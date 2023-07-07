«Заявка огромная. Завтра отдохнете»: молодой южноуралец скончался после вспышки менингита на складе Ozon

Все тело спортсмена покрылось сыпью. Фото: предоставлено "Комсомолке"

21-летний Кирилл Кугенев из Магнитогорска Челябинской области умер после вспышки менингита на складе Ozon в Екатеринбурге, куда поехал на заработки вахтовым методом. Заболел парень еще 22 числа, но продолжал ходить на смены - надавил менеджер. Через несколько дней тело парня покрылось сыпью, температура скакнула до 39 градусов. Когда он умер, начальник написал в чат, что нужды в карантине нет, а парень якобы скоропостижно скончался от рака крови.

Отец Кирилла рассказывает: сын уехал на вахту 15 июня вместе с другом. При трудоустройстве парни указали банковские карты, куда им должны были поступать деньги, ради которых парни согласились и на комнату на 8 человек в общаге, где большая часть соседей - мигранты, и на работу, несмотря на явное физическое недомогание.

Первый кадр - общение Кирилла с мамой. Второй - рабочий чат после смерти парня. Фото: предоставлено "Комсомолке"

– 22 июня они заболели всей комнатой. Написали менеджеру, попросили выходной, на что был ответ: «Заявка *** (огромная). Завтра отдохнете». В пятницу, 30 июня, стало еще хуже. Позвонил маме в 22:10, сказал, что едет в общежитие. В субботу, 1 июля, стало еще хуже, начали вызывать скорую в 15:00, но так и не дозвонились. Набрали 112 и через 1 час 10 минут приехала скорая, – рассказывает отец Кирилла Рамиль.

По словам отца, скорая отвезла Кирилла не в инфекционную больницу, а в районную. На тот момент все тело парня было покрыто сыпью, а температура держалась уровне 39 градусов. В 22:45 он умер. Рамиль горюет – жизнь мальчишки была яркой и, к сожалению, недолгой.

– Коллеги, Кирилл скоропостижно скончался от рака крови. (протекала болезнь бессимптомно, по итогу отказали почки, токсикация организма и т.д.). Поэтому карантин снят. Поводов для беспокойства нет, – написал тогда тогда менеджер в рабочем чате.

Пропуск Кирилла и его фотография у измученных потерей сына родителей. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Позднее врачи подтвердили вспышку менингококка в распределительном центре маркетплейса. Тогда там ввели карантин и масочный режим. Умер не только Кирилл, но и его коллега-женщина. Роспотребнадзор зафиксировал семь случаев заражения.

Родителям Кирилла никакой помощи Ozon не оказал. Тело парня пришлось везти за 60 километров и хоронить за свой счет.

Отец написал пост на Pikabu, где попросил людей быть внимательнее к здоровью близких. В комментариях ему ответили представители Ozon. Они утверждают, что парень был трудоустроен у партнера, компании ООО «Д-Персонал» (название этой компании указано на пропуске у парня).

– Мы получили информацию о болезни Кирилла от Роспотребнадзора, а о факте его смерти сообщил Минздрав, причем о причине смерти они пока ничего не говорят. Дело в том, что такая информация связана с медицинской тайной, поэтому врачи ее предоставляют только родным и Минздраву, – заявили в Ozon.

Представитель компании заявил, что Роспотребнадзор протестировал всех жителей хостела Кирилла. Людей с признаками болезни госпитализировали, остальных – вакцинировали.

– Коллеги из ООО «Д-Персонал» подтвердили нам, что оказали вашей семье финансовую поддержку. Если это не так, пожалуйста, сообщите нам об этом, – попросили представители Ozon в комментариях.

– Никто напрямую с нами не связывался, никакой помощи не было. Все соболезнования были в комментариях к посту, – позже рассказал КП-Челябинск отец Кирилла.

На странице Кирилла ВКонтакте много фотографий в баскетбольной форме. Парень тренировался и играл с магнитогорской командой «Стальные сердца».

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