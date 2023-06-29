«Отпугнул с помощью лопаты»: в Ильменском заповеднике рысь попыталась напасть на студента

Рысь едва не напала на студента, когда тот изучал минералы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошлой неделе студенты-исследователи в рамках экспедиции в Ильменском заповеднике проводили выработку копи №63. Место находится неподалеку от станции 2008 км, северо-восточней от озера Ильменское. Рядом проходит автодорога Чебаркуль — Миасс. В то время как группа студентов отошла, один из них продолжил изучать минералы и чуть не стал жертвой рыси.

Студент увидел рысь неподалеку от трассы

Руководитель группы Сергей Колисниченко рассказал, что студент увидел рысь буквально в пяти метрах о себя. Дикая кошка прижала ушки и лежала, затаившись. Само собой, парень перепугался.

— У студента была лопата, он начал создавать шум с ее помощью. Рысь отскочила метров на десять. Он отвлекся на несколько секунд и увидел, что она к нему опять крадется. Ползком, как обычно крадутся кошки. С увлеченным таким взглядом. Зверь явно на него охотился. Он снова рысь «отшугнул» и ушел. Это все было в течение двух минут, — объясняет Сергей Колисниченко.

По словам парня, животное было очень высокое, когда вставало в полный рост, взрослое, даже матерое. И если бы геолог вовремя не вышел из ямы, мог произойти «наскок» со стороны рыси.

Сотрудники отдела лесоохраны утверждают, что подобного не случалось в заповеднике по меньшей мере лет пять. На сегодняшний день там обитают около десяти особей рыси. Работники поясняют: если у рыси появляются намерения напасть, она всегда осуществляет задуманное. А значит, оттуда нужно немедленно уходить. По предположению специалистов, молодой человек стал для рыси, скорее, не добычей, а конкурентом на территории.

Сергей Колисниченко добавил, что такое случилось впервые на его памяти. Хотя исследователь посещал этот заповедник с детства. В 1972 году он с другими ребятами вообще едва не приручил маленького рысенка.

— Тогда я написал рассказ «Рысенок». Мы были школьниками, нас привезли на экскурсию, и мы нашли маленького рыжего котенка. Мы с ним нянькались, он от нас все время убегал. А потом нам лесник сказал, что это рысенок был. Второй случай встречи с дикой кошкой у меня произошел в этом году, — рассказал Сергей Колисниченко.

Лесоохрана предупреждает, что рысь – зверь дикий и крупный, поэтому одному в тех местах лучше не появляться.

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