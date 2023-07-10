Переняли опыт в Грозном: как Челябинске взыскали миллионные штрафы за нелегальные объявления

Программа будет атаковать номера телефонов, указанные в незаконных объявлениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Челябинска приняла в штат робота. Это не андроид с механическими руками и «железным» голосом, а программа, которая будет атаковать номера телефонов, указанные в незаконных объявлениях.

Принцип действия «робота» такой: номер с объявления, висящего на стене, лавочке или урне, вносят в базу данных, и начинается навязчивый прозвон в рабочее время. В арсенале оператора сотни мобильных номеров, так что, если один или десять заблокируют, звонки продолжат поступать. Соответственно, клиенты рекламодателю дозвониться не смогут, так что свою задачу объявление не выполнит.

Программа с автодозвоном для Челябинска — дело новое. Опыт «подсмотрели» в Грозном, Уфе и Казани. Раньше борьба ограничивалась в основном усилиями дворников, которые отскребали с поверхностей приклеенные бумажки. Эта работа будет продолжаться и сейчас, но телефонные атаки должны заставить самих рекламодателей снимать свои бумажки. Иначе будет только дороже, рассказал начальник управления благоустройства администрации Челябинска Антон Алексеев:

— Один нарушитель, который разместил по всему городу более 1400 объявлений о приемке металлолома, уже 600 из них убрал самостоятельно. Остальные обещал снять в ближайшее время. Иначе за каждую заклеенную опору будет отдельный штраф. Уже составили 12 протоколов и вынесли 12 постановлений о наложении штрафа. Нарушитель побоялся, что это распространится на все 1400 объявлений, так что теперь самостоятельно их убирает.

Цена вопроса немалая, ужесточение местного рекламного законодательства работает. За нарушение правил благоустройства в 2022 году администрация собрала штрафов на 11 млн рублей. В 2019-м их сумма составляла 2 млн. А скоро размер взыскания еще увеличат.

— Сейчас на физлицо действует штраф до трех тысяч рублей, на должностное — до десяти тысяч, на юридическое — до 20 тысяч. Городская дума вышла с инициативой об увеличении штрафа, законодательно собрание в первом чтении уже поддержало. Если его примут, физлицам придется платить до пяти тысяч, а должностным и юридическим до десяти и 100 тысяч соответственно, — продолжает Антон Алексеев.

Пока в пилотный проект с автодозвоном вошли так называемые гостевые маршруты, парки и скверы. Если он покажет себя хорошо, система охватит нелегальные объявления по всей территории города. Услугу предоставляет крупный мобильный оператор, работающий на Южном Урале, уточнил начальник управления благоустройства. Его выбрали по конкурсу и заключили госконтракт на пять месяцев. Сумма его составляет 650 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на оплату звонков (у них посекундная тарификация). Для оператора это не заработок, а, скорее, социальный проект, отметил чиновник.

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