Зато свой: разбираемся, правда ли у Копейска есть собственный минерал

Минерал обнаружили среди этих марсианских пейзажей Фото: Егор ИВЛЕВ

В краеведческом музее Копейска, небольшого шахтерского города рядом с Челябинском, есть маленькая гордость — стеклянная пробирочка. В ней, стоящей в центре геологического зала, как джинн заперт странный блестящий песок. И гордая надпись: «Копейскит». Тут вам все скажут, что это особый минерал, официально зарегистрированный и встречающийся лишь здесь. Звучит круто, но действительно ли только там есть столь уникальный минерал? Попробуем разобраться.

Впервые это вещество обнаружил в 1981 году во время одной из вылазок местный геологический кружок. Неизвестный стекловидный песок с красным отливом решили отправить на экспертизу. Спустя некоторое время пришли результаты, и выяснилось, что юные геологи случайно открыли новый минерал.

— В те годы у нас с новосибирскими коллегами была целая серия походов, и во время одного из них юные геологи нашли в здешнем терриконе странный песок. Кружком тогда руководил Борис Кочнев, ныне, к сожалению, покойный. Вещество отправили на экспертизу в тогдашний Свердловск, и там подтвердили, что это новый минерал — копейскит. В честь места обнаружения его и назвали, — рассказала КП-Челябинск руководитель кружа Мария Тихонова.

Копейскит, как джинн, заперт в пробирку Фото: Егор ИВЛЕВ

Терриконы — это отвалы породы из местных шахт, образовавшие за долгое время огромные холмы. Что происходит в глубине этих куч не совсем понятно — известно лишь то, что внутри они до сих пор горят, и там, в глубине, происходят реакции, сравнимые с таковыми в активных вулканах. Вероятно, высокая температура и большое давление и привели к рождению нового минерала.

Но позже оказалось, что формула копейскита — (NH4)2FeCl5•H2O — идентична кремерзиту. Это редкий вулканический минерал, ранее найденный в Везувии Петером Кремерзом. Они одинаковы, в том числе в плане структуры и физических свойств. И то, и то — стекловидный песочек, оба они образуются при высоком давлении и температуре и оба абсолютно бесполезны, так что открытие не состоялось.

Террикон — пустые породы из местных шахт Фото: Егор ИВЛЕВ

Что же он тогда делает в музее? Этот вопрос мы задали экскурсоводу Марине Карпенко:

— Да, копейскит относится к кремерзитам, но ведь не в этом его уникальность. Суть в том, что остальные кремерзиты обнаруживаются в действующих вулканах, и только здесь, в Копейске, кремерзит был получен техногенным путем, в терриконах. Поэтому он уникален. Поэтому он здесь и висит, ведь больше такой нигде найти нельзя.

Экскурсовод Марина Карпенко Фото: Егор ИВЛЕВ

Вот и ответ. Удивительно, насколько малыми вещами люди могут дорожить, когда они имеют отношение именно к ним. Копейскит — тот же кремерзит, но родной. Пусть заявления о том, что у Копейска есть свой минерал, несколько голословны, они не лишены доли истины, и маленькая пробирка с копейскитом вполне достойна быть жемчужинкой в короне местного музея, отмечают жители.

Терриконы до сих пор представляют опасность — внутри них горит порода Фото: Егор ИВЛЕВ

Музее есть не только минералы, но и останки мамонтов Фото: Егор ИВЛЕВ

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