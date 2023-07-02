Фото: ГИБДД Челябинска

Очевидцы в социальной сети сообщили об аварии на Свердловском тракте, в районе поворота на ЧМЗ. В результате ДТП микроавтобус вместе с пассажирами перевернулся на крышу.

По данным КП-Челябинск, пассажиры микроавтобуса - отдыхающие, которые ехали с озера.

Пассажиры ехали с отдыха. Фото: предоставлено "Комсомолке" очевидцами

В настоящий момент на месте работают экстренные службы, в том числе скорая помощь и МЧС.

На месте работают экстренные службы. Фото: предоставлено "Комсомолке" очевидцами

ГИБДД Челябинска в настоящий момент выясняет все обстоятельства произошедшего.

– 2 июля около 18.05 в районе дома 7 по Свердловскому тракту произошло столкновение КамАЗа с полуприцепом, за рулем которого был 38-летний водитель, с автомобилем Форд Транзит, за управлением которого был 61-летний мужчина. В результате ДТП Форд Транзит совершил столкновение с электроопорой, после чего перевернулся на крышу. Количество пострадавших уточняется, – сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.