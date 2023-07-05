16 человек заразились кишечной инфекцией, поев шаурму в кафе Магнитогорска

Шаурма может быть и опасной. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Может быть, было и вкусно, но опасно. 16 человек поели шаурму с курицей в одном из кафе Магнитогорска и заболели кишечной инфекцией.

Роспотребнадзор начал проводить эпидрасследование. Специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима в кафе «Хорошее место», где и произошло многочисленное отравление.

Весь персонал отстранили от работы до получения результатов медосмотра. Соответствующее распоряжение дал главный санитарный врач Магнитогорска. Пищу и смывы с объектов внешней среды проверяют в лаборатории.

С сегодняшнего дня, 5 июля, кафе закрыли для проведения заключительной дезинфекции. В роспотребнадзоре заверили, что ситуация находится на контроле специалистов.

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