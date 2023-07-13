«Я признателен Владимиру Путину за четкую позицию»: потомок пророка Мохаммеда поблагодарил президента России за защиту традиционных ценностей

Шейх Абдульраззак Аль-Саади прибыл в Челябинскую область из Иордании Фото: Егор ИВЛЕВ

Прямой потомок пророка Мохаммеда в 42 поколении, профессор Амманского международного университета исламских наук, шейх Абдульраззак Аль-Саади стал почетным гостем научной конференции «Расулевские чтения», которая прошла в Троицке. К слову, это далеко не первый его визит в Челябинскую область. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» шейх рассказал, за что благодарен президенту Владимиру Путину, как выстроить добрососедские отношения между жителями страны и мигрантами, а также поделился впечатлениями от посещения Сабантуя.

— Уважаемый шейх, спасибо вам большое, что нашли время чтобы с нами встретиться и пообщаться.

— Конечно же, я тоже очень рад с вами встретиться и готов ответить на все ваши вопросы.

Общение проходило через переводчика Фото: Егор ИВЛЕВ

— Вы приезжаете на «Расулевские чтения» уже седьмой раз. В этом году верховный муфтий Талгат Таджуддин отметил, что благодаря «Расулевским чтениям» решены многие задачи. Какие изменения Вы заметили?

— Каждый год, когда я приезжаю, вижу ощутимые изменения: насколько расширяются сами «Расулевские чтения», как сильно укрепляется дружба и взаимопонимание между народами, которые проживают в этой стране. Видно, что увеличилось не только количество участников, но и их качество. И я замечаю, как каждый год преображаются регион и город Троицк.

Верховный муфтий Талгат Таджуддин и Абдульраззак Аль-Саади на «Расулевских чтениях». Фото: Олег Черных

— Вы побывали не только на «Расулевских чтениях», но и успели съездить на Сабантуй. Как впечатления?

— Я был очень счастлив участвовать на торжестве в честь Сабантуя. Для меня большая радость видеть, что люди разных национальностей и языков вместе отмечают этот праздник удела пропитания, ради которого они трудятся, и который надеются получить.

— Вы первый раз на Сабантуе? Удалось ли что-то попробовать национальные блюда — чак-чак, бешбармак или что-то другое?

— Это уже третье мое участие в торжествах Сабантуя. Я с удовольствием вкусил татарские сладости и русские блюда. Мне очень понравилось выступление — фольклорные национальные танцы, песни разных народов, которые участвуют в торжествах, приуроченных к Сабантую.

Также помимо Сабантуя, этого великого праздника, я проводил лекции в рамках «Расулевских чтений» и пятничную службу, на которые тоже собралось большое количество людей.

Главный муфтий УрФО Ринат Раев и Абдульраззак Аль-Саади (справа) на Сабантуе в Аргаяшском районе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шейх побывал на Сабантуе в третий раз Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Вы встречались с нашим губернатором Алексеем Текслером и на «Расулевских чтениях», и на Сабантуе.

— Я заметил, что это очень уважаемый и почтенный человек, хороший администратор, который всегда оказывает нам очень теплый прием и проявляет гостеприимство. Хочу выразить свою искреннюю благодарность за встречу и радушие, которые всегда оказывает губернатор Челябинской области.

Алексея Текслера я попросил лично передать свои благодарности господину Владимиру Владимировичу Путину. Я признателен за его четкую и ясную позицию в отношении общечеловеческих традиционных ценностей, и мировых религий, в отношении запрета на смену пола, которую запад старается продвигать, идея ЛГБТ сильно насаждается. Для меня большая честь, что именно президент Российской Федерации стоит и оберегает традиционные ценности, заложенные Всевышним Господом во всех людей.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Я выразил эту благодарность еще будучи у себя в стране, и здесь, уже приехав в Россию, я еще раз попросил губернатора, передать мои слова президенту. Мусульмане всего мира выражают Владимиру Владимировичу признательность за его осуждение преступления, связанного с сожжением и попиранием ногами Корана в Швеции.

Слава Богу, у вас есть свобода вероисповедания. Я своими глазами вижу, что есть места поклонения, люди могут придерживаться любой веры. Замечаю мечети, исламские медресе, университеты. В вашей стране у людей есть религиозные свободы.

— Рассказывали ли Вам, что в Челябинске строится самая большая мечеть в УрФО и при которой планируется построить медресе, где смогут обучаться около 60 человек? Деньги на ее строительство помогают собирать жители.

— Я слышал об этом проекте уже давно, подробностей не знаю, потому что этим должны уже заниматься специалисты. Но со своей стороны я хочу выразить благодарность и признательность, и сказать, что это огромный и важный проект, который еще больше поднимет статус этого региона.

Абдульраззак Аль-Саади приезжает на «Расулевские чтения» с 2015 года. Фото: Олег Черных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сейчас очень много внимания уделяется воспитанию молодежи. Челябинская область — регион, где исторически соседствуют представители разных культур. Также сюда приезжает большое количество иностранцев из стран бывшего СССР (в основном трудовые мигранты и их семьи), а также в последнее время много студентов из арабских стран. Какую роли выполняет религия в их воспитании? Как помогает не допускать конфликтов, а если они все-таки случились, выходить из них?

— Все мировые религии едины по вопросам воспитания. Есть общие ценности, к которым мы можем вместе призывать и воспитывать молодежь, оставляя в стороне те религиозные разногласия, которые существуют между нами. Все мировые религии говорят и призывают к вере в Бога, в посланников божьих, в писания, в ангелов, в конец света. Нравственность тоже едина среди всех мировых религий — отношение к родителям, их почитание, отношение к соседу, уважение к старшим. Как раз на днях мы с муфтием Челябинской и Курганской областей Ринатом-хаджи Раевым обсуждали вопрос воспитания молодежи. Я предложил идею, что о нравственности, которая одинакова для всех, мы будем писать книги и статьи для того, чтобы люди учили этические нормы и духовность.

Шейх был одним из основателей Болгарской исламской академии в Татарстане Фото: Егор ИВЛЕВ

— Нужна ли со стороны духовенства особая помощь мигрантам и их детям, которым порой действительно не легко встроиться в общество, где совсем другие порядки?

— Наших мигрантов из мусульманских республик мы воспитываем на традициях ислама. Ислам обучает человека тому, что если он пребывает в чужую страну, то должен вести себя нравственно и этично для того, чтобы влиться, быть единым и жить мирно, в добрососедских отношениях с теми людьми, в чьей стране он проживает.

Есть три стороны, которые оказывают очень сильное влияние на поступки человека. Первая сторона — это семья, родители, отец, мать, старшие братья и сестры, которые должны воспитывать и прививать ребенку культуру любви и уважения к другим людям. Вторая сторона — это школа, где человек должен получать не только образование, но и воспитание, определяющее, каким образом он должен относиться к другим людям, и как он должен вести себя с другими людьми другой культуры. Третья сторона — это храмы. Для нас, мусульман — это мечети, где религиозные деятели должны образовывать, воспитывать молодежь, проводить какие-то уроки, лекции, пятничные проповеди, где как раз эти общечеловеческие ценности они прививают.

Абдульраззак Аль-Саади поддерживает связь с другими потомками пророка Фото: Егор ИВЛЕВ

— А как молодежь привлекать в мечети?

— Я считаю, что есть еще четвертая очень важная сторона — СМИ, которые должны призвать молодежь в церковь. Есть мечети, которые молодежь должна посещать. К сожалению, телевизионные программы посвящены только каким-то сплетням. Это портит общество и губит страну. Поэтому, средства массовой информации должны призвать молодежь, чтобы они посещали храмы.

— Когда трудовые мигранты приезжают в мусульманскую страну, как Ваша, наверное, им проще и с ними работать проще, чем когда они приезжают в многоконфессиональную страну, как Россия?

— Здесь надо сказать, что у каждого человека есть разум, который необходимо использовать во благо. Я сам жил и работал в России четыре года. Встречался со священнослужителями, патриархами, представителями разных конфессий. Я читал лекции в университетах не только исламским людям. Все было прекрасно. Человек сам должен выстраивать взаимоотношения с людьми в том обществе, в котором проживает.

Фото: Егор ИВЛЕВ

— На конференции обсуждали актуальные проблемы мирового исламского сообщества. Какие это проблемы? Есть ли в России, в Челябинской области своя специфика?

— Я очень много путешествую по работе. Люди меня спрашивают, как живет сейчас исламская умма, как ее положение в Российской Федерации. Я даже написал отдельную статью, где был заголовок о том, что исламская умма в России находится в благоденствии. Они могут свободно исполнять все религиозные обеты, могут возводить мечети, открывать медресе, посещать исламские университеты, могут издавать книги. То есть такая милость божья, которую надо использовать. Поэтому я еще раз повторюсь, что мусульмане в Российской Федерации находятся в огромной милости божьей и благоденствии.

— Не каждый день приходится общаться с прямым потомком пророка. Не могу спросить, какого это? Поддерживаете ли связь с другими потомками?

— С другими потомками пророка Мохаммеда мы тоже регулярно встречаемся, встречаемся с другими священнослужителями и учеными, обсуждаем какие-либо вопросы и проблемы, очень много путешествуем, общаемся с людьми. Мы стараемся вести себя так, как вел себя наш предок и наш пророк Мохаммед, когда передавал послание божье. И мы также стараемся обучать и воспитывать, наставлять людей.

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Над чем вы сейчас работаете?

— На данный момент я занимаю должность преподавателя-профессора в Международном университете исламских наук в Аммане (Иордания). Также я одновременно являюсь руководителем, у меня есть свой собственный университет, который я открыл и основал в Ираке, где сейчас обучается более 6 000 студентов. Также принимаю участие во всех конференциях, на которые меня приглашают и постоянно веду преподавательскую и просветительскую деятельность в средствах массовых коммуникаций. Я преподавал во многих международных университетах Багдада, Малайзии, Иордании, работал в Российской Федерации.

Я был одним из основателей Болгарской исламской академии, моя работа там началась, когда еще не было ничего, даже одного камня не возложили в основание фундамента. Благодаря тому, что я с самого начала работал именно в болгарской исламской академии, то участвовал в формировании учебных программ, подборе дисциплин, преподавал на магистратуре и докторантуре, был научным руководителем магистерских и докторских диссертаций. И по сей день мои студенты из Чечни, Ингушетии, Дагестана и других регионов России всегда созваниваются со мной, задают вопросы, и мы продолжаем наше общение.

Фото: Егор ИВЛЕВ

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