«Наш общий праздник»: смотрим, как прошел Сабантуй в Челябинской области

Областной Сабантуй проходил в деревне Норкино впервые Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В деревне Норкино Аргаяшского района прошел областной Сабантуй. Национально-культурный праздник отмечается как окончание посевных работ. Несмотря на знойную погоду, праздник собрал около 32 тысяч человек. Некоторые приходили в национальных костюмах, что делало мероприятие еще более ярким и интересным.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для гостей подготовили разнообразные развлечения. Можно было попробовать блюда национальной кухни, пострелять из лука и конечно насладиться народными танцами и песнями. По всей территории расставлены юрты, заглянув в которые, гости могли узнать традиции татар, башкир и казахов.

— Я купил юрту в 2014 году в Баймакском районе и привез на своем автомобиле, на тот момент юрта стоила 156 тысяч. С тех пор я принимаю участие в Сабантуе. Приятно, когда национальные традиции продолжаются, и мы делаем все для того, чтобы передать эти знания будущему поколению, — рассказал глава Дербешского сельского поселения Рамазан Абсалямов.

Губернатор Алексей Текслер отведал национальные блюда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В юрте Кунашакского района Ирине Текслер рассказали, как резать тонкую лапшу и готовить тесто для нее Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава региона тоже тюбетейку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В одной из юрт — национальные наряды. Внимание гостей привлекает декорированный монетами и бисером традиционный элемент башкирского гардероба — нагрудник. Руководитель коллектива «Ляйсан» Шарифа Даутова приехала из деревни Алишево Сосновского района. Вместе со своими коллегами-мастерицами, она создает эти прелестные вещи и привезла показать их гостям праздника. Шарифа участвует в Сабантуе уже более 20 лет.

— Я помню, что у моей бабушки были различные расшитые нагрудники, и мне нравилось, когда в детстве, если бабушка куда-то уходила, я наряжалась в эти украшения. Сейчас в деревнях этот предмет одежды почти не сохранился, поэтому мне пришла идея возродить традиции и начинать создавать их самой.

Шарифа рассказала: нагрудник украшается монетами, так как у башкир считается, что чистота серебра способна уберечь человека от сглаза. А еще это своего рода «банк»:

— Чем древнее пришитые монеты и чем их больше, тем выше статус этого человека. Для оберега также пришивается брошь в районе груди от сглаза.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Владимир Владимирович тоже был в тюбетейке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южноуральцы могли пообщаться с главой региона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экскурсовод Евгения Валеахметова представила экспозицию, созданную управлением культуры Пластовского района. Первая часть: районный историко-краеведческий музей показывает историю золотодобычи на этой территории, рассказывает о тяжелом ручном труде — в дань уважения тем, кто занимался этой деятельностью.

— Мы свою историю любим, изучаем, сохраняем и передаем следующему поколению, — отметила Евгения Валеахметова.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следующая часть это конечно, юрта. Заканчивают экспозицию мастер-классы. Здесь посетителям предлагают попробовать себя в ручном ткачестве, бисероплетении и создании национальных украшений.

— У нас уже с утра побывало не менее 100 человек, и мы ждем еще гостей, — весело отметила Евгения.

На Сабантуй также прибыли главный муфтий УрФО Ринат Раев и гости Расулевских чтений, которые прошли накануне Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ну и, конечно, какой Сабантуй без соревнований по национальной борьбе на поясах «кореш» и конных скачек?

— Я приехал из Бреденского района. С детства очень любил лошадей. Сначала купил одну, потом вторую, а теперь у меня их много. Мы всегда участвуем в различных скачках. В Аргаяшском районе никогда не были, поэтому решили не упускать возможность и приехали на Сабантуй, — рассказал хозяин лошадей по имени Туркумбай.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Буквально на бегу, удалось поговорить с одним из участников скачек, Петром Андроновым:

— У меня была с детства любовь к лошадям, я занимаюсь профессиональной ездой с 10 лет, в общей сложности около 30 лет. Мне захотелось попробовать свои силы на областных скачках, поэтому приехал на Сабантуй.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, областной Сабантуй — завершающий в череде городских сабантуев, которые проводятся практически во всех городах Южного Урала.

— Праздник, который проходит сегодня в Норкино — красивая финальная точка в череде локальных празднований. Как всегда, все проходит ярко, вкусно, были скачки, развлечения для детей, яркие национальные костюмы, много песен и музыки, народных игр, и, конечно, разнообразных угощений — все готовится здесь же, пышет, жарится, шкворчит, — написал министр в своем telegram-канале. — И, как всегда, Сабантуй отличает уникальная атмосфера единения всех народов, которые живут на территории Челябинской области.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Сабантуем.

— Сабантуй — наш общий праздник, мы как одна большая семья, все народы, кто проживает у нас в Челябинской области, отмечают его вместе, — заявил Алексей Текслер.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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