Полномоченный представитель Президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев.

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Если ребята хорошие — это самое главное, — говорит Алексей Текслер представителю направления «Добрые люди».

Далее участников ждала последняя сессия проекта в этом году. Все собрались в шатре «Педагоги и наставники». На сцене появились губернаторы Челябинской, Курганской, Свердловской областей и полпред округа.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Участники с горящими глазами встречают своих губернаторов. Все хотят поскорее реализовать свои проекты. Ребята ждут советов и напутствий от членов властей.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Открыли интригу вечера: следующее «Утро» проведут в Свердловской области. Зал накрыло аплодисментами. Громче всех поддерживала делегация будущих организаторов:

— Свердловская область! — кричат участники слева от сцены.

На экране показали облако тегов-ассоциаций с областями. Алексей Текслер добавил:

— Сделать родину лучше — задача молодежи. Молодежь — это и есть будущее!

Фото: Егор ИВЛЕВ

После этого участники снова залились криками и аплодисментами. Сквозь шум можно было расслышать и фирменный клич нашей области:

— Че! Че! Че!

Фото: Егор ИВЛЕВ

Когда сессия закончилась, любой желающий мог пообщаться с губернатором Челябинской области. Кто-то просил совета. Кто-то — обращался с предложениями. Одна девушка очень просила сделать Всероссийский центр вроде «Артека» на базе нашего округа:

— Очень хочется объединить все наши силы. Чтобы все приезжали в область и ждали новой встречи, как артековцы.

Часть участников переместилась в палатку Тюменской области «Медиасоздатели Урала». Здесь собрались ребята из разных областей и округов. Это место стало местом развеивания мифов. Участников попросили поделиться впечатлениями о Челябинской области.

Девушка из Самарской области почти выхватила микрофон у волонтеров:

— У нас тоже есть горы. Но ваши горы… честно, я влюбилась! С первого взгляда!

После пяти дней форума все участники хотят и дальше работать вместе. Одни зовут в Татарстан, другие — в Беларусь, третьи — в Донецкую Народную республику.

Фото: Егор ИВЛЕВ

«Утро» объединило молодежь с самых разных уголков страны. У всех участников разный опыт за плечами. Все разного возраста. Кто-то заявился на грант впервые, кто-то — регулярно участвует в форумах.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Редакции КП-Челябинск удалось пообщаться и с членами делегации Луганской Народной республики. На форум приехала Наталья. Ей 33 года, она запрыгнула практически в «последний вагон» (в форуме можно участвовать только до 35 лет — Прим. ред.).

Проект Натальи посвящен развитию туризма в республике. В программе даже есть посещение страусиной фермы:

— Я в 33 года впервые увидела страусов! Представляете, они как люди: чувствуют, что к ним в гости кто-то приехал. Хочется, чтобы к нам приезжали молодые ребята. А то сейчас молодежи нет совсем. Все разъехались, — передает редакции КП-Челябинск девушка.

Наталья сама уезжала из республики в 2014 году. Страшно было жить в родном Краснодоне. Но родина, на то и родина. Поэтому девушка не смогла долго жить вдали от дома:

— В какой-то день просто сказала мужу: «Мы возвращаемся домой». У него глаза округлились, но согласился быстро. И теперь делаем все, чтобы родные места развивались. Поэтому я и приехала на форум.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Пришло время последнего мероприятия в рамках форума «Утро». Ребята разошлись по шатрам. В палатке Челябинской области все сидели по командам. Задача ребят — придумать идею проекта. А дальше — сюрприз!

— Выбирайте двоих, кто переходит в другую команду. Задача тех, кто перешел — продвинуть идею своих другой команде, — сказала ведущая со сцены.

Шатер «Молодость и туризм» от Ямало-Ненецкого автономного округа превратился в настоящую ярмарку. Здесь каждой делегации нужно было заранее придумать свою станцию. Найти удалось и Челябинскую область.

Станцию для ярмарки готовила Мария. Она работает в сфере туризма, приехала на «Утро», чтобы вдохновиться идеями для реализации своего проекта. В ее родном Магнитогорске недавно начали создавать парк «Притяжение»:

— Название такое, потому что нужно «Притяжение» в Магнитогорск. Чтобы молодежь не уезжала, а гордилась родным городом.

Солнце начало опускаться за горизонт. Участники вернулись с последнего ужина форума. Местом встречи стала площадка перед шатрами. Волонтеры в пижамах кигуруми раскачивали толпу.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Началась перекличка регионов. Вычислили опоздавших:

— Ямал, вы как Ваню-то потеряли? У нас семеро одного не ждут. Да ладно вам, ждут! — шутил ведущий.

Шумная толпа двинулась к главной сцене. Ровным строем они шли по проселочной дороге. Над головами ребят развивались флаги с гербами областей и округов.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Мимо участников проезжают машины. Вход на закрытие свободный. Желающих увидеть финальный концерт много. На узкой дороге даже успела образоваться небольшая пробка.

— Ханто! Ханты-Мансийск! — кричала делегация проезжающим машинам.

Небо окрасилось в розоватый оттенок. Музыку слышно издалека. Трибуны полные. Вся область собралась проводить «Утро». Многие пришли целыми семьями. Совсем малышей папы посадили себе на шею.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Наконец-то дошли до места назначения виновники торжества — участники форума.

— Пошумите! Поприветствуйте ребят! — кричал ведущий.

Зрители тепло принимали заходящие на огороженную площадку делегации. Участники, пританцовывая, подбегали к сцене. Ведущий в толпе заметил мальчика с полотенцем на голове:

— Это волонтер, — подсказывают из толпы.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Традиция массовых мероприятий — светлячки. Закрытие форума «Утро» не стало исключением: ребята включили фонарики и подбросили телефоны вверх. В полумраке толпа и правда стала похожа на стаю светлячков.

По одежде легко узнать «утровцев»: все участники одеты в мерч форума. У одной девушки даже смартфон в стиле «Утра». На ее чехол наклеены фирменные наклейки.

Поддержка очень важна всем. Участники форума не скупились на крики и аплодисменты. Но ведущий решил перестраховаться — устроил репетицию:

— Покажите мне, как вы будете встречать артистов!

Толпа зашумела.

— А как будете радоваться за победителей?

Стало еще громче.

Пошел обратный отсчет, которого все так долго ждали. Через 10 секунд начнётся долгожданное закрытие «Утра-2023».

Зрители финального концерта все разного возраста. Можно найти и пожилых людей, и совсем малышей. На закрытии форума было по-домашнему тепло. Некоторые участники пришли с пледами и устроили пикник на траве. А маленькие посетители принесли с собой мячики и играли в волейбол недалеко от сцены.

Фото: Егор ИВЛЕВ

В концерте приняли участие коллективы области. Среди них — ансамбль народного танца «Урал». Под из танец «Казаки» толпа начала двигаться в такт народным мотивам. Молодым танцорам удалось раскачать даже самых неактивных зрителей.

Для объявления победителей на сцену вышел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поблагодарил всех ребят за участие:

— Хорошо, что появляются люди-маяки. Они неизбежно приведут к новому рассвету. И все это происходит на форуме «Утро».

Алексей Леонидович достал телефон, чтобы сделать селфи с участниками форума.

— Я тоже хочу селфи, — проговорил ведущий.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Начали награждать победителей. В номинации «Сохраняй природу» грант на сумму 145 тысяч выиграла наша землячка, жительница Еткульского района Алена Непальская.

Девушке 29 лет. Она впервые подавала заявку на грант:

— Теперь буду до 35 наверстывать упущенное, — смеется Алена.

Команда проекта проводила демоверсию в начале июня:

— Это сейчас называем это демоверсией, а когда проводили еще не знали, что будет грант, — говорит девушка.

Идея проекта — создание экологического отряда для молодежи. Сначала проводится образовательная программа, потом — подростки сами рассказывают об экологии.

— Когда подавали заявку, о победе даже не задумывались. Но когда называют твое имя… Вы не представляете, как это круто! Это гордость за себя и свою команду и восхищение от происходящего, — делится Алена.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Среди обладателей гранта есть и участники делегации Тюменской области. Пока ребятам сложно говорить о своей победе. Они еще суетятся и не понимают, что они — победители.

— Это было очень ярко. «Утро» — мой первый форум, и уже выигранный грант. Все происходящее — просто шок контент, — рассказал Денис Войков, обладатель гранта на 195 тыс. рублей.

Награждение победителей форума завершилось. Толпа зрителей утопала в звуках аплодисментов во время объявления каждой номинации. Подошли к концу и выступления коллективов области.

Фото: Егор ИВЛЕВ

«Солнечная поляна» встретила последний закат в рамках «Утра». А последним аккордом форума в этом году стало выступление группы «Dabro».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.