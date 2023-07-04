В Челябинскую область вернется жара до +33 градусов

Самая высокая температура ожидается 5 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие дни Челябинская область окажется под влиянием антициклона. Он принесет по-настоящему летнюю жаркую погоду. Однако где-то ожидаются кратковременные дожди и грозы.

По данным Гидрометцентра, ночью 5 июля по Челябинской области ожидается 13 – 18 градусов тепла, в низинах – до +8. Местами пройдут небольшие дожди и грозы. Днем в среду облачно с прояснением, также кое-где ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Однако температура воздуха достигнет +33 градусов. Ветер северной четверти – ночью его скорость будет 2-7 м/с, местами порывы до 10 м/с, а днем – 5-10 м/с, а где-то будет доходить и до 15-17 м/с.

Ночью 6 июля термометр покажет 14-19 градусов тепла. Также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем в четверг температура достигнет до 32 градусов тепла. Жителей Южного Урала в этот день не порадует солнце – снова переменная облачность, дожди и грозы. Ветер северный, ночью от 2 до 7 м/с, днем – 4-9 м/с, а при грозах порывы ветра будут до 14 м/с.

Ночью 7 июля столбик термометра достигнет 13-18 градусов тепла, преимущественно без осадков. Днем в пятницу переменная облачность, осадков не ожидается. Воздух прогреется от +27 до +32 градусов. Ветер северный, ночью 3-8 м/с, днем отдельные порывы достигнут до 13 м/с.

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