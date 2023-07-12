День металлурга в Челябинске 2023: афиша, кто приедет

День металлурга в Челябинске будут отмечать два дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

День металлурга – профессиональный праздник сталеваров, прокатчиков, литейщиков, плавильщиков, доменщиков, горняков. Его отмечают ежегодно в третье воскресенье июля. В 2023 год праздник выпадает на 16 июля.

Праздничные мероприятия для всего Челябинска в этом году организовал Челябинский трубопрокатный завод.

Программа рассчитана на два дня: 14 и 15 июля. Рассказываем, что запланировано на День металлурга в Челябинске в 2023 году, кто приедет из звездных гостей и когда будет салют.

14 июля посетить праздник удастся не всем.

В ДК ЧТПЗ проведут посвящение в «Молодые металлурги» и концерт для ветеранов завода. Вход только по пригласительным. Начало праздника в 15:00.

15 июля – насыщенный день.

В 10:00 на площадках спортивного комплекса «Восход» проводят матч по волейболу и кубок по футболу среди заводчан. Здесь же организован праздник для юных любителей спорта. Ребят с 7 до 14 лет ждут веселые старты.

В 12:00 в ДК ЧТПЗ начнется праздник для детей трубников. Их ждут флешмобы и лотереи. Первоклассники получат в подарок сертификаты.

В 19:30 на стадионе спортивного комплекса «Восход» всех жителей Челябинска ждет праздничный концерт. Традиционно всех работников Челябинского трубопрокатного завода и гостей поздравят с Днем металлурга руководители предприятия, первые лица города и области, а также творческие коллективы города. Здесь же подведут итоги конкурса «Династия ЧТПЗ».

Специально приглашенной звездой вечера станет певица Елка. Она исполнит для челябинцев любимые песни.

Челябинский трубопрокатный завод устраивает праздник для заводчан и жителей города. Фото: из соцсетей

Завершится День металлурга в Челябинске 2023 праздничным фейерверком. В небе над озером Смолино в 22:30 прогремит салют.

Будет ли в этом году праздничная программа от администрации города пока неизвестно. Афиша обновляется.

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