«Пишите как имя, и не ошибетесь»: история девушки с необычной фамилией Антон

Редкая фамилия всегда приковывает к себе внимание своей уникальностью. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Челябинске часто можно встретить людей с необычными фамилиями. Некоторые из них могут быть странными и неблагозвучными, нелепыми и смешными. Такие фамилии не только привлекают внимание, но и иногда становятся настоящей проблемой для их носителей. Корреспондент КП-Челябинск Дарья Антон рассказала, какого это – быть обладателем редкой фамилии.

– Моя фамилия Антон, пишется как имя, но ударение в ней падает на первый слог, – поясняет девушка.

Нестандартная фамилия, которая звучит как мужское имя, является редкой в нашей стране. Когда точно возникла эта фамилия – не известно. Однако первые упоминания о фамилии «Антон» были обнаружены в летописях духовенства в середине 18 века. По одной из версий, ее происхождение связано с именем священнослужителя Антония Римлянина, который основал монастырь под Новгородом.

Проблемы с восприятием окружающими необычной фамилии возникли у Дарьи еще в школьные годы. Учителя не знали, на какой слог правильно поставить ударение, и часто произносили фамилию как мужское имя. Неловкие ситуации с произношением возникали и в моменты вручения наград после конкурсов и олимпиад.

– Меня должны наградить, грамоту какую-то вручить, а я понимаю, что люди замешкались, потому что не знают, как правильно прочитать фамилию.

При этом никаких издевательств и насмешек в свой адрес Дарья никогда не слышала. Одноклассники всегда доброжелательно относились к ней и даже поправляли учителей, когда те в очередной раз делали ошибки в произношении.

Уже во взрослой жизни проблемы стали появляться на этапе заполнения документов в госорганах. Сотрудники часто не понимали, как правильно записать фамилию и не допустить ошибки. Поэтому, девушке приходилось повторять по нескольку раз и даже диктовать по буквам.

Знакомство с новыми людьми для Дарьи всегда становится маленьким интервью. Люди не часто встречают человека с такой фамилией, поэтому не упускают возможности помучить девушку вопросами происхождения и национальности.

– Каждый раз, когда я знакомлюсь с кем-то и представляюсь, мне сначала не верят. Даже паспорт несколько раз просили показать. Часто спрашивают «А кто вы по национальности?», «Откуда ваша фамилия?», «Какие у нее корни?».

Часто носители необычных фамилий задумываются об их смене, потому что они могут сильно мешать им в жизни. Дарья тоже некоторое время задумывалась о смене фамилии, из-за неловких ситуаций, в которые она попадала. Однако на это девушка так и не решилась – редкую и звучную фамилию хочется оставить во многом из-за профессии. Необычная фамилия для журналиста – это еще одна возможность запомниться читателю и всегда быть на слуху.

Безусловно, в необычной фамилии есть и свои плюсы. Например, она придает человеку уникальность. Носителя редкой фамилии никогда ни с кем не спутают в коллективе.

– Есть сложные необычные фамилии, а моя фамилия простая. И это тоже хорошо, потому что в ней никогда не делают ошибок. Я всегда говорю: «Вот пишите как имя, и не ошибетесь». Вообще есть много интересных фамилий, в том числе созвучных с именем. Часто люди конечно с ними мучаются, но они все равно делают человека особенным. Есть весь мир, и в нем живет всего несколько человек с твоей фамилией, и никто не повторяется, – говорит девушка.

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