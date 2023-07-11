Отец стал как невменяемый: как семья убитой в Симе школьницы переживает горе

Та самая Газель, на которой убийца увез девочку Фото: Вадим АРХИПОВ

Сим — небольшой, спокойный город с населением в 12 000 человек. Но 9 июля там пропала 11-летняя девочка. Оксана (здесь и далее имена изменены. — Прим. ред.) гуляла с подружкой, ровесницей Викой. Ровно в 20:40 попрощались, — Вика это запомнила, ведь Оксана должна была в девять вернуться домой. Но больше девочку никто не видел. Сначала тревогу забила бабушка — внучка в это время жила у нее. (Знакомые говорят, девочка помогала бабушке, у которой сильно болят ноги, и иногда у нее оставалась).

Мама с папой в самом начале десятого позвонили ребенку — телефон недоступен. Подождали немного, и бросились за помощью в полицию. Ведь Оксана никогда не приходила домой позже, чем обещала.

Первым делом полиция пришла в дом к Вике. Ее отец, Анатолий, рассказал, что поехал в пивной магазин (это зафиксировала камера видеонаблюдения), встретил девочек возле парка. Якобы довез дочку до дома, и поехал отвозить Оксану. Хотя странно — до дома дочке было гораздо дальше, а Оксане и идти-то всего несколько минут.

Так или иначе, он весь день помогал в поисках, обходил закоулки.

Подключились волонтеры «ЛизаАлерт», неравнодушные жители, полиция. Даже бригада пожарных. Верили в чудо. Но вечером в реке возле расположенных рядом садов нашли рюкзак Оксаны. Тело обнаружили на следующий день в лесополосе, с глубокими ножевыми ранениями…

По неофициальным данным, место полицейским показал тот самый 36-летний Анатолий. Его заподозрили сразу, и он в убийстве сознался.

— Выродок, — говорят о нем соседи. — Его еще в детстве такой был, его презирали. Вот и вырос изгой.

Выяснилось, что на своей «ГАЗели» он увез школьницу не домой, а за ферму, на которой работают его родители. Возможно, попытался надругаться над ребенком (это сейчас выяснит следствие), а потом убил. Вроде бы выпил, и «перекрыло».

Родители Оксаны сейчас ни с кем не могут общаться. Особенно, говорят соседи, плохо отцу — «стал как невменяемый». Мама держится, хотя бы ради старшей дочки…

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