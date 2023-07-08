«Ее голос завораживает с первых нот»: в Челябинске прошел концерт Аиды Гарифуллиной под открытым небом

Грандиозный концерт Аиды Гарифуллиной и симфонического оркестра прошел в формате open-air Фото: Егор ИВЛЕВ

Концерты в формате open-air набирают всю большую популярность. Теперь на открытый воздух выходит и опера. В таком формате на площадке у памятника Курчатову в Челябинске прошел концерт оперной дивы Аиды Гарифуллиной. Он был приурочен к 120-летию со дня рождения великого физика-ядерщика. Подробности — в репортаже КП-Челябинск.

Это был первый концерт классической музыки под открытым небом в истории Челябинска Фото: Егор ИВЛЕВ

Зрители стали собираться на площадке задолго до начала концерта. Сначала всех магнитом тянуло к бесплатной раздаче напитков и еды на входе у Площади науки. Чтобы охладиться в жару люди были готовы простоять в очереди.

Выступление было приурочено к 120-летию Игоря Курчатова Фото: Егор ИВЛЕВ

Пока зрители выбирали, что выпить и съесть, на сцене проходила репетиция концерта.

Музыканты репетировали в летних образах Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Ребят, давайте вот здесь помедленнее, пожалуйста, — контролировала процесс Аида Гарифуллина.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

В тандеме с оперной дивой сегодня готовились выступать и солисты Большого театра и музыкального театра «Геликон опера», и наш Государственный симфонический оркестр Челябинской области. У музыкантов выступление на площадке под открытым небом вызвало волнение:

Александр Краснов, солист Большого театра Фото: Егор ИВЛЕВ

— Сложно адаптировать голос в этих условиях. Это искусственная акустика с подзвучкой. Все-таки специфика оперы — звучать в стенах театра. Но будем адаптироваться. Думаю, что мы найдем компромисс, и зрители получат удовольствие, — делится Александр Краснов, солист Большого театра.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адик Абдурахманов Фото: Егор ИВЛЕВ

— На такой сцене работать не привыкли. И не знаем как здесь все будет звучать. У нас своя есть ракушка, а как здесь будет слышно, мы не знаем, — переживает Адик Абдурахманов, дирижер челябинского симфонического оркестра.

Иван Гынгазов, солист Московского музыкального театра «Геликон опера» Фото: Егор ИВЛЕВ

Иван Гынгазов выступает в Челябинске не в первый раз. Для него наша публика уже почти родная:

— Очень приятно возвращаться в места, в которых я уже был. Публика меня уже знает, и наступает момент очень хорошего контакта со зрителями. И с маэстро, и с оркестром, с которыми я знаком, уже почти в родственных отношениях находимся. У нас очень тесный музыкальный контакт.

Площадка под открытым небом была рассчитана на 3600 человек Фото: Егор ИВЛЕВ

Зрители начали постепенно подтягиваться на свои места. Вся площадка поделена на сектора. Найти свое место — дело не из легких. На помощь приходят заботливые волонтеры:

— А сектор С это где?

— Вот он, прямо перед вами. Пройдемте со мной.

На концерт всемирно известной оперной певицы билеты разлетелись за несколько дней. А самые находчивые зрители заняли газон за ограждением и готовились встречать оперную диву там.

Те, у кого не было билета, все равно смогли послушать концерт Фото: Егор ИВЛЕВ

За сиденьями, чтобы не мешать остальным, женщина общается по видеосвязи. Передает своим родственникам или знакомым:

— У нас концерт на улице. Очень ждем!

Много людей решили запечатлеть момент и фотографировались на фоне пока еще пустой сцены.

Горожане спешили сделать фото с музыкантами Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

По зрителям видно, что к этому мероприятию они готовились. Даже в день, когда столбики термометра уверенно ползли к 40 градусам, многие приходили в вечерних платьях и смокингах.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Директор, главный врач медицинского центра «Лотос» Елена Коляда Фото: Егор ИВЛЕВ

На концерте Аиды Гарифуллиной все было по правилам оперного театра — звенели три звонка. Это напоминания, что пора занимать места в зале. После первого звукового сигнала многие еще гуляли по площадке и обсуждали приближающийся выход оперной певицы с симфоническим оркестром.

— Нет ничего лучше фан-зоны, чтобы окунуться в атмосферу концерта, — слышно от девушки из толпы.

Фото: Егор ИВЛЕВ

После второго звонка все поклонники оперы поспешили к своим местам. Вот мимо пробежала девушка в шикарном сером платье с огромным букетом в руках.

Третий звонок. Наконец-то все дождались начала концерта и встречи с оперной дивой.

— Мы на сцене площади науки в 120-й День Рождения Игоря Курчатова, — сказал ведущий со сцены.

Зал утопал в аплодисментах еще до появления Аиды Гарифуллиной. Концерт не смогли пропустить и первые лица региона: губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной, министр культуры Алексей Бетехтин и вице-губернатор Ирина Гехт.

Губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной Фото: Егор ИВЛЕВ

Министр культуры Алексей Бетехтин Фото: Егор ИВЛЕВ

Среди зрителей был бывший вице-спикер ЗСО Семен Мительман Фото: Егор ИВЛЕВ

Глава Курчатовского района Сергей Антипов Фото: Егор ИВЛЕВ

Президент Федерации баскетбола Челябинской области и БК «Челбаскет» Николай Сандаков Фото: Егор ИВЛЕВ

— Ее голос завораживает с первых нот, — продолжал ведущий.

Объявили выход Аиды Гарифуллиной. По площади у памятника Курчатову прокатилась волна аплодисментов.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На сцене появилась оперная дива. На ней — ярко-розовое платье с открытыми плечами.

— И сама красивая, и творчество хорошее, — донеслось из зрительного зала.

Первая ария — отрывок из «Ромео и Джульетты». Аида и сама была похожа на героиню Шекспира.

— Вау! Какие эмоции у нее, — отметила девушка, стоящая с ребенком на руках, возле своего места.

Фото: Егор ИВЛЕВ

В этот вечер на площади науки можно было встретить людей абсолютно разных возрастов: от совсем малюток до пожилых пар. Челябинцам нравится эта тенденция:

— Хотелось бы, чтобы эта традиция продолжалась. Очень хорошо! Давайте приобщать нашу публику к культуре, — говорит жительница города.

За зрительным залом, на одном уровне с памятником Курчатова, можно заметить дедушку на шезлонге. Видимо, ему тоже не хватило билета с указанием места. Но одно можно знать точно — выкручиваться пожилой человек умеет.

Фото: Егор ИВЛЕВ

У людей позади забора тоже своя атмосфера. Им служба охраны раздает буклеты. Одна женщина сидит с поднятой вверх камерой, но за происходящим в смартфоне не следит. Ее глаза опущены в бумажку с изображением Аиды.

Две женщины пытались пройти без билетов, но заметили нашего фотографа и развернулись Фото: Егор ИВЛЕВ

Самые упорные зрители попытались перелезть через забор в незаметном месте. Охрана сработала хорошо: безбилетников не пустили на площадку.

— Первая часть нашего концерта окончена, — ведущий вышел на сцену.

Зрители начали аплодировать. Стало шумно. Громкие хлопки не прекращались несколько минут. Весь зал встал. Даже самые маленькие и пожилые зрители.

— А теперь антракт 30 минут, — объявил ведущий.

Вся публика снова зашумела. Зрители удалились для обсуждения концерта и в очередь за бесплатными напитками.

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Это просто восторг! Других слов нет! Все идеально! Адик — это что-то. Очень символично, что сегодня День Ивана Купалы и такой праздник, — поделилась челябинка Татьяна.

Среди толпы можно заметить и заместителя министра здравоохранения области Евгения Ванина. Он тоже поделился своими впечатлениями от концерта:

— Впечатления самые яркие и эмоциональные. Лето. Необычная площадка. Аида, артисты и наш оркестр живут одной жизнь. Побольше бы таких мероприятий. Люди красивые, готовились к выходу — это видно. Это первый мой опыт знакомства с Аидой. И я в восторге! — рассказывает.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Из разговоров в толпе понятно — все хотят увидеть и услышать Аиду снова. Оперная певица дала такое обещание:

— Если аплодисменты будут теплые, приеду с огромной радостью еще раз.

Мне нравится Челябинск. Скажу сегодня со сцены «До новых встреч!»

Снова прозвенели три звонка. Снова зал наполнился. Снова все замерли в предвкушении голоса певицы.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На концерте были и сюрпризы. Аида Гарифуллина решила лично наградить трех талантливых юных музыкантов Челябинска.

— Для меня большая радость, что появилась такая возможность. И я уверена, что эти ребята совсем скоро прославят ваш замечательный город, — прозвучало со сцены от певицы.

Аида с трепетом вручает сертификаты юным дарованиям. И целует каждого в щеку. Ребята стоят еще немного напуганные. Впереди у них — большая работа.

Дальше продолжился концерт. Зрители встретили закат этого дня под звуки оперы.

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