День города в Миассе 8 июля 2023: программа, концерт «Любэ» и салют

8 июля в Миассе отметят два праздника.

8 июля 2023 года Миасс отмечает сразу два праздника – день рождения города и день выпуска первого автомобиля завода «Урал». Рассказываем, куда сходить, кто из приглашенных звезд будет выступать и когда будет салют в Миассе.

Программа в Миассе на День города 2023

Праздничным утром 8 июля жителям Миасса предлагают зарядиться энергией на весь день. Спортивные мероприятия пройдут на площади перед Дворцом культуры автомобилестроителей.

9:30 – парад спортсменов, жителей Миасса поздравит генеральный директор автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев;

10:30 – концертная программа с конкурсами, выступлениями творческих коллективов, детской полосой препятствий и аттракционами;

10:50 – традиционная эстафета работников городских предприятий, школьников и студентов на приз газеты «Уральский автомобиль»;

11:40 – победителей и призеров наградят кубками, грамотами и медалями.

В 12:10 утренняя программа праздника в Миассе официально закончится. Народные гуляния продолжатся вечером на площади у администрации Миасса. Ведущим мероприятия станет один из основателей движения стендап-жанра в России Антон Борисов.

18:00 – покажут видеоролики о развитии города и завода;

18:30 – праздник официально откроется гимном Миасса, жителей поздравит глава города Егор Ковальчук;

18:45 – выступят миасский вокально-инструментальный ансамбль «Тимур и Ко», народный коллектив «МП-3»;

20:30 – жителей поздравит известная группа «Любэ» и исполнит любимые песни;

21:30 – гостей праздника ждет праздничная программа в исполнении одного из лучших ди-джеев России – DJ Feel;

22:55 – начнется салют на День города Миасса.

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