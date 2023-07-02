Шапки-вороны, баран на вертеле и сражения на мечах: как прошел 29 Бажовский фестиваль народного творчества

Бажовский фестиваль проходит с размахом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Домовые-эльфы, национальные блюда, сражения на мечах, чеканка монет и даже баня на колесах – чего только не было на Бажовском фестивале! Артисты, мастера и гости из разных уголков России встретились в Пластовском районе, чтобы передать народные традиции и поделиться своим творчеством.

А оно, как известно, бывает разным: гипсовые панно, залитые эпоксидной смолой столешницы, вязаные котики, фигурки духа леса и тарелки-листочки. Но были и более традиционные мастера. Одни из них подарили первой леди региона самотканую сумку с вышивкой.

– Сразу надену. И буду покупки сюда складывать! – радостно отреагировала Ирина Текслер.

Министр культуры Алексей Бетехтин и первая леди региона Ирина Текслер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Супруга губернатора успела не только открыть фестиваль, но и прогуляться по торговым лавкам: прикупила вязаных лисят и душистые банные веники. А на одной из «улочек» встретила мастерицу, которая год назад учила ее ткать на станке.

– В этом году Бажовский фестиваль визуально отличается по сравнению с предыдущим. Это благодаря тому, что наши коллеги из Пласта выиграли грант министерства культуры Российской Федерации, миллион шестьсот тысяч рублей. Наше оформление стало более красивым и достойным. Мне кажется, это очень нравится всем посетителям, – отметила Ирина Текслер.

Все выполнено в одном стиле. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Со всей страны на фестиваль приехали 500 мастеров и 200 творческих коллективов с песнями и танцами. А сколько гостей собралось! С малышами в колясках, собаках на поводках и тросточками – ничто не остановило фанатов «Бажовки» от поездки на природу в такую жару.

На фестиваль приехали с собаками и грудничками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В некоторых костюмах было очень жарко. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Да и мастера приезжают целыми семьями. Анастасия и Константины Мигалатий вместе с дочкой школьницей приехали из Екатеринбурга. Творчеством занимаются всей семьей, поэтому и на «Бажовку» приехали вместе.

На небольшом столике выстроились в ряд керамические тарелочки-листики, чашки-мухоморы и причудливые фигурки животных (даже дух леса есть!). А дальше – вязаные крыски, пчелка, гамбургер и собаки с большими черными носами.

– Муж паяет мне каркасы для игрушек. Ребенок вяжет. А я делаю все остальное. Это не основная работа, а увлечение. На «Бажовку» приезжаем третий раз. Но работами больше восхищаются, чем покупают, – признается Анастасия.

Шапки-вороны и домовой-эльф Фото: Дарья МАРКОВА

Родителям помогают и взрослые дети. Эльвира Миронова из Екатеринбурга вместе со своим сыном привлекают народ шапками-совами из войлока. Парень снимает ее – говорит: даже в жару голова в ней не потеет.

– Мы тут первый раз. Я обычно работаю на заказ. Нам предложили, сказали, что здесь будет великолепная организация, мы вдохновились, рискнули и приехали. Людям нравится – это самое главное. В первый день народ ходил, любовался, но не больше. С утра сын переживал, что людям не нравится. А потом все пошло! Мы излучаем позитив, получаем кайф, и народ к нам тянется. Самая необычная моя работа – домовенок-эльф. Делаю их на заказ, но очень редко. И цена немаленькая – 25 тысяч рублей, – рассказывает Эльвира Миронова.

Но если такие шапки редкость, то народные рубахи и сарафаны – классика «Бажовки». Надевают их не только выступающие, но и те, кто заехал всего на денек.

– Когда в первый раз был на «Бажовке», мне сшили эту рубашку. Здесь такой колорит, захотелось ее надеть. В следующем году и жена приедет в национальном платье, – делится Сергей Колобов из Миасса.

Красавицы в сарафанах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Семья готовилась к "Бажовке" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже десятый раз на Бажовский фестиваль в нарядной народной рубахе приезжает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин:

– В прошлом году мы приняли 50 тысяч гостей, в этом году готовы принять 60 тысяч людей. Возможно, столько и будет, судя по количеству заявок. Фестиваль долго искал себе место, рос. Нужно было найти место, в которое было бы удобно приезжать из любой точки. Пластовский район – это центр Челябинской области: удобно приезжать из Магнитогорска, с юга, с Троицка, с севера. Это место исконно народное, здесь есть чему поучиться. Природа великолепная – вчера вечером был удивительный закат, все выходили любоваться. И все это под народные песни и традиционные блюда.

Готовили на открытом огне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Бажовском фестивале передают традиции и мастерство детям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бажовский фестиваль в этом году проходит с 30 по 2 июля недалеко от деревни Демарино Челябинской области. Взрослые и дети изучали народные ремесла, наблюдали за работой конструкторов и дегустировали традиционные блюда разных народов.

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Куколки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Артисты год за годом возвращаются сюда. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Даже учили правильно париться в бане. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Детей ждали разные конкурсы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приехали и художники Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Корзины плели и сразу продавали на "Бажовке" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пострелять из лука мог каждый. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Реконструкторы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для особо смелых гильотина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Только посмотрите, сколько человек приехали на Бажовский фестиваль. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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