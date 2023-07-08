«Ее голос завораживает с первых нот»: в Челябинске прошел концерт Аиды Гарифуллиной под открытым небом

Грандиозный концерт Аиды Гарифуллиной и симфонического оркестра прошел в формате open-air
Фото: Егор ИВЛЕВ
Концерты в формате open-air набирают всю большую популярность. Теперь на открытый воздух выходит и опера. В таком формате на площадке у памятника Курчатову в Челябинске прошел концерт оперной дивы Аиды Гарифуллиной. Он был приурочен к 120-летию со дня рождения великого физика-ядерщика. Подробности — в репортаже КП-Челябинск.
Это был первый концерт классической музыки под открытым небом в истории Челябинска
Фото: Егор ИВЛЕВ
Зрители стали собираться на площадке задолго до начала концерта. Сначала всех магнитом тянуло к бесплатной раздаче напитков и еды на входе у Площади науки. Чтобы охладиться в жару люди были готовы простоять в очереди.
Выступление было приурочено к 120-летию Игоря Курчатова
Фото: Егор ИВЛЕВ
Пока зрители выбирали, что выпить и съесть, на сцене проходила репетиция концерта.
Музыканты репетировали в летних образах
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
— Ребят, давайте вот здесь помедленнее, пожалуйста, — контролировала процесс Аида Гарифуллина.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
В тандеме с оперной дивой сегодня готовились выступать и солисты Большого театра и музыкального театра «Геликон опера», и наш Государственный симфонический оркестр Челябинской области. У музыкантов выступление на площадке под открытым небом вызвало волнение:
Александр Краснов, солист Большого театра
Фото: Егор ИВЛЕВ
— Сложно адаптировать голос в этих условиях. Это искусственная акустика с подзвучкой. Все-таки специфика оперы — звучать в стенах театра. Но будем адаптироваться. Думаю, что мы найдем компромисс, и зрители получат удовольствие, — делится Александр Краснов, солист Большого театра.
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адик Абдурахманов
Фото: Егор ИВЛЕВ
— На такой сцене работать не привыкли. И не знаем как здесь все будет звучать. У нас своя есть ракушка, а как здесь будет слышно, мы не знаем, — переживает Адик Абдурахманов, дирижер челябинского симфонического оркестра.
Иван Гынгазов, солист Московского музыкального театра «Геликон опера»
Фото: Егор ИВЛЕВ
Иван Гынгазов выступает в Челябинске не в первый раз. Для него наша публика уже почти родная:
— Очень приятно возвращаться в места, в которых я уже был. Публика меня уже знает, и наступает момент очень хорошего контакта со зрителями. И с маэстро, и с оркестром, с которыми я знаком, уже почти в родственных отношениях находимся. У нас очень тесный музыкальный контакт.
Площадка под открытым небом была рассчитана на 3600 человек
Фото: Егор ИВЛЕВ
Зрители начали постепенно подтягиваться на свои места. Вся площадка поделена на сектора. Найти свое место — дело не из легких. На помощь приходят заботливые волонтеры:
— А сектор С это где?
— Вот он, прямо перед вами. Пройдемте со мной.
На концерт всемирно известной оперной певицы билеты разлетелись за несколько дней. А самые находчивые зрители заняли газон за ограждением и готовились встречать оперную диву там.
Те, у кого не было билета, все равно смогли послушать концерт
Фото: Егор ИВЛЕВ
За сиденьями, чтобы не мешать остальным, женщина общается по видеосвязи. Передает своим родственникам или знакомым:
— У нас концерт на улице. Очень ждем!
Много людей решили запечатлеть момент и фотографировались на фоне пока еще пустой сцены.
Горожане спешили сделать фото с музыкантами
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
По зрителям видно, что к этому мероприятию они готовились. Даже в день, когда столбики термометра уверенно ползли к 40 градусам, многие приходили в вечерних платьях и смокингах.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Директор, главный врач медицинского центра «Лотос» Елена Коляда
Фото: Егор ИВЛЕВ
На концерте Аиды Гарифуллиной все было по правилам оперного театра — звенели три звонка. Это напоминания, что пора занимать места в зале. После первого звукового сигнала многие еще гуляли по площадке и обсуждали приближающийся выход оперной певицы с симфоническим оркестром.
— Нет ничего лучше фан-зоны, чтобы окунуться в атмосферу концерта, — слышно от девушки из толпы.
Фото: Егор ИВЛЕВ
После второго звонка все поклонники оперы поспешили к своим местам. Вот мимо пробежала девушка в шикарном сером платье с огромным букетом в руках.
Третий звонок. Наконец-то все дождались начала концерта и встречи с оперной дивой.
— Мы на сцене площади науки в 120-й День Рождения Игоря Курчатова, — сказал ведущий со сцены.
Зал утопал в аплодисментах еще до появления Аиды Гарифуллиной. Концерт не смогли пропустить и первые лица региона: губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной, министр культуры Алексей Бетехтин и вице-губернатор Ирина Гехт.
Губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной
Фото: Егор ИВЛЕВ
Министр культуры Алексей Бетехтин
Фото: Егор ИВЛЕВ
Среди зрителей был бывший вице-спикер ЗСО Семен Мительман
Фото: Егор ИВЛЕВ
Глава Курчатовского района Сергей Антипов
Фото: Егор ИВЛЕВ
Президент Федерации баскетбола Челябинской области и БК «Челбаскет» Николай Сандаков
Фото: Егор ИВЛЕВ
— Ее голос завораживает с первых нот, — продолжал ведущий.
Объявили выход Аиды Гарифуллиной. По площади у памятника Курчатову прокатилась волна аплодисментов.
Фото: Егор ИВЛЕВ
На сцене появилась оперная дива. На ней — ярко-розовое платье с открытыми плечами.
— И сама красивая, и творчество хорошее, — донеслось из зрительного зала.
Первая ария — отрывок из «Ромео и Джульетты». Аида и сама была похожа на героиню Шекспира.
— Вау! Какие эмоции у нее, — отметила девушка, стоящая с ребенком на руках, возле своего места.
Фото: Егор ИВЛЕВ
В этот вечер на площади науки можно было встретить людей абсолютно разных возрастов: от совсем малюток до пожилых пар. Челябинцам нравится эта тенденция:
— Хотелось бы, чтобы эта традиция продолжалась. Очень хорошо! Давайте приобщать нашу публику к культуре, — говорит жительница города.
За зрительным залом, на одном уровне с памятником Курчатова, можно заметить дедушку на шезлонге. Видимо, ему тоже не хватило билета с указанием места. Но одно можно знать точно — выкручиваться пожилой человек умеет.
Фото: Егор ИВЛЕВ
У людей позади забора тоже своя атмосфера. Им служба охраны раздает буклеты. Одна женщина сидит с поднятой вверх камерой, но за происходящим в смартфоне не следит. Ее глаза опущены в бумажку с изображением Аиды.
Две женщины пытались пройти без билетов, но заметили нашего фотографа и развернулись
Фото: Егор ИВЛЕВ
Самые упорные зрители попытались перелезть через забор в незаметном месте. Охрана сработала хорошо: безбилетников не пустили на площадку.
— Первая часть нашего концерта окончена, — ведущий вышел на сцену.
Зрители начали аплодировать. Стало шумно. Громкие хлопки не прекращались несколько минут. Весь зал встал. Даже самые маленькие и пожилые зрители.
— А теперь антракт 30 минут, — объявил ведущий.
Вся публика снова зашумела. Зрители удалились для обсуждения концерта и в очередь за бесплатными напитками.
Фото: Егор ИВЛЕВ
— Это просто восторг! Других слов нет! Все идеально! Адик — это что-то. Очень символично, что сегодня День Ивана Купалы и такой праздник, — поделилась челябинка Татьяна.
Среди толпы можно заметить и заместителя министра здравоохранения области Евгения Ванина. Он тоже поделился своими впечатлениями от концерта:
— Впечатления самые яркие и эмоциональные. Лето. Необычная площадка. Аида, артисты и наш оркестр живут одной жизнь. Побольше бы таких мероприятий. Люди красивые, готовились к выходу — это видно. Это первый мой опыт знакомства с Аидой. И я в восторге! — рассказывает.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Из разговоров в толпе понятно — все хотят увидеть и услышать Аиду снова. Оперная певица дала такое обещание:
— Если аплодисменты будут теплые, приеду с огромной радостью еще раз.
Мне нравится Челябинск. Скажу сегодня со сцены «До новых встреч!»
Снова прозвенели три звонка. Снова зал наполнился. Снова все замерли в предвкушении голоса певицы.
Фото: Егор ИВЛЕВ
На концерте были и сюрпризы. Аида Гарифуллина решила лично наградить трех талантливых юных музыкантов Челябинска.
— Для меня большая радость, что появилась такая возможность. И я уверена, что эти ребята совсем скоро прославят ваш замечательный город, — прозвучало со сцены от певицы.
Аида с трепетом вручает сертификаты юным дарованиям. И целует каждого в щеку. Ребята стоят еще немного напуганные. Впереди у них — большая работа.
Дальше продолжился концерт. Зрители встретили закат этого дня под звуки оперы.
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