В Челябинске ливень затопил улицы и торговый центр

Из-за потопа на дорогах появились заторы. Фото: читатель КП-Челябинск.

Мощный ливень, прошедший в Челябинске, затопил городские улицы. Пешеходы и водители в один голос жалуются – местами нельзя ни пройти, ни проехать, а только проплыть.

– Дорога в «Алмаз» превратилась в какой-то заплыв. Ехали по проспекту Ленина с водой до порога. Под мостом в Ленинский совсем потоп, - рассказала читательница КП-Челябинск.

Торгово-развлекательный комплекс «Горки» стихия не пощадила. В районе фудкорта, по словам очевидцев, протекла крыша. А выходили на парковку люди почти по колено в воде.

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