Соседство с тюрьмой, документы на старых обоях и «метеоритные» часы: ТОП-20 интересных фактов из истории Банка России в Челябинске

В здании на Елькина отделение Банка России базируется уже 89 лет. Фото: предоставлено КП

Вы знали, что первый банк в Челябинске появился еще в 19 веке, чтобы избавить население от ростовщиков? А что здание Законодательного собрания изначально строили для челябинского Госбанка и потратили на него две трети годового бюджета города? В военные годы сотрудников наказывали за нецелевое использование бумаги, а после – всем отделением поднимали промышленность Челябинской области. Подробнее об этих и других интересных фактах из истории банковского дела в Челябинской области - в материале к 130-летию регионального отделения Банка России.

Первый банк основали купцы и гордума

Первый банк в Челябинске открылся в 1867 году. Он назывался Челябинский городской общественный банк. Его учредителями выступили челябинская городская дума и известные купцы города. В задачи банка входило избавление население от «кабалы ростовщиков» и предоставление благонадежным гражданам доступного кредита.

На первых порах Госбанк арендовал дом у отставного поручика Жемчужникова. Он соседствовал с женской тюрьмой. Фото: архив КП

Ссуды фабрикантам и промышленникам

Челябинское отделение Государственного банка открыли 17 июля по новому стилю (5 июля – по старому стилю) 1893 года. На начальном этапе деятельности наибольшую долю занимали учетно-ссудные операции с крупными торгово-промышленными товариществами. Для их эффективного проведения в отделении создали учетно-ссудный комитет, куда вошли крупные купцы, горные заводчики, фабриканты и почетные граждане города.

За всю историю во главе Отделения – ни одного челябинца

Первым управляющим Челябинского отделения Государственного банка в 1893 году был назначен статский советник Семен Петрович Иванов. Интересно, что за всю историю среди управляющих Отделением не было ни одного уроженца Челябинска.

Госбанк соседствовал с тюрьмой для женщин

Первое арендованное здание отделения находилось на углу Исетской (восточная часть ул. К. Маркса) и Мастерской улиц (ныне ул. Пушкина) в доме отставного поручика Аполлона Аполлоновича Жемчужникова. В двухэтажном здании, построенном в 1891-1893 гг., второй этаж отвели под квартиру управляющего, а на первом располагались кладовая и операционная касса. Теснота помещения, судя по отчетам управляющих, приводила к многочисленным кражам у посетителей банка, а близость тюрьмы для женщин–политзаключенных способствовала «политической агитации служащих», особенно после событий 1905 года, когда «из окон тюрьмы доносились революционные песни и лозунги».

Строительство своего здания в 1910-1912 году обошлось Челябинску в 120 тысяч рублей. Сейчас в нем находится Законодательное собрание. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На новое здание Госбанка потратили две трети годового бюджета

Решение о постройке нового здания для Отделения Госбанка (в настоящее время – здание Заксобрания области) было принято в 1909 году. Из казны города на строительство было выделено 120 тысяч рублей, что составило почти 2/3 годового бюджета. Губернский инженер М.И. Баллог спроектировал здание специально для Отделения Госбанка. 29 мая 1910 года заложили первый камень, а уже 20 октября 1912 года – новоселье. По описанию современников новое здание являлось одним из самых лучших в городе и его изображение можно было увидеть на открытках того времени.

Отдельная комната для работниц-девиц

Изначально в Челябинском отделении Госбанка в штате были исключительно мужчины. Разрешение на прием женщин впервые получили только в 1911 г. И обязательными условиями «приема на службу девиц» являлось устройство для них «совершенно отдельной комнаты». При этом управляющие отделением должны были строго следить, чтобы девицы во время рабочего дня не отвлекались от дела посторонними разговорами, не выходили для бесед в общее операционное помещение или в коридоры. Вход в их комнату прочим служащим (кроме «начальственных лиц») в рабочее время был воспрещен. Кроме того, не допускалось возложение на девиц обязанностей по кассе или «по банковским операциям с публикой».

Элеватор был частью хлебной торговли вплоть до 1990-х годов. Фото Кузьминой Н.С. из книги «Человек из банка».

Первое место по хлебным сделкам

В 1906 году по ходатайству Городской думы и благодаря поддержке клиентов Челябинского отделения Государственного банка открылась Челябинская биржа. Первые два года своего существования она занимала первое место в России по хлебным сделкам.

Элеватор передали Госбанку

В 1913 году в Челябинске определились с местом строительства городского хлебного элеватора. Строить самое высокое и красивое здание города начали на следующий год. Но запустить элеватор удалось только осенью 1919 года. Сначала его использовал Наркомпрод как зернохранилище и только после передачи в 1924 году Госбанку элеватор стал частью хлебной торговли вплоть до 1990-х годов. Сейчас здание числится объектом культурного наследия регионального значения.

По оборотам и валюте баланса – крупнейшее на Урале

После Гражданской войны (в 1922-1924 гг.) в период восстановления экономики Южного Урала наблюдался стремительный рост операций Челябинского отделения Госбанка. В результате отделение стало крупнейшим на Урале по оборотам и по валюте баланса.

В помещение на Ленина-Елькина пришлось переехать в 1934 году, когда Челябинская область выделилась из Уральской области. Фото: предоставлено КП

Переезд в новое здание: чернила отогревали, пряча под пальто

17 января 1934 г. Челябинская область выделилась из Уральской области. В связи с чем была создана Челябинская областная контора Государственного банка СССР. В ее ведение передали 62 филиала. Для размещения конторы выделили двухэтажное здание на перекрестке ул. Елькина и пр. Ленина, в котором ранее был Коммунстрой (до революции – здание Уездного Казначейства).

Причем в год переезда в новое здание, началась его реконструкция с надстройкой двух этажей. Поэтому в первую зиму сотрудникам пришлось работать в практически неотапливаемом помещении с балками перекрытий вместо крыши над головой. Замерзающие чернила отогревали теплом собственного тела, пряча чернильницы под тулупы и пальто. Строительство закончили в конце февраля 1936 г.

В момент переезда зимой 1934 году в здании начали надстраивать два этажа. Автор: Госархив Челябинской области.

Военная тренировка и каша с машинным маслом

В 1941 году в уполномоченным в Челябинской конторе работал Николай Дмитриевич Барковский (до назначения занимал пост начальника управления кредитования машиностроения Госбанка СССР, а позже стал заслуженным экономистом РСФСР). В своих «Мемуарах банкира» он вспоминает трудные военные годы, в том числе и повседневные трудности служения в Челябинской областной конторе:

— Как вспомню, что в столовой нас кормили пшенной кашей, сдобренной машинным маслом, так мне становится не по себе. Тем не менее и в этих условиях, кроме выполнения обычных служебных обязанностей, мы ежедневно осуществляли военную тренировку, изучали оружие, способы тушения пожаров.

Николай Барковский в 1941 году работал уполномоченным в Челябинской конторе. В книге «Мемуары банкира» вспоминает тяжелую работу в военное время.

Особый контроль за расходованием бумаги

Из-за недостатка бумаги в годы Великой Отечественной войны черновики и документы оформлялись на старых обоях и на обратной стороне документов. Но и эту бумагу использовали очень экономно. За ее рациональным расходованием был установлен особый контроль

Лучше всех просчитали стоимость танка Т-34

В 1941 году в Челябинске специальной комиссией, во главе которой был управляющий Челябинской областной конторой Алексей Сидорович Кубышев, составлена самая эффективная по стране калькуляция расходов и себестоимости танка Т-34.

Кроме того, Челябинская областная контора активно участвовала в сборе и хранении денег и ценностей от жителей нашей области на нужды фронта, и именно на эти средства была построена танковая колонна «Челябинские колхозники».

Старейший банкир России – из Челябинска

В Челябинской областной конторе Государственного банка СССР начал учиться банковской профессии старейший банкир России Михаил Иванович Братишкин. Он занимал должность председателя правления одного из региональных банков до 96 лет, при этом банковскому делу посвятил 74 года жизни.

Деньги на первый чугун в Челябинске

В годы первых пятилеток дала первый промышленный ток Челябинская ГРЭС, получены первые ферросплавы и первый чугун из Магнитки, запущен Челябинский тракторный завод. Так реализовывался план «Большой Урал», предусматривающий резкое увеличение промышленного производства к 1933 году. Финансирование и кредитование всех этих гигантов отечественной промышленности осуществлялось Челябинским Отделением Государственного банка.

Пять лет с 1949 года сотрудники Госбанка СССР с персональным званием должны были носить форму. Ее покупали за свой счет. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Форма в Госбанке – за свой счет

В 1949 году вышло Постановление Госбанка СССР об обязательном ношении форменной одежды сотрудниками, имеющими персональное звание. Форма была сшита из сукна темно-зеленого цвета, ее следовало выкупать за личные деньги сотрудников банка. В 1954 году обязательное ношение формы отменили.

Финансирование новых производств на Южном Урале

В 70-е годы Челябинская областная контора активно участвовала в инвестиционном кредитовании. В то время 42 предприятия области воспользовалось кредитом на расходы, связанные с подготовкой новых производств и освоением новых видов продукции. Было запущено в производство около 400 видов новых машин, приборов и инструментов, освоен выпуск 10 новых марок стали и сплавов, экономичных профилей проката.

Создано 23 частных банка

В Челябинской области два первых негосударственных банка были зарегистрированы в 1989 г. Всего в регионе функционировали 23 частных банка, сейчас из них работают шесть.

В 2004 году создается система страхования банковских вкладов физических лиц. При этом три коммерческих банка Челябинской области – «Челиндбанк», «Кредит Урал Банк» и «Челябинвестбанк» были зарегистрированы в новой системе в числе первых, под номерами: 1, 2 и 3.

Старинные часы остановились в момент падения метеорита. Их решили не ремонтировать. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Часы, которые работали с конца 19 века, остановились в момент падения метеорита

В музее Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России хранятся старинные напольные часы. Они работали с конца 19-го века и остановились в момент взрыва метеорита, который упал в Челябинской области в 9 часов 20 минут 15 февраля 2013 года. Их решили не ремонтировать и оставить на них время взрыва космического «гостя».

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