«Представьте, как ему больно»: в Челябинске волонтеры спасают собаку с открытым мозгом

Страшно представить, как ему больно. Фото: Собачье сердце - домашний приют / vk.com

От одного взгляда на этого пса из Челябинска на глазах наворачиваются слезы – вместо макушки у него на голове огромная гниющая рана. Он бегал по улицам, сторонясь людей и, будто стыдясь своего состояния, иногда залезал в кусты, где скулил от боли. В таком виде его заметили жители поселка Мясокомбинат, которые передали шокирующие фотографии зоозащитникам. Пса удалось поймать и главная борьба Велеса, такое имя дали псу волонтеры, еще впереди - ему предстоят сложнейшие операции.

Тревогу по Велесу забили в одном из сообществ Челябинска. Вид несчастной тяжелобольной собаки не мог оставить равнодушными зооволонтеров и, после публикации первых фотографий, его отправилась искать основательница приюта «Собачье сердце» Александра Дороненкова.

В таком виде нашли Велеса. Фото: Собачье сердце - домашний приют / vk.com. Челябинский Портал Защиты Животных

– Это просто непередаваемый ужас! Пса с большим трудом поймала только ночью! Огромная открытая рана на голове! Представьте, как ему больно. Нет кости. Что это? Последствия опухоли или дело рук человека - мы не знаем! Ясно одно – собаку нужно спасать, – написали после поимки Велеса в группе приюта.

Когда собаку доставили в клинику, врачи охнули. Осмотр показал – мозг поврежден, но не сильно. Шансы есть. Оказалось, что рана образовалась из-за опухоли. Рак сожрал череп Велеса. Чтобы понять тип образования и куда ползут метастазы, понадобилась гистология. Вместе с операцией она обошлась в 55 тысяч рублей. А потом химиотерапия, реабилитация. Все стоит денег. Помогают неравнодушные, но долги растут с каждым часом.

Сейчас собаку прооперировали. Фото: Собачье сердце - домашний приют / vk.com

– Аппарат КТ в клинике сломался. Ближайший ветеринарный в Екатеринбурге. В силу того, что Велес стал проявлять агрессию, а в открытой ране мухи успели отложить личинки, транспортировать его в другой город было невозможно! Сделали рентген - метастазы в грудной клетке не обнаружили, – позднее отметили в «Собачьем сердце».

Велеса прооперировали. Кожи на голову не хватило, пришлось брать с шеи, из-за чего возможен заворот век, который тоже придется убирать. Гистологию взяли, но результатов пока нет. Сейчас собака находится на дорогостоящем стационаре. Ей предстоит долгий и тяжелый путь.

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