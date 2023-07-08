«Наш общий праздник»: смотрим, как прошел Сабантуй в Челябинской области

Областной Сабантуй проходил в деревне Норкино впервые
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В деревне Норкино Аргаяшского района прошел областной Сабантуй. Национально-культурный праздник отмечается как окончание посевных работ. Несмотря на знойную погоду, праздник собрал около 32 тысяч человек. Некоторые приходили в национальных костюмах, что делало мероприятие еще более ярким и интересным.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Для гостей подготовили разнообразные развлечения. Можно было попробовать блюда национальной кухни, пострелять из лука и конечно насладиться народными танцами и песнями. По всей территории расставлены юрты, заглянув в которые, гости могли узнать традиции татар, башкир и казахов.
— Я купил юрту в 2014 году в Баймакском районе и привез на своем автомобиле, на тот момент юрта стоила 156 тысяч. С тех пор я принимаю участие в Сабантуе. Приятно, когда национальные традиции продолжаются, и мы делаем все для того, чтобы передать эти знания будущему поколению, — рассказал глава Дербешского сельского поселения Рамазан Абсалямов.
Губернатор Алексей Текслер отведал национальные блюда
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В юрте Кунашакского района Ирине Текслер рассказали, как резать тонкую лапшу и готовить тесто для нее
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Глава региона тоже тюбетейку
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В одной из юрт — национальные наряды. Внимание гостей привлекает декорированный монетами и бисером традиционный элемент башкирского гардероба — нагрудник. Руководитель коллектива «Ляйсан» Шарифа Даутова приехала из деревни Алишево Сосновского района. Вместе со своими коллегами-мастерицами, она создает эти прелестные вещи и привезла показать их гостям праздника. Шарифа участвует в Сабантуе уже более 20 лет.
— Я помню, что у моей бабушки были различные расшитые нагрудники, и мне нравилось, когда в детстве, если бабушка куда-то уходила, я наряжалась в эти украшения. Сейчас в деревнях этот предмет одежды почти не сохранился, поэтому мне пришла идея возродить традиции и начинать создавать их самой.
Шарифа рассказала: нагрудник украшается монетами, так как у башкир считается, что чистота серебра способна уберечь человека от сглаза. А еще это своего рода «банк»:
— Чем древнее пришитые монеты и чем их больше, тем выше статус этого человека. Для оберега также пришивается брошь в районе груди от сглаза.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Владимир Владимирович тоже был в тюбетейке
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Южноуральцы могли пообщаться с главой региона
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Экскурсовод Евгения Валеахметова представила экспозицию, созданную управлением культуры Пластовского района. Первая часть: районный историко-краеведческий музей показывает историю золотодобычи на этой территории, рассказывает о тяжелом ручном труде — в дань уважения тем, кто занимался этой деятельностью.
— Мы свою историю любим, изучаем, сохраняем и передаем следующему поколению, — отметила Евгения Валеахметова.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Следующая часть это конечно, юрта. Заканчивают экспозицию мастер-классы. Здесь посетителям предлагают попробовать себя в ручном ткачестве, бисероплетении и создании национальных украшений.
— У нас уже с утра побывало не менее 100 человек, и мы ждем еще гостей, — весело отметила Евгения.
На Сабантуй также прибыли главный муфтий УрФО Ринат Раев и гости Расулевских чтений, которые прошли накануне
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ну и, конечно, какой Сабантуй без соревнований по национальной борьбе на поясах «кореш» и конных скачек?
— Я приехал из Бреденского района. С детства очень любил лошадей. Сначала купил одну, потом вторую, а теперь у меня их много. Мы всегда участвуем в различных скачках. В Аргаяшском районе никогда не были, поэтому решили не упускать возможность и приехали на Сабантуй, — рассказал хозяин лошадей по имени Туркумбай.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Буквально на бегу, удалось поговорить с одним из участников скачек, Петром Андроновым:
— У меня была с детства любовь к лошадям, я занимаюсь профессиональной ездой с 10 лет, в общей сложности около 30 лет. Мне захотелось попробовать свои силы на областных скачках, поэтому приехал на Сабантуй.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Как отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, областной Сабантуй — завершающий в череде городских сабантуев, которые проводятся практически во всех городах Южного Урала.
— Праздник, который проходит сегодня в Норкино — красивая финальная точка в череде локальных празднований. Как всегда, все проходит ярко, вкусно, были скачки, развлечения для детей, яркие национальные костюмы, много песен и музыки, народных игр, и, конечно, разнообразных угощений — все готовится здесь же, пышет, жарится, шкворчит, — написал министр в своем telegram-канале. — И, как всегда, Сабантуй отличает уникальная атмосфера единения всех народов, которые живут на территории Челябинской области.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Сабантуем.
— Сабантуй — наш общий праздник, мы как одна большая семья, все народы, кто проживает у нас в Челябинской области, отмечают его вместе, — заявил Алексей Текслер.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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