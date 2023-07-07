Яркие вспышки и разноцветное небо: удивительные фотографии ночной грозы

Стихия разгулялась.
Фото: Вадим АРХИПОВ
Лужи по колено, купание во дворах и жуткая гроза. Прошлый вечер переполошил весь Челябинск. Но все-таки как было красиво! Молнии разрезали небо и озаряли его разными цветами.
Красота впечатляет
Фото: Вадим АРХИПОВ
КП-Челябинск собрала самые яркие «вспышки». А наш видеограф при помощи высокоскоростной съемки сделал впечатляющее видео. Сначала четыре часа снимал разгул стихии, а потом замедлял особо яркие моменты.
Гроза закончилась поздно ночью
Фото: Вадим АРХИПОВ
Красиво, но страшно
Фото: Вадим АРХИПОВ
Молнии рисовали целые узоры
Фото: Вадим АРХИПОВ
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