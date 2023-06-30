«Комсомолка» приглашает составить «Карту убитых дворов»

Итоги проекта подведут в середине сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Двор — это место встречи детей и взрослых, это пространство, которое объединяет соседей. Поэтому очень важно, чтобы он был безопасным, комфортным и интересным. На «Комсомольской правде-Челябинск» стартовал проект «Дворовое детство», в ходе которого будут выбраны самые обустроенные и самые разрушенные дворы. Те, кто попадет в антирейтинг, ждет преображение.

Как рассказал GR-директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Евгений Маклаков, дворы, которые больше всего требуют ремонта, будут предложены в программу инициативного бюджетирования.

— Проект направлен на привлечение внимание к проблеме состояния дворов, — подчеркнул Евгений Маклаков.

Евгений Маклаков презентовал проект Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сайте проекта появится карта убитых дворов, загрузить их можно по ссылке. К ее составлению мы прежде всего приглашаем детей. Каждый ребенок, который считает, что его двор находится в ужасном состоянии, может сделать фото и оставить заявку для участия в конкурсе.

Фотографии принимаются до 31 августа, с 1 по 14 сентября будет поведение итогов. А 15 сентября пройдет церемония награждения. Победители получат призы и возможность реализовать свои идеи, а двор получит новую жизнь.

Как подать заявку

Установить контакт с детьми, дать понять, что к ним прислушиваются, их идеи важны и ценны — одна из главных задач проекта. А также это направит детский энтузиазм в правильное русло, поможет реализовать задуманное ими, отметила председатель Совета регионального отделения Российского движения школьников Светлана Буравова.

— Здесь реальные дела, где голос детей может быть услышан. Принимая участие как эксперты, мы — взрослые — даем понять, что слышим их. Когда мы будем выбирать лучший двор, они будут давать обратную связь, почему именно этот лучший. И в будущем мы учтем, чего не хватает в других дворах, — рассказала Светлана Буравова.

Максим Клещевников, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска, сообщил, что и про взрослых в проекте не забудут — для них будет построена спортивная площадка для воркаута.

— Формирование человека, его целеустремленность, коммуникабельность, соперничество, все рождается на уличных, дворовых площадках. Здесь ты начинаешь формироваться как человек, как будущий спортсмен, как будущий бизнесмен, — отметил Максим Клещевников.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов рассказал о том, что в Челябинске существует потребность в новых детских площадках, поделился, что когда он сам был маленьким, у него не было обустроенных дворов.

Диана Чаус, представитель управляющей компании, поделилась впечатлениями о своем предыдущем опыте участия в «Дворовом детстве 2021». И в этот раз она будет представлять другую детскую площадку в «Парковом Премиум», активно призывая людей участвовать в подобных проектах.

Андрей Бодрягин, член общественного совета «Городская среда», рассказал о важности социализации людей и как к этому причастен двор. Также поведал о инициативах, проводимых в институтах, где между всеми факультетами был конкурс на лучший двор.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ректор «Международного института дизайна и сервиса» Максим Усынин рассказал о том, как разработки Международного института дизайна и сервиса (МИДИС) могут помочь в создании уникальных современных дворов.

Максим Усынин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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