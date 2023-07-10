«Не было такого, чтобы она взяла и ушла»: сестра пропавшей в Симе 11-летней Ксении Устюговой рассказала подробности исчезновения девочки

Девочка пропала 9 июля. Фото: Подслушано Сим / Vk.com

В городе Симе Челябинской области продолжаются поиски 11-летней Ксении Устюговой, которая исчезла в минувшее воскресенье. Сестра девочки Юлия рассказала, что пропавшая растет в обеспеченной семье и всегда сообщает родителям о том, куда она уходит. Телефонный разговор с девочкой был опубликован в местном паблике «Уездный репортер – ТВЖ» во «ВКонтакте»

— Она у нас самостоятельная, растет в обеспеченной семье. Поскольку родители в основном на работе, она у бабушки жила, потому что до школы ближе и присмотреть есть кому. Она ответственная. Не было такого, чтобы она взяла и ушла, не предупредив, — рассказывает Юлия.

По словам сестры, Ксения в день исчезновения гуляла с подругой. Они распрощались в 20:40. Путь до дома должен был составить около пяти минут, но девочка так и не вернулась. Телефон выключен, а сама она до сих пор не вышла на связь.

— Мы ее всю ночь искали по всему городу, каждый закоулочек обследовали, и сегодня продолжаем – никаких пока зацепок нет, — отметила сестра пропавшей.

Сейчас к поиску девочки подключились волонтеры «ЛизаАлерт» и полиция. Информацию о местонахождении школьницы можно передать по телефонам 02 и 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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