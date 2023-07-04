Больше чем библиотека: у Публички появилось свое креативное пространство

Теперь так выглядит обычная библиотека в центре Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уютные кресла и столики, мягкие подоконники, а главное — открытые полки, сверху донизу заставленные книгами. Библиотеки перестают быть просто местом для выдачи книг. В селах и небольших городах Челябинской области они становятся клубами по интересам, а в Челябинске впервые открыто целое креативное пространство.

В отделе иностранной литературы Публичной библиотеки на Цвиллинга, 61 решили не делать просто капитальный ремонт, а пригласили дизайнера и кардинально поменяли концепцию. Первым изменения оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Креативные индустрии — это и про творчество, и про экономику, и про бизнес, — отметил глава региона. — Сегодня, развивая креативные индустрии, мы помогаем развиваться малому бизнесу, экономике. Востребованность этого направления достаточно высокая. Я очень рад, что у нас появилось место, где этому можно научиться, вовлечься в эту среду, больше узнать, прочитать литературу, пообщаться с людьми. Уверен, что те мастер-классы и события, которые здесь будут проходить, дадут толчок к дальнейшему развитию креативных индустрий в Челябинской области.

Проект нового креативного пространства полностью профинансировало правительство региона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК

Отдел иностранной литературы открылся при Публичной библиотеке еще в 70-е годы прошлого века. С тех пор удалось собрать уникальную коллекцию книг на разных языках, в том числе и редких. На сегодня фонд составляет 32 тысячи экземпляров. Однако коммуникации самого здания сильно устарели, даже стала протекать крыша.

Капитальный ремонт не превратился в спасение старого здания: поменялся не только внешний вид, но и содержание. Однако акцент на межкультурных связях сохранился.

В последние несколько лет отдел работал как Центр межкультурных коммуникаций, куда приходили иностранцы для общения на родном языке, а местные — для изучения иностранного. Одно из условий работы сотрудников — знание нескольких языков. Например, заведующая центром Екатерина Сторублева владеет французским и английским. Девушка рассказывает, что у челябинцев всё больший интерес появляется к восточным языкам, поэтому проводятся мастер-классы по написанию иероглифов, приглашаются гости из Китая.

— Последние два года у нас работает клуб китайского языка для всей семьи, читатели просят китайскую литературу для детей, — говорит Екатерина. — Полка книг на корейском сейчас пустая, но не потому, что у нас нет книг, а потому, что они постоянно на руках, появляются корейские комиксы.

В библиотеке и дальше будут поддерживать и налаживать связь между разными культурами, а постоянным партнером остается Ассамблея народов Челябинской области.

ПРОСТО ВСТРЕТИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ

Креативное пространство «Колибри» вряд ли будет пустовать. Сотрудники также называют его кафе-библиотекой, приглашая читателей на чашку кофе, встречу с другом или на мастер-класс.

Для проекта разработана программа по обучению профессиям креативной индустрии. Так, одним из первых встречу проведет автор этого дизайн-проекта и других общественных пространств Пётр Стебельский.

— Креативные индустрии в России очень быстро развиваются, и мы дадим возможность челябинцам узнать, что это такое, попробовать себя реализовать в каком-то проекте, — приглашает директор Челябинской областной научной библиотеки Наталья Диская. — Будут занятия по IT-технологиям, так как мы сотрудничаем с IT-парком, а также занятия по актерскому мастерству, поскольку рядом институт культуры.

Еще одно новшество — теперь в этой библиотеке есть не только иностранная литература, но и много книг на русском, посвященных истории, международным отношениям. Появилась и специализированная литература по креативным индустриям.

Кстати, книги челябинцы по-прежнему предпочитают брать бумажные, но читательский билет здесь исключительно электронный, а продление книг удаленное.