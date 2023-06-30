От раздельного сбора мусора до снижения выбросов: какие экологические проекты реализуются в Челябинской области

Сергей Лихачев отметил: если каждый из нас просто не будет сорить, ряд вопросов уже уйдет с повестки дня

Один из самых актуальных для Челябинской области вопросов — экология. Какие перспективы сегодня у региона, как реализуются программы по снижению выбросов, а также другие вопросы обсудили с министром экологии Челябинской области Сергеем Лихачевым на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

— Перед министерством сегодня стоят довольно сложные задачи. Если говорить о воздухе, для многих предприятий наступили сложные экономические времена и создаются особые условия. В то же время губернатор, когда выступал перед областным парламентом, подчеркнул, что все договоренности сохраняются, и прозвучала цифра по снижению выбросов на 40% за 2017 год. Расскажите за счет чего это происходит и какие именно договоренности сегодня есть и сохраняются

— Алексей Леонидович действительно правильно сказал в своем выступлении перед законодательным собранием о том, что снижение валового объема выбросов в Челябинске составило около 40% в 2022 году по сравнению с 2017 годом. Данный показатель был достигнут в результате природоохранной работы всех крупных предприятий города Челябинска.

Например, в 2022 году был выполнен комплекс мероприятий по снижению потребления газа, топлива, потребляющими агрегатами, печами в прокатных цехах № 1, 3, 4 на ПАО ЧМК. Проведена замена горелок, организация систем автоматического регулирования для поддержания оптимального соотношения газ-воздух, вывод из работы нагревательных колодцев. Экологический эффект в 2022 году составил 9393 тонны загрязняющих веществ. Также на ПАО ЧМК проведена реконструкция газоочистительного оборудования, мероприятия по поддержанию эффективности газоочистительных установок, экологический эффект — 2000 тонн. То есть даже на примере ЧМК, то есть группа компаний «Мечел», мы можем говорить, что работы не прекращаются и те обязательства, которые предприятия взяли на себя в соответствии с комплексными планами и четырехсторонними соглашениями продолжаются несмотря на то, что были трудности по поводу поставки оборудования, замены его отечественным оборудованием. Тем не менее вот тот же «Мечел» вышел из этой ситуации. Они сейчас, кстати, постоянно проводят выезды, пресс-туры по своему предприятию, показывают, что они на самом деле делают и какие у них проблемы еще существуют, в этих пресс-турах участвуют не только представители СМИ, но и общественники.

То же самое можно сказать и про Магнитогорский комбинат, который действительно достиг существенных результатов. Вы знаете, Аглофабрика № 5, введена в эксплуатацию, старая Аглофабрика закрылась, поэтому результат сразу на лицо. Сейчас там тренд на улучшение качества воздуха, хотя им предстоит еще работать, и работать.

По указу президента мы должны достичь к концу 2024 года не менее 20% по изменению вала. Мы это, конечно, достигнем, у предприятия сейчас другая обязанность — они в соответствии с законом о квотировании, должны регулировать еще и качество воздуха, не просто вал, но и качество. Эта программа продлена до 2026 года, эту программу курирует Роспотребнадзор, мы, конечно, однозначно, тоже в этой программе. Я думаю, и там результаты будут.

«Фортум» полностью перевел свои ТЭЦ, которые работают в Челябинске, на газ, сейчас у нас нет такой проблемы с углем — уголь не используется как резервное топливо, только газ. Мы это с вами заметим по итогу этого года, особенно по зимнему отопительному периоду, мы увидим, что это действительно выполнено и почти 8000 тонн загрязняющих веществ от сжигания угля не поступают в атмосферу. Я хотел бы подчеркнуть, что мероприятия осуществляются за счет предприятия. Здесь ни федеральный бюджет, ни областной, ни местный не несет никакой нагрузки, поэтому утверждение некоторых экологов о том, что якобы предприятия расходуют федеральный бюджет — это неправда, это не соответствует действительности. Предприятия сами в добровольном порядке исполняют взятые на себя обязательства.

Хотел бы подчеркнуть, что по инициативе губернатора у нас также подписано двустороннее соглашение между предприятиями и правительством Челябинской области — таких по соглашению 33, это касается всех предприятий Челябинской области, не только в Челябинске, но и в Магнитогорске. Кроме воздуха есть еще мероприятия по воде, мероприятия по озеленению, что тоже для нас существенно и важно, эти мероприятия тоже выполняются. В 2023 году мы уже получим эффект от работы «Фортума» и, кроме того, мы начнем получать в 2023–2024 году эффект от рекультивации левобережной Магнитогорской свалки. Эта свалка рекультивируется по проекту «Чистый воздух», не в проекте «Чистая страна». То есть мы, как бы, убиваем двух зайцев, убираем, то есть рекультивируем свалку как объект накопленного вреда. И в то же время мы получаем эффект порядка 17 000 тонн, что составляет почти 8% от загрязнения воздуха от этой свалки.

— Это конечно два таких уникальных проекта о рекультивации свалки в Челябинске, да, эффект от которой сейчас уже можем оценить в полной мере.

— Можем. 62 000 тонн.

— А когда это смогут оценить магнитогорцы, как сейчас идет там работа?

— Идет работа достаточно хорошо, уверенно, сейчас заканчиваются работы по формированию тела свалки, она меньше, чем челябинская, порядка 36 гектар (в Челябинске, напомню, она 70 с лишним гектар — 74). И, конечно, по объему она меньше, несомненно, и ниже, но, тем не менее, работы уже начаты, все договоры, все-все-все подписано, все соглашения подписаны, идет активная работа, кроме того, вот мы сейчас установили там видеофиксацию — можно посмотреть в онлайн-режиме.

—Любой человек может?

— Ну, пока мы не выставляем.

— Пока нет?

— Да, но, надеюсь, как раз в ближайшее время выставим в онлайн-режиме трансляцию, что можно будет посмотреть, что происходит на этом объекте. Я думаю, в конце 2024 года мы получим с вами рекультивируемый объект, который будет ровно такой же, как и челябинская свалка, ну меньше.

— Во многом изменилась система обращения с отходами. Началось все с рекультивации свалки в Челябинске. Проект поддержал губернатора. Как сегодня проходит рекультивация в Магнитогорске?

—В Магнитогорске в прошлом году заработал, вы знаете, новый полигон. На этом нет имеются «карты», мусоросортировочный комплекс. Рассчитано на 200 000 тонн в год, довольно серьезно, довольно серьезная вещь. Он по современной технологии полностью построен, мы еще там концессионеры. Мы собираемся там делать площадки для компоста, чтобы увеличить долю утилизации, а не захоронения, уменьшить захоронения при этом, поэтому там он работает очень достойно, нареканий в работе нет.

— Знаковым событием губернатор назвал ликвидацию мазутохранилища в Златоусте. Почему оно появилось и есть ли у нас еще такие объекты?

— Хорошо, я начну с того, что такое мазутохранилище. Оно было создано в годы Великой Отечественной войны для нужд завода имени Ленина. Мазут подвозился по железной дороге. Ну, собственно говоря, складировался в ямах, заливные ямы на пустыре, их еще называют «капежи». Затем в 90-х это предприятие закрылось, в итоге остался объект накопленного вреда, на котором местные жители говорили о том, что мазут выступает прям на поверхность. Мы за счет федерального бюджета и нашим финансированием за два года убрали это хранилище. Метод уборки простой — вынимали просто грунт и затем его при температуре 1500 градусов сжигали, чтобы не было выбросов в атмосферу. В итоге это хранилище было убрано полностью, сейчас там сквер, объекты такие есть в области, несомненно. Есть такой проект, называется «Генеральная уборка», в Челябинской области 33 объекта внесено в эту «Генеральную уборку», они приняты к рассмотрению.

— Речь идет о каких-то свалках мусора или не только?

— Это не только. Это не свалки мусора. Это вот как раз такие объекты как мазутохранилище, шахтные поля — объекты, которые являются объектами накопленного труда, опасными объектами, они вошли в этот список.

В этот же список вошла у нас Миасская свалка, потому что она не проходит по проекту «Чистая страна» и будет ликвидирована за счет проекта «Генеральная уборка». Это проекты общероссийские. Нам повезло, так как у нас Челябинская свалка была сдана, это был лучший объект 2021 года, экологический, — об этом сказал президент Российской Федерации. Нам пошли навстречу 33 объекта включены у нас в эту «Генеральную уборку». Это будет федеральное финансирование.

— Губернатор предложил собрать проект «Генеральная уборка 74», в чем он будет заключается и когда начнет работу? Насколько это масштабная проблема?

— На 1 января 2022 года мы ведем специальный реестр в пределах населенных пунктов, было зарегистрировано 1020 свалок. За 2022 год было ликвидировано (замечу: не рекультивировано, а ликвидировано!) 534 свалки из этого списка. Мы вообще должны по федеральной программе убирать 50% свалок, которые зарегистрированы на 1 ноября текущего года. Мы убрали, значит, больше на 50. Эта работа была связана с работой муниципалитетов. Работа, конечно, шла очень сложно, потому что это новое направление. И муниципалитет, и министерство экологии, соответственно. Сейчас уже эта схема отработана, в этом году мы уберем 118 свалок.

В основном это убирается за счет основного бюджета, этом году мы уберем 118 свалок. На это выделено 250 млн рублей. Многие муниципалитеты уже приступили активно к этой работе. На сегодняшний день уже убрано 53 свалки. К этой работе подключился у нас депутатский корпус.

Губернатор выступил с инициативой по поводу несанкционированных свалок, чтобы депутаты подключились фракции Единой России. Называется это «Генеральная уборка-74». Депутаты подключились активно, и мы уже видим плюсы от этой работы. Депутаты должны работать, как я понимаю, для того чтобы на местах ликвидированных свалок не возникали новые свалки.

— Ну да, это кажется такой бесконечной довольно работой. А как они вообще возникают? То есть это лень человеческая вывезти куда надо, или плохая работа, может, организации?

—Лень человеческая. И деньги. Потому что, если вы приедете на полигон сдавать, вы должны будете заплатить, — не все на это готовы. Это все, конечно, в экологическом плане чрезвычайно плохо. Ну и потом привычка, да. Во всяком случае, например, в сельских районах люди не привыкли платить за вывоз мусора, сейчас они уже привыкли платить за вывоз мусора.

— Приучили, да?

— Приучили, да. Поэтому они вывозили на свои свалки. Здесь, как бы, нельзя сказать, что они какие-то там большие нарушители, но в соответствии с законами они являются нарушителями. У нас действует закон по административным правонарушениям, уже в прошлом году некоторые муниципалитеты применили этот закон для наказания нарушителей, которые вновь на вычищенные места привозят мусор. Штраф там около 5000 рублей, поэтому, как я знаю, это в общем повлияло на население. Но, вы понимаете, что с населением надо работать. Это дело тоже муниципалитетов, не только министерства экологии, с населением надо работать и приучать людей к новому порядку: что есть места, куда надо возить мусор и с этих мест регоператор будет вывозить мусор на полигоны.

— В Челябинской области появился довольно интересный опыт раздельного сбора отходов. Проект также поддержал Алексей Текслер. Появились разноцветные контейнеры, много раз пытались людям объяснить, какой для чего предназначен. Насколько успешно проходит эксперимент? Стоит ли его продолжать, и как это будет происходить? Есть ли опыт по области?

—Этот эксперимент проходит, так скажем, успешно. Во всяком случае задачи, которые мы ставили перед начальным этапом, осуществляются. Мы установили около 5000 контейнеров для раздельного сбора мусора. Это не только Челябинск, но и Копейск, Южноуральск, Троицк, Магнитогорск, Снежинск, Озерск, Кыштым. Разноцветные контейнеры оказались более востребованы, чем нежели наши разъяснения. Люди знают, что зеленые контейнеры — это контейнеры для общего мусора, а вот цветные контейнеры (красные, желтые) для ПЭТа. Это первый этап, потому что на самом деле фракций очень много и в идеале, конечно, иметь несколько разноцветных контейнеров.

В начале этого эксперимента у населения было очень правильное возражение, потому что они видели, как в один и тот же мусоровоз сваливается мусор и из зеленых контейнеров, и из цветных. Сейчас этот вопрос решен, во всяком случае, в городских поселениях — теперь раз в неделю, то два раза в неделю специальный мусоровоз забирает ПЭТ. Туда больше, кроме ПЭТа, ничего не складывается, а это очень важно. Теперь ПЭТ уже в довольно чистом виде поступает на мусоросортировку, они тоже отдельные, линии отдельные, и уже там отбирают, то, что идет во вторичную переработку.

— А вообще люди соблюдают этот порядок?

— Ну, вы же понимаете, что не все. Но в общем-то довольно большой процент населения соблюдает этот порядок.

— Как дальше будет развиваться этот проект? Просто будем увеличивать количество контейнеров?

— Да, мы будем увеличивать сейчас количество контейнеров не только за счет бюджета области. Это регоператоры покупают, так как они в этом процессе участвуют активно. Для них выгодно получать чистый продукт вторичный, который потом можно будет перерабатывать, а не выбирать его из общего мусора. Будем расширять географию, однозначно.

— Губернатор дал поручение отрегулировать обращение строительного мусора и веток. Как это планируется сделать?

—Строительный мусор и ветки, и обрезь от деревьев, это не является таковым, это мусор не таковой, таковой это твердый коммунальный мусор, который образуется в результате жизнедеятельности человека в жилых помещениях.

— Но, тем не менее, они также складируются у нас возле контейнеров.

— Ну да, и вот в этом году мы столкнулись с очень такой серьезной ситуацией, когда у нас количество мусора, как раз за счет вот этих веток, за счет строительного мусора увеличилось на контейнерных площадках на 30%. Понятно, что регоператор работает только с ТКО. Вывоз строительного мусора и, как мы называем, зеленых остатков, вот этого самого опила, осуществляется по отдельным договорам. Эти договора должны заключать муниципалитеты с любыми организациями, которые это будут вывозить на полигоны. Большинство муниципалитетов после большой разъяснительной работы занялись эти вопросом, ну у нас есть отстающие муниципалитеты в регионе, с которыми мы активно работаем, ну и вы знаете, что губернатор не только законодательному собранию об этом сказал, но и провел большое совещание областное, где я выступал с докладом, где этот вопрос ставился, где четко было сказано, что это обязанности муниципалитета. Но, к сожалению, в 89-м законе, пока есть такое понятие как строительный мусор, но нет понимания и порядка, как с ним обращаться.

Сейчас на уровне министерства природных ресурсов Российской Федерации создано, даже написано, наверное, да, дополнение к этому 89-му закону, который касается именно строительного мусора, мы вот ждем на весенней сессии, в конце сессии должны принять это дополнение. У нас уже в области готов порядок, который после принятия федерального закона будет у нас также принят на уровне правительства Челябинской области. Мы уже будем организовывать эту историю. У нас несколько подходов к организации, я бы не хотел сильно углубляться в эту тему, давайте все-таки дождемся федерального закона и нашего порядка, я думаю, что к осенним субботникам уже более-менее понимать, что мы будем с этим делать.

— А кардинально что изменится? Запретят складировать?

— Например, вокруг Челябинска, в пределах Челябинска, мы хотели создать несколько контейнерных площадок для строительного мусора и для зеленых обрезков, куда бы мы разрешили бы завозить этот мусор, населению, складировать его в большие контейнеры, и откуда бы уже региональные операторы, подрядные организации могли бы забирать мусор и вывозить его на полигон. Таких площадок, по нашему мнению, нужно создать не менее 10 вокруг Челябинска. Понятно, что в более малых городах достаточно будет 2-3 площадок. Есть инициатива некоторых муниципалитетов, например, Южноуральска, Пласта и Увелка, которые хотят создать межрайонную площадку, ее огородить и поддерживать там порядок, поставить даже перерабатывающие мощности, например, дробилки для строительного мусора и шредеры для древесины, на которых можно было бы это перерабатывать и разрешить людям завозить такой мусор на эти площадки. Это очень хорошая инициатива, я всячески ее поддерживаю. Это будет очень хорошо, во всяком случае, для муниципалитета.

— Сергей Федорович, спасибо за важный разговор. По большому счету в неблагоприятной экологической обстановке всегда виноваты люди. выбросы, выхлопы, брошенный мусор. Давайте начинать с себя. Удачи вам в решении таких непростых задач!

— Спасибо большое, ну надо придерживаться мысли о том, что где не сорят, там и нет грязи. Если каждый из нас будет этого принципа придерживаться, не сорить, то уже ряд вопросов будет убран с повестки дня, пока они есть.