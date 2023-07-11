На стройке элитного жилого комплекса в Челябинске спасатели пытаются снять с крана рабочего, которому стало плохо

В изнуряющую жару крановщику понадобилась помощь спасателей и скорой.
Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО
Прямо сейчас спасатели снимают с крана рабочего, которому стало плохо на стройке элитных апартаментов. Как передает корреспондент КП-Челябинск, наверх стали поднимать носилки, чтобы спустить крановщика на землю. Рабочие постепенно уходят со стройки, говоря, что не знают, что произошло.
— Поступило сообщение о том, что крановщику стало плохо, — рассказали в региональном МЧС. Эвакуацию проводят сотрудники МЧС, спасатели Челябинской городской службы спасения.
После приезда пожарных и спасателей рабочие покинули стройку.
Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО
О тяжести состояния крановщика пока не сообщается.
Сегодня в Челябинске один из самых жарких дней за лето. Термометр показывает + 38 градусов.
Напомним, на пересечении улиц Труда и Свердловского проспекта строительная компания «Голос. Девелопмент» возводит 31-этажные апартаменты «ГОЛОС в сердце города».
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