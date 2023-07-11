Экологичный туризм в Челябинской области: что изменится на Аркаиме и реке Ай

Челябинская область начинает строить быстровозводимые гостиницы, чтобы справиться с потоком туристов Фото: Станислав ГЛАДКОВ

Туристический сезон сейчас в самом разгаре. Все чаще южноуральцы присматриваются к тому, какие новые интересные места появились в регионе. Как правительство области планирует развивать внутренний туризм? Что такое экологичный туризм? И какие изменения уже произошли в этой сфере? В эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов ответил на эти и другие вопросы.

ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТУРИЗМ

— В Челябинской области много красивых и знаменитых мест, которые интересны туристам со всей России. Самым популярным считается Таганай, который, наверное, всем знаком даже за пределами страны. У нас озерный край с чистыми водоемами, реками, настоящими культовыми достопримечательностями. И вот во время своего обращения к Законодательному Собранию губернатор области Алексей Текслер поднял тему экологичности туризма: «Важно не только развивать, но и сохранять». Расскажите, что сегодня подразумевается под экологичным туризмом и какими принципами мы руководствуемся, создавая условия для людей?

— Этот вид туризма относится к устойчивому развитию территорий, к сохранению баланса между природным достопримечательностями и их потребителями, туристами. Бережное использование природных ресурсов способствует их сохранению для будущих поколений. И мы понимаем, что нельзя здесь жить сегодняшним днем, нужно задавать фундамент, основу для развития всех аттракций, в том числе природных для будущих поколений.

Сегодня мы видим, насколько активно развивается внутренний туризм в России. В некоторых регионах, где туристический поток особенно активный, наблюдается не самая позитивная ситуация. И здесь мы понимаем, что, наверное, сегодня предложение не всегда успевает за спросом. При этом, со стороны государства оказывается беспрецедентный перечень поддержки, который позволит регионам, в первую очередь, решить проблемы нехватки мест размещения, обеспечивающей инфраструктуры, строительство санитарных зон, организация вывоза мусора. Тем самым, снижая общую антропогенную нагрузку на территории, которые являются излюбленными местами туристов. Поэтому весь этот комплекс мер, позволит туристам путешествовать с комфортом, цивилизованно и без ущерба для окружающей среды.

—То есть получается, что экологичный туризм — это тот туризм, который создает комфортные условия отдыха и путешествий по родным местам?

— Конечно. Плюс весь этот задел позволит повысить культуру самого туриста. Порой не хочется выбрасывать даже мелкий мусор, когда ты видишь вокруг себя полную частоту.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК В ОБЛАСТИ

— Мы часто слышим о том, что внутренний туризм у нас растет и развивается. Есть ли данные по Челябинской области о том, кто эти люди, откуда они приезжают? Много ли туристов из других регионов, или окрестными рекреациями пользуются исключительно местные жители?

— Да, данные у нас есть, и мы за ними следим. На них основывается наше планирование. Мы руководствуемся данными Росстата. По итогам 2022 года туристический поток у нас в регионе составил 1,7 млн. человек. Он ежегодно растет, причем темпы роста у нас в регионе опережают общероссийские. Ярким примером могут быть результаты I квартала 2023 года, где мы видим, что поток относительно прошлого года составляет 18%. При этом важно обратить внимание на другой показатель, который составляет 5,2 млн человек. Это количество ночевок у нас в регионе. И поэтому показателю мы являемся лидерами в УрФО. При том, что у соседей туристический поток гораздо выше, мы понимаем, что в Челябинской области туристы останавливаются больше. Среднее число ночевок на человека оказывается около четырех ночей. Что касается туристов из других регионов, мы тоже видим их портрет. 98% наших гостей — это россияне. В первую очередь, это жители Свердловской области, Башкирии, Кургана, также ХМАО, ЯНАО, Тюменской области и Оренбургской. Последние два года мы видим тенденцию по росту числа визитеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Основная часть туристического потока представлена соседними регионами, но это нам на руку, потому что мы стремимся к развитию межрегиональных связей. У нас принята макротерритория под названием «Большой Урал». Здесь мы видим большой потенциал, в том числе и в части развития автотуризма и природных троп.

— Если туристы ночуют у нас больше, чем в других регионах, соответственно это требует, наверное, большего внимания к инфраструктуре. Потому что, если ты остаешься в каком-то месте надолго, то уже и требования у тебя будут другие: где отдохнуть, куда сходить, где поесть и как передвигаться внутри территории. Накладываются ли из-за этого дополнительные обременения для туристической сферы?

— Конечно, с одной стороны, это обременения, но также вызовы и возможности. Нам нужно увеличивать количество классифицированных средств размещения. Строительство новых гостиниц, глэмпингов и кепинг-стоянок всегда приводит к росту обеспечивающего сервиса. Это и общественные места питания, и какие-то виды развлечений, досуга для туристов. Из-за этого тема туризма очень кросс-функциональна по мультипликаторам. Примерно около 15 отраслей приходится смежно на одно место размещения для туриста. Создавая базовую инфраструктуру, мы создаем и многие возможности для смежных бизнесов.

— Людей приезжает все больше, они останавливаются в различных местах, соответственно востребованность застройки берегов базами отдыха, санаториями возрастает. Как грамотно совместить такую рекреационную нагрузку с экологичностью? Какие-то может быть уже есть решения этого вопроса?

— Уровень антропогенной нагрузки можно контролировать только за счет создания инфраструктуры размещения. То есть уходить от так называемого «дикого туриста» к классифицированным местам размещения. Они позволяют контролировать оборот коммунальных отходов, санитарную зону и снижают практически до нуля воздействия на природные объекты, на которых они располагаются. Безусловно, есть ряд ограничений для строительства и возведения, как на землях природных территорий, так и на землях гослесфонда. Сейчас совместно с федеральными властями мы находимся в поиске этого баланса.

ПРОЕКТ МОДУЛЬНЫХ ГОСТИНИЦ

— Объявлено, что в Челябинской области появятся в большом количестве модульные гостиницы. Это всероссийский проект, о котором заявил президент. Губернатор Алексей Текслер также поставил задачу увеличить количество номеров. Что такое модульные гостиницы, кто их будет строить? Может уже есть какие-то инвесторы?

— Модульные гостиницы являются сейчас у нас очень популярным форматом мест размещения. Модульные дома — это некапитальные комфортные, безопасные круглогодичные и легкие в сборке сооружения, которые собираются по принципу конструктора из уже готовых модулей, которые производятся отдельно на фабричном производстве за короткий срок. В этом году по итогам конкурса программы Минэкономразвития России мы получили 918 млн. рублей на ближайшие два года и выполнили поручения губернатора. Наш регион является лидером по количеству одобренных проектов в стране в целом, Алтай по объему еще с нами вместе. Все остальные коллеги чуть позади. Это важно, и объем бюджета очень хороший. Мы понимаем, что за счет этих субсидий за два года у нас появится около 30 модульных гостиниц на территории региона с порядка 880 новыми номерами. Соответственно, расширяя места размещения, мы повышаем количество предложений для туристов, тем самым регулируя нагрузку. По мимо этого повышаем привлекательность нашего региона с точки зрения качественного предложения.

— Возникает вопрос о цене модульных гостиниц. Ведь они довольно дорогие получаются. Если рассматривать доступность, как правило учитывается цена за номер. Будет ли приемлема стоимость модульных номеров для рядовых граждан?

— Мы уверенны, что будет. И здесь работает абсолютно простое правило экономики: в зависимости от количества предложений, рынок сам отрегулирует стоимость. Да, сейчас мы видим, что при качественном предложении, стоимость довольно высокая. Но, чем больше предложений будет появляться, тем больше будет повышаться конкуренция, и ценовая политика, уверен, приведет к более умеренным предложениям.

— Насколько я понимаю, регион получил средства на максимальное количество гостиниц одним из первых. Почему мы оказались в топе наряду с Алтайским краем?

— Очень много природных аттракций. У нас три национальных парка, 142 особо охраняемые природные территории регионального уровня. Это очень много для области. Одним из критериев отбора, в том числе потенциальных проектов в Минэкономразвития была близость к природным территориям и к интересным видовым природным аттракциям. Также это качественная подготовка заявочной комиссии и работа с потенциальными инвесторами привела к такому результату.

— В этом смысле мы пилотный проект по части модульных гостиниц?

— Нет, пилотным его назвать нельзя, потому что год назад Ростуризм, еще когда существовал, проводил такой конкурс, но туда еще входили глэпминги и кемпинги, то есть дополнительные условия. В этой заявочной кампании мы не участвовали. Но если считать Минэкономразвития, как первую субсидию на этот проект, то да, мы одни из первых.

КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТУРИЗМ СЕГОДНЯ

— Губернатор Челябинской области Алексей Текслер регулярно приезжает на Тургояк. И в обращении он сказал, что эта территория у нас меняется. Какой подход к этому заповедному для нас месту сейчас используется? Как соблюдается баланс между туризмом и экологией?

— Да, мы провели большую работу за последний год со всеми заинтересованными сторонами — местные жители, бизнес, общественники, экологи, представители заинтересованных органов власти — в рамках разработки мастер-плана. На сегодняшний день у нас мастер-план территорий озера Тургояк готов. Он носит среднесрочный характер и рассчитан на 10 лет. Но мы понимаем, что в рамках мастер-планирования уже в ближайшее время на территории озера возникнет природный парк. Я думаю, что это будет в следующем году. Так же, этот парк будет создаваться для сохранения баланса между бизнесом и экологией. В ближайшие годы будут решены вопросы транспортной доступности, которые на сегодняшний день еще не решены, обеспечивающей инфраструктуры — это электроэнергия для определенных мест и канализация. Все эти меры позволят повысить качество отдыха туристов и снизить антропогенную нагрузку на озеро.

— Какие изменения ждут реку Ай, как одно из самых популярных мест среди туристов? Там яблоку негде упасть, порой вандализм происходит, катамараны носятся практически в любой сезон за исключением зимы.

— Да, большая нагрузка на реку. На сегодняшний день общий туристический поток составляет порядка 172 тыс. человек, и это те, кого мы видим по официальной статистике, есть еще цифры по незарегистрированным гостевым домам. И мы так же подошли довольно стратегически к этому проекту. Мы завершили разработку мастер-плана реки. Причем территория, которая попала под мастер-планирование, захватывает отрезок от ГЭС «Пороги» до Сикияз-Тамакского пещерного комплекса. В текущем году в поселке Межевом — это стартовая точка сплава — появится современный визит-центр. Также мастер-план предусматривает зонирование территории, что в течение нескольких лет позволит равномерно распределить туристический трафик и антропогенную нагрузку на памятник природы, создать новые объекты притяжения, увеличить доходы. Это поможет организовать вопросы вывоза мусора, санитарной инфраструктуры, и, что важно, учета и контроля людей на реке.

— Почему это важно?

— Сейчас мы видим, что посещение реки Ай происходит хаотично. Каждый желающий, не регистрируясь, может приехать как угодно и в любом физическом и моральном состоянии. Поэтому мировой опыт и практика показывает, что это комфортный вид отдыха, но он должен быть на учете. Предвещая какие-то вопросы с точки зрения опасений о регистрации — это будет абсолютно простая процедура.

— Это будет ограниченный доступ к реке?

— Нет, все желающие смогут посетить реку. Это нужно для того, чтобы не создавался хаос, и организация, которая будет заниматься управлением территорией, понимала, сколько людей в данный момент на реке, сколько зарегистрировались. Отдельно хочу отметить, что также мы учли нагрузку на реку. В будущем на берегах вдоль маршрута сплава появятся пешие, велосипедные и конные тропы. Таким образом, трафик будет перераспределен, и начнет активно развиваться инфраструктура прибрежной зоны.

— Не могу не спросить про Аркаим. А как он развивается, как меняется? Несколько фестивалей пройдет в этом году. Это «Пламя Аркаима», «Крынка» и другие. Как помогает событийный туризм? И, наоборот, не страдает ли археологический памятник от большого потока людей одновременно?

—Традиционно начну с цифр. Аркаим у нас посещает более 100 тыс. человек в год. Это довольно большой поток. Аркаим является точкой притяжения не только для жителей Челябинской области, но и для гостей со всей России. Такое интересное исследование: мы когда занимались мастер-планированием, одним из этапов являлся набор социальных опросов для жителей всей страны о месте. Мы выяснили, что среди опрошенных по статистике об Аркаиме знают больше человек, чем о Великом Устюге. Это лишь подтверждает тот факт, что этим местом нужно заниматься. На сегодняшний день одной из основных проблем Аркаима является отсутствие качественных мест размещения. Те событийные мероприятия, которые проходят, требуют, чтобы турист задерживался на территории как минимум на одну ночь, а идеально — и на две ночи, тем самым повышая, в том числе, и средний чек своего пребывания. Поэтому к концу этого года будет завершен первый этап реконструкции туристического лагеря. Для туристов будут организованы комфортабельные модульные средства размещения. Так же на территории заповедника в будущем заработает визит-центр. Пройдет благоустройство территории, которое подчеркнет особенности степного ландшафта и позволит по-новому взглянуть на Аркаим не только новым гостям, но и уже бывалым и традиционным посетителям этого места.

Также у нас в планах — развитие тропы до непосредственных мест раскопок. Сейчас это поле, степь. И вот здесь как раз возникают вопросы, так как это заповедная зона и там ничего делать нельзя. Сейчас мы с коллегами, которые занимаются контролем этой территории находимся в диалоге. Уверен, что найдем компромиссные решения, которые позволят повысить привлекательность этого пешего маршрута до городища.

— Какие условия создаются для экологических троп? Как меняется инфраструктура — дороги, отели, места отдыха? Может какие-то подходы меняются?

— Особым спросом пользуются объекты природного туризма, которые располагаются на особо охраняемых природных территориях, так называемых ОПТ. Это заповедники, заказники, национальные парки. Инфраструктура национальных парков развивается, растет интерес туристов к пешим прогулкам. Мы видим, что среднегодовой темп прироста посетителей национальных парков за последние пять лет на нашей территории составляет 15%. Это довольно высокий показатель. Таганай входит в топ-10 лучших национальных парков нашей страны. На сегодняшний день, с точки зрения своей базовой инфраструктуры, он является примером того, как необходимо заниматься благоустройством природных троп. Но при этом, мы понимаем, что и в других местах необходимо заниматься комфортными условиями размещения, предоставлением базовых сервисов по точкам питания, санитарных зон. В прошлом году в Челябинской области правительством было создано восемь экологических троп протяженностью 21 км. Это территории Каштакского и Чебаркульского боров и реки Тюлюк.

В этом году мы планируем также введение восьми экологических троп примерно той же протяженностью. У нас вообще в регионе существует отдельная госпрограмма, что тоже является одним из редких явлений. Мы методологически подошли к этому вопросу, и за последний год с центром проектного развития территорий, мы подготовили методические рекомендации по строительству, подготовке и разработке этих троп. Мы понимаем, что не только регион должен заниматься этими вопросами, но и муниципалитет на местах какие-то меньшие проекты реализовывать. Для того, чтобы при реализации каждой из троп были учтены все интересы, как туриста, так и обслуживающих организаций, чтобы пребывание на тропе было безопасным и комфортным. Можно пользоваться этим документом. Он соответствующим службам доводится, и мы надеемся, что качество предложений в этом направлении у нас в ближайшие годы вырастет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.