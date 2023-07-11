Погнали на Кольский: маршрут для тех, кто отправляется к Баренцеву морю с детьми и животными на машине

Путешествовала семья на машине Фото: Юлия МИТЮГОВА

Кольский полуостров в последние годы стал излюбленным местом путешественников. По данным одного из туристических сервисов России, вояж к Баренцеву морю даже популярнее восхождения на Эльбрус. Пересечь полярный круг на самолете — дело нехитрое, а вот на машине, да еще и в компании с детьми и животными — это будет посерьезнее. Журналист КП-Челябинск Юлия Митюгова вместе со своей семьей сделала это дважды. Говорят, лучше отпуска еще не было. Чем именно эти края зацепили южноуральцев, читайте в нашем материале.

Кольский полуостров украл мое сердце 13 лет назад. Впервые я побывала там в качестве проводника поезда. Сопровождала моряков-подводников, многочисленных туристов из Вологды в Мурманск, и все красоты региона были доступны мне лишь из окна вагона. Ехала, и рыдать хотелось: безумная красота вокруг — такая близкая и такая недоступная.

В прошлом году, когда муж поддержал идею отправиться на полуостров в отпуск, я еле сдерживала эмоции. Это был самый насыщенный отдых в моей жизни. Наверное, ни дня не прошло, чтобы я не подумала о том, как здорово было бы вернуться на Кольский снова. И вот мы это сделали! Маршрут немного изменили, получше продумали стоянки, прогулки и «хотелки». Конечно, ехать южноуральцам в Мурманскую область далековато. Зато там, на краю света, чувствуешь себя настоящим героем. Еще бы! Столько километров преодолел, чтобы увидеть невероятные пейзажи своими глазами.

Как ехать?

Попасть на Кольский полуостров можно разными маршрутами: через Пермь или Вологду. Мы выбрали наиболее короткий и интересный для себя. На нём были платные участки дорог — объездные Москвы, Санкт-Петербурга, и благодаря этому удалось сэкономить почти четыре часа. Кажется, что это ерунда, но, когда ты шесть дней за рулем, это ощутимо.

Из Челябинска мы сперва доехали до Казани. Остановились на берегу Волги — напротив острова Свияжск. Это была обычная поляна с холмами, но с такими невероятными видами, что закачаешься. Заночевали в палатке и на следующий день доехали до Ногинска. Около Москвы сложно найти кемпинг, чтобы не нужно было отдаляться от маршрута. Там мы тоже устроили стоянку на ночь в лесу около речки.

Третий день в пути — и мы на Финском заливе. Кемпингов, которые рады туристам с питомцами, здесь предостаточно. Можно арендовать шатер, домик или просто остаться в палатке. Мы, разумеется, выбрали третий вариант и нисколько об этом не пожалели.

Дальше въехали в Карелию. Дорога через Сортавалу в Рускеалу одна из самых живописных, что я когда-либо видела. Самые красивые и зрелищные виды в районе Ладожского озера, где дорога петляет вдоль побережья. Отдельного внимания заслуживают названия населенных пунктов. Мы каждый проговаривали вслух на финский манер, надеемся, что ударения ставили правильно.

Достопримечательности есть практически в каждом городке, так что впечатлений у вас наберется немало. Кстати, в Лахденпохье (с финского языка переводится как «край залива») готовы устроить экскурсию на катере к шхерам для туристов даже с собачками. Стоимость составляет в среднем 6000 рублей.

Из Рускеалы путь повел нас в Гирвас на Пальеозеро. От путешествия сюда у меня до сих пор мурашки по коже, хотя местным это показалось бы смешным. Они, кстати, и посоветовали сгонять именно на этот водоем.

Дорога вела через густой лес и заброшенный военный аэропорт Гирвас. Мы проезжали всё это хоть и белой, но ночью. Мне и правда стало не по себе. Особенно после слов мужа: «Боже, помоги». В тот момент у нас отключился навигатор, и мы просто ехали по дороге вперед, даже не представляя, что нас ожидает в конце пути. А ждали нас классные виды, песчаный пляж и несколько палаток на берегу. Кстати, совсем рядом находится древний потухший вулкан Гирвас, обязательно его посетите.

На следующий день мы пересекли полярный круг! Да здравствует полярный день всю ночь напролет. Кандалакша — красивый город! Пожалуй, мой самый любимый на этом маршруте. Он находится на берегу Белого моря в окружении сопок. Здесь мы провели два дня и две ночи, но останавливались в разных местах.

Первая стоянка на побережье. Тогда мы впервые достали теплую одежду. С моря дул пронизывающий ветер, и мы почти всё время провели, спрятавшись в деревьях. Лишь изредка выходили прогуляться к заливу. На следующее утро так распогодилось, что нам удалось искупаться, позагорать, а еще понаблюдать за резвящимися морскими котиками. Местные сказали, что нам невероятно повезло. Далеко не каждому жителю города выпадает шанс увидеть их. Так что это настоящая удача!

Днем мы встретились с нашим проводником и отправились в горы. Там нас ждал забронированный домик. Спали в тот день под шум дождя. Утром наше убежище окутал густой туман, который опустился с сопок повыше. Незабываемая атмосфера и неподдельная радость от того, что ты застал Север самым разным. Плевать на мошек и комаров. Столько радости в груди, столько любви к этому месту в сердце!

Топливом и едой мы запаслись в Мурманске. В самой Териберке, которая стала конечной точкой маршрута, нет заправок с бензином (но есть бесплатная для электробайков). А в исторической части села работает только один продуктовый магазин. До второго придется прилично прогуляться пешком в другую часть Териберки. Или прокатиться к нему на машине.

На выбранной базе мы останавливались в прошлом году. В домиках всегда принимают гостей с питомцами, поэтому мы даже ничего нового выдумывать не стали. Место классное и аутентичное. Палатки на территории кемпинга тоже ставят — это дешевле, к тому же можно пользоваться всеми благами цивилизации. Если блага для вас неважны, ставьте палатку там, где хочется, только не забудьте средства от комаров и мошек.

Спустя несколько дней мы отправились в обратный путь всё по тому же маршруту. Снова ночевка в Кандалакше, вояж по Карелии, Ленинградской области, ночь в палатке под Москвой, затем под Казанью — и вуаля, вы дома, в Челябинске. Путешествуйте, делайте свои открытия! Это здорово!

Как спланировать автопутешествие

Поезда забиты, самолеты не везде летают, да и билетов уже не достать. Альтернативой привычному летнему отпуску может стать автопутешествие. Как всё спланировать, рассказал автоэксперт Ярослав Федоров.

— Плюсы автопутешествия очевидны: это свобода перемещения, некий комфорт, бюджетность поездки. Если сравнивать стоимость билетов на самолет с затратами на автомобильную поездку, то на машине выйдет дешевле. Планируя поездку, можно составить интересный маршрут по пути из пункта А в пункт Б, в отличие от путешествия на поезде или самолете. Это дает возможность посетить достопримечательности, посмотреть страну и живописные пейзажи, а также в любой момент остановиться в нужной точке, — говорит Ярослав Федоров. — Минусы — это потенциальная опасность, усталость водителя, в которую всё упирается, плохие дороги в России, к тому же машина может сломаться.

Подготовка очень важна

Чтобы путешествие удалось, эксперт советует тщательно подготовить машину к поездке: проверить автомобиль на исправность технического состояния и по возможности сделать внеочередное техобслуживание. Обязательно проверьте аптечку и огнетушитель. Подумайте, куда уместите багаж. Если место в машине закончилось, а чемоданы, которые необходимо взять, нет, уложите их на крышу в специальный багажник, который можно арендовать. Возьмите с собой радар-детектор или навигатор, рацию, с помощью которой можно слушать разговоры дальнобойщиков и узнавать о пробках. Ярослав Федоров советует заранее продумать маршрут, чтобы было интересно всем путешественникам. И главное — не гоните!

— Поездка на дальнее расстояние — это вопрос внутреннего комфорта и уверенности за рулем. Если человек получает от этого удовольствие, адекватно подходит к процессу, не пытается проехать 10–12 часов в сутки или ставить какие-то рекорды, то он с комфортом потихонечку поедет, — говорит Ярослав Федоров.

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