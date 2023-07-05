Приемная кампания в ЮУрГУ 2023: количество бюджетных мест, новые направления и льготы для детей участников СВО

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лето – традиционная пора приемных кампаний в челябинских вузах. У абитуриентов и их родителей всегда возникает множество вопросов, на которые каждый раз требуется полный и понятный ответ. Директора и руководители ЮУрГУ собрались в пресс-центре КП-Челябинск, чтобы рассказать о самом важном — количестве бюджетных мест, новых направлениях и льготах.

Что изменилось в приемной кампании в этом году?

Руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами Юлия Болотина начала с самого важного – времени, до которого можно подать документы на все формы обучения.

– Прием заявлений закончится 25 июля в 12:00 по московскому времени. 9 июля мы закончим принимать документы от абитуриентов, которые сдают творческий внутренний экзамен. Уже с 11 июля мы начнем творческие вступительные испытания. Выпускники колледжей, иностранные граждане, которые заканчивали школу за рубежом, имеют право поступать на бюджет по программам специалитета и бакалавриата по внутренним испытаниям. Они должны сдать заявления до 20 июля. Внутренние экзамены для них пройдут до 25 июля, – сообщает Юлия Болотина.

Юлия Болотина, руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также выросло количество бюджетных мест, в этом году их 3 415. Поменялась их структура. Встала задача перераспределить места на те направления подготовки, в которых очень заинтересован регион, и которые пользуются особым вниманием абитуриентов, например: направления фундаментальной информатики и программной инженерии, авиастроения, юриспруденция и экономика. Впервые появился бюджет на программу специалитета «Экономическая безопасность».

Традиционные программы подготовки специалистов в области приборостроения, связи, электроники, IT тоже не стоят на месте – каждый год их актуализируют. Вместе с тем, у абитуриентов растет и интерес к направлению.

Какие новые направления подготовки предлагаются абитуриентам?

На рынке труда сейчас существует колоссальная нехватка специалистов инженерных специальностей и IT-направлений. Об этом говорит Александр Голлай, директор Высшей школы электроники и компьютерных наук. Он отмечает – откликаясь на вызовы прогресса, ЮУрГУ открывает направление бакалавриата «Программная инженерия». По нему будут готовить специалистов в области искусственного интеллекта и нейросетей. Выделено 50 бюджетных мест.

– В этой сфере в Челябинской области есть ряд компаний, которые являются мировыми лидерами. В связке с ними мы открываем эту специальность, нацеленную на подготовку специалистов по разработке интеллектуальных систем, – объявляет Александр Голлай.

Александр Голлай, директор Высшей школы электроники и компьютерных наук. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЮУрГУ участвует в национальном проекте «Искусственный интеллект», актуальном в эпоху автоматизации, разработок в области робототехники и «четвертой индустриально революции». Поэтому на любых специальностях инженерных и IT-направлений есть дисциплины, связанные с искусственным интеллектом.

– На любом направлении подготовки не только самого университета, но и Высшей школы электроники и компьютерных наук, будь то инженерное направления, будь то IT, дается возможность получить уникальные навыки в области программирования, работы машинного интеллекта и технологии ИИ, – рассказывает Юлия Болотина.

ЮУрГУ стал одним из победителей программы «Приоритет 2030». В рамках проекта создаются цифровые кафедры. Получить дополнительное образование могут не только айтишники, но и студенты других специальностей. В прошлом году с экстра-знаниями из университета вышли более тысячи человек, а в этом их число планируют увеличить вдвое.

Совместно с Московским физико-техническим институтом университет реализует программу «Таланты – в регионы». Абитуриенты становятся студентами одновременно челябинского и столичного вузов. Два дня в неделю, на протяжении первых двух курсов, студенты занимаются с московскими преподавателями.

– Эта программа задумывалась как корпоративный бакалавриат. В разработке принимали участие наши IT-партнеры: 3Divi, xPage и другие. Их представители будут выступать как преподаватели: прочитают модуль, либо проведут практические занятия, либо будут реализовывать проектную деятельность в рамках дисциплин, – рассказала Алена Замышляева, директор института естественных и точных наук.

Алена Замышляева, директор института естественных и точных наук. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сдавать дисциплины студенты будут в тех университетах, где они их проходили. В ЮУрГУ – очно. Преподаватели из МФТИ будут принимать экзамены лично, приезжая в Челябинск, либо в дистанционном формате. Диплом будет выдавать ЮУрГУ, но с пометками «МФТИ» напротив программ, которые изучались в столичном вузе.

– На направление у нас выделено 56 мест. Ребята поступают на направление «Прикладная математика и информатика», и дополнительно в первых числах сентября будет проведен отбор на программу МФТИ. Они будут сдавать тест по программированию и математике, – объясняет механизм набора Алена Замышляева.

Недавно правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотных систем до 2030 года. В соответствии с ней, необходимо подготовить 1 миллион 100 тысяч специалистов разных уровней. В ЮУрГУ к этому готовились, отмечает Виктор Федоров, начальник центра ракетно-космической техники имени академика В. П. Макеева.

Виктор Федоров, начальник центра ракетно-космической техники имени академика В. П. Макеева. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Прежде всего, я бы хотел анонсировать новую для нас специальность «Авиастроение» с профилем «Беспилотные летательные аппараты». «Новой» ее назвать не совсем корректно, так как некоторое время назад она специализировалась на авиа- и вертолетостроении. С этого года мы получили 26 бюджетных мест на данную программу обучения, – рассказывает о новой программе Виктор Федоров.

Студентов с первого курса будут учить высшей математике, физике, а также знакомить с образцами аэрокосмической техники, которые есть в лаборатории ЮУрГУ. Коллекция включает в себя более полутора тысяч объектов, среди которых ракеты, космические и атмосферные летательные аппараты. Студенты смогут творчески переосмысливать опыт, наработанный за годы развития аэрокосмической отрасли.

– Одна из новых программ – это «Компьютерное моделирование 3D объектов». Я считаю, что это интересное направление для ребят, которые хотят посвятить себя авиации, аэрокосмосу. Можно надеяться на интересное обучение и дальнейшее трудоустройство. У нас в уральском регионе есть такие предприятия. Например конструкторское бюро «Новатор» уже в большей части укомплектован нашими выпускниками, – говорит о перспективах трудоустройства Виктор Федоров.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руководство ЮУрГУ планирует заключать договоры с предприятиями, где будут производить беспилотники. Недавно делегация с ректором во главе посетила Уральский завод гражданской авиации. Поднимался вопрос о целевом обучении, сейчас идет обсуждение деталей реализации. Дипломы выпускников связаны с практикой, все обучение ведется проектная деятельность в результате которой студенты могут дойти до рабочего проекта летательного аппарата или его подсистемы.

– Самое главное – можно поучаствовать в проектах в области стартапов, чтобы все, что ты задумал, можно было воплотить. Затем с этой работой можно выйти на получение именных стипендий, грантов, можно создать стартап и пройти по программе «Стартап как диплом», – дополняет Юлия Болотина.

Важно для абитуриентов мужского пола - поступающие на «Авиастроение» и часть учащихся IT-направления, будут получать военно-учетную специальность на военной кафедре в этой сфере.

АО «Конар» предложило вузу создать совместную программу по металлургии. Абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ могут претендовать на стипендию от промышленной группы, а также, после первой сессии, могут заключить договор о целевом обучении. Крупнейшие IT-компании создают для студентов специальные стипендиальные и грантовые программы. После второго курса студенты ЮУрГУ работают у них и открывают собственные лаборатории.

Льготы для участников СВО, их семей и других категорий льготников

Важно помнить и о поддержке бойцов СВО и их семей. Участники и ветераны боевых действий, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-инвалиды имеют право пересдачу или дополнительную сдачу любого предмета, в зависимости от выбранного направления.

– Дети, чьи родители погибли при СВО, дети, чьи родители являются героями России, дети, чьи родители погибли, выполняя свой долг за пределом РФ, дети, чьи родители принимали или принимают участие в СВО – мы очень просим подать документы не только через сайт Госуслуг, но и прийти к нам, чтобы мы вам помогли, чтобы все льготы были учтены, – приглашает Юлия Болотина

Традиционная встреча с ректором Александром Вагнером пройдет 9 июля в 12:00, в актовом зале ЮУрГУ, Ленина 76. У гостей будет возможность пройтись по лабораториям, пообщаться с работодателями, задать руководству вуза все интересующие вас вопросы.

Приемная комиссия работает в будние дни с 9:00 до 17:00, в выходные с 9:00 до 14:00, находится в главном корпусе ЮУрГУ. Работает колл-центр: 8–800-300-00-55, 267-91-47, 267-94-52. Специалисты готовы ответить на все вопросы и, если потребуется, оказать психологическую помощь.

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