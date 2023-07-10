Строительство экотропы, новой дороги и своевременная модернизация систем водоснабжения: как живет поселок Западный

Для жителей поселка Западный создают благоприятную инфраструктуру. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня делается все для развития территорий Челябинской области, чтобы создать комфортную среду для жителей. Не стал исключением и поселок Западный Сосновского района. Поговорили с застройщиком, управляющей компанией и представителем администрации о планах по улучшению инфраструктуры.

Западный привлекает жителей Челябинска чистым воздухом и близостью к природе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для создания благоприятной инфраструктуры для жителей поселка проложат 45-километровую экотропу, которая будет проходить через лесные и благоустроенные территории, соединяя микрорайоны Западного: Вишневую Горку, Конфетти, Твою Привилегию, Белый Хутор, Саммит, Просторы, Притяжение и Прибрежный. Строительство экотропы планируется завершиться через 2-3 года.

Экотропа - отличное место для прогулок с минимальным вмешательством в экосистему леса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Покрытие на разных участках отличается: асфальтовое – на территориях микрорайонов, гравийное – на территории леса.

На экотропе, проходящей по территориии леса, гравийное покрытие Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На данный момент построены отдельные участки тропы: внутри микрорайонов, от Вишневой горки до Привилегии и от Привилегии до Белого Хутора. Также застройщики сейчас занимаются тем, чтобы интегрировать в поселок Западный новый микрорайон Конфети.

Управляющий компанией «ЭкоСити» Андрей Аликин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Большой объем работ мы проводим в этом году, на следующий год мы планируем сделать освещение, чтобы на тропе было комфортно, как в дневное, так и в ночное время, – прокомментировал управляющий компанией «ЭкоСити» Андрей Аликин.

Не могли обойти стороной вопросы водоснабжения. Ресурсоснабжающая организация – «ЮжУралВодоканал» уже приступила к плановой модернизации оборудования.

Первый заместитель главы администрации Сосновского муниципального района Сергей Чигинцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Запланированы достаточно большие инвестиции, в том числе в новый водозабор. На данный момент мощность водоканала достигает 5 тысяч кубометров в час, а в пик потребление составляет 3,5 тысячи. Первый заместитель главы администрации Сосновского муниципального района Сергей Чигинцев сообщил, что планируется развитие до 15 тысяч.

– Мы собирались с «ЮжУралВодоканалом», обозначили векторы для работы. Когда все инвестиционные проекты будут реализованы - у нас проблем с водоснабжением и водоотведением в районе не будет, в том числе, при дальнейшем развитии территории и появлении новых микрорайонов, – отметил Сергей Чигинцев.

Подробно была освещена тема сохранения лесных участков. Первый заместитель главы администрации Сосновского муниципального района подчеркнул, что территория, по которой проходит экотропа принадлежит гослесфонду, поэтому здесь вырубка лесов запрещена, и несет за собой административную и уголовную ответственность.

Директор по развитию компании АПРИ «ФлайПлэнинг» Алексей Салтыков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– При строительстве домов, мы сохраняем деревья при помощи специальной машины, которая позволяет перенести их и дать им, тем самым, дальнейшую жизнь, – рассказал директор по развитию компании АПРИ «ФлайПлэнинг» Алексей Салтыков.

Как отмечает Андрей Аликин, приживаемость деревьев после пересадки, составляет 95%.

– Дерево – это настолько сложный организм, и если ты не можешь с нуля его создать сам, то я считаю, что ты должен его сохранить, – добавил Алексей Салтыков.

Жители Западного участвуют в процессе озеленения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Даже сами жители вовлекаются в процесс озеленения. Застройщики проводили мероприятие, в рамках которого закупали растения и предлагали жителям поучаствовать в их высадке, как рассказывает Андрей Аликин, даже дети принимали активное участие в этом процессе.

Также в процессе решение трудностей с трафиком. В поселке строят коммерческие организации: школу, которая должна открыть свои двери 1 сентября, магазины, которые предоставят рабочие места, и части людей не придется ездить на работу в город. Эти меры позволят разгрузить движение. Обсуждается развитие сферы услуг и создание коворкинга, на которые у жителей есть большой спрос. Также в этом году должны начаться работы по строительству новой дороги.

– Сейчас построен небольшой кусочек от Белого хутора до Западного шоссе. Дальше дорога будет строиться до Новоградского проспекта и дойдет до ЧМЗ, это позволит соединить ЧМЗ с Северо-Западом, не заезжая в центральную часть города, – рассказал Андрей Аликин.

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