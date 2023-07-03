В Челябинской области парень ударил в лицо женщину, которая сделала ему замечание из-за разбросанного мусора

Парень буянил с палкой. Фото: Магнитогорск без цензуры / vk.com

В Магнитогорске Челябинской области спор из-за разбросанного мусора перерос в насилие. Парень не вынес замечаний, сделанных после разгромленной мусорки, и одним ударом в висок отправил в нокаут женщину, которая хотела научить его гигиене.

– Незнакомый мне парень сидел один на лавочке и мусорил. Мой муж в адекватной форме попросил его убрать за собой. Он убрал, но некачественно, началась перепалка. Тогда я вышла из дома, чтобы мужчины не ссорились. Сказала, что вызову полицию и он ушел, – вспоминает пострадавшая в тот день Ольга.

Услышав про полицию, парень ушел. Вернулся примерно через час, уже с компанией. Или летнее солнце напекло ему голову, или товарищи за плечами придали смелости и, схватив деревянный брусок, он начал буянить. Мусорка, сделанная из пластикового ящика, была уничтожена первой. Но на этом он не остановился и продолжил махать своей «дубинкой».

– Мы вызвали полицию. Но пока она приедет… Я выскочила вперед мужа, чтобы защитить машину, она там рядом припаркована. Кто знает, что ему придет в голову, – рассказывает Ольга.

По словам женщины, она пыталась вразумить парня спокойно. Сказала, что его мать не была бы рада увидеть поведение сына. Тот ответил грубостью, а потом и вовсе подскочил к Ольге и мощным ударом в висок отправил женщину в нокаут. Она потеряла сознание. В это время «смельчак» и его друзья убежали.

– Приехала полиция, мы дали объяснения, показали видео. А там как раз он идет через весь квартал вразвалку, наушники в ушах. Его остановили полицейские и посадили в машину, – удивляется нахальству парня женщина.

Заявление Ольга написала. Сейчас ждет, пока дело передадут участковому, чтобы он дал направление на снятие побоев. Из-за сотрясения, женщине пришлось выйти на больничный. А парень? Прощения не попросил и ситуацию миром решить не попытался.

– Заявление зарегистрировано в отделе полиции «Правобережный». Возбуждено административное производство, по результативным которого будет принято решение в рамках законодательства. В соответствии с частью 5 статьи 28.7 КоАП РФ сроки проведения административного расследования составляют 1 месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении, – сообщили в пресс-службе полиции Магнитогорска.

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