«Убил отец подружки»: в Челябинской области нашли тело пропавшей 11-летней девочки из Сима

Девочку искали больше суток. Фото: соцсети

В Симе Челябинской области нашли тело пропавшей 11-летней девочки в лесополосе. В убийстве подозревается отец одной из ее подруг. Об этом КП-Челябинск сообщил источник.

– Девочку убил отец подружки, уже сознался. Тело закопал в лесополосе. Рюкзак выбросил в реку, – рассказал КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Девочку больше суток искали волонтеры, бросила все силы полиция, были задействованы кинологи. Ранее удалось найти только утопленный рюкзак ребенка

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru