«По сути, здесь была помойка»: на месте землянок челябинской бедноты построят VIP-высотку

Будущий ЖК получит имя «Пушкина, 7» Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

В центре Челябинска завершаются масштабные археологические раскопки. Специалисты «Межрегионального центра археологических исследований» (МЦАИ) заканчивают полевые исследования на улице Пушкина — там находится будущая стройплощадка элитного ЖК.

Три десятка археологов работали на участке площадью почти 6,5 тыс. кв. метров в течение двух месяцев. С мая по начало июля они извлекли из земли свыше полутора тысяч артефактов. Как рассказал научный сотрудник МЦАИ Олег Бытковский, раскопки осложнялись тем, что территория была длительное время заброшена, покрыта слоем мусора, на уборку которого пришлось потратить много времени, перед тем, как приступить к научной работе.

— Мы обнаружили четыре фундамента, три из которых были жилыми домами XIX века постройки, — рассказал археолог. — Кроме того, было найдено несколько жилых построек времен основания Челябинской крепости: это были ее выселки, сама крепость находилась западнее. Примитивные строения, полуземлянки, но, тем не менее, достаточно интересные. Но в целом верхняя часть культурного слоя оказалась очень сильно повреждена, перемешана с балластом, и по сути была помойкой 1990-х гг., которая возникла здесь после сноса зданий.

Олег Бытковский Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

В основном археологи находили здесь предметы быта, утварь, элементы декора мебели и дома, стеклянную и фарфоровую посуду: тарелки, бутылки из-под вина и минеральной воды, аптечные склянки с рельефными буквами. По-настоящему ценных находок немного: в основном это монеты различных эпох — от середины XVIII века, времен основания Челябинска, до наших дней. Более половины — царские монеты первой половины XIX века, которые позволили экспертам более точно установить дату основания этого квартала.

— К сожалению, среди находок мы не обнаружили каких-то изысканных вещей, которые могли бы принадлежать людям каких-то привилегированных сословий. Из этого мы сделали вывод, что люди, чьи дома стояли здесь, жили довольно бедно, — отметил лаборант-металлист Максим Бакаев.

Среди находок изысканных вещей не оказалось Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Во время раскопок были найдены чугунные пушечные ядра и свинцовые пули, а также более современные боеприпасы. Рядом с одним из домов археологи наткнулись на схроны с винтовочными и револьверными патронами, где также находились погоны царской армии и казачий кинжал. Из-за этого на раскоп пришлось вызывать полицию: патроны изъяла прибывшая спецгруппа и затем утилизировала в установленном законом порядке.

Все остальные находки после их обработки и описи археологи передадут в фонды Исторического музея Южного Урала. По завершении работ здесь начнется подготовка стройплощадки под высотное строительство. Начальник управления заказчика-застройщика АО СЗ «ЮУ КЖСИ» Николай Щепетков отметил, что раскопки вскоре продолжатся на соседнем участке — он будет предназначен под капитальную парковку будущего жилого комплекса.

Сам ЖК, который получит имя «Пушкина, 7» относится к бизнес-классу недвижимости. Он будет состоять из трех корпусов — один высотой 7 этажей, два других — по 14 — объединенных общим стилобатом. Кровли зданий обещают сделать эксплуатируемыми, а фасады будут выполнены в неоклассическом стиле, под стать исторической застройке района. Квартиры в новом ЖК будут площадью от 40 до 120 кв. метров, ориентировочная стоимость — в районе 150 тысяч рублей за «квадрат», в зависимости от планировки и вариантов отделки.

— Пока мы утверждаем окончательную конфигурацию размещения дома и элементов благоустройства. Уже в этом году планируем начать строительство, сдача дома намечена на конец 2025 года, — рассказала Ольга Валова, директор агентства недвижимости «Выбор» (входит в ГК «ЮУ КЖСИ»).

После завершения работ начнется подготовка стройплощадки Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

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