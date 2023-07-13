«Многие помнят эти "рыбки" в советских сервантах»: легендарный южноуральский фарфор приехал в Кундравы

Южноуральский фарфоровый завод работал с 1963 по 2008 год Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Краевед Федор Жижилев сделал музею Сергея Герасимова в селе Кундравы знаковый подарок — более шестидесяти фарфоровых изделий из его частной коллекции. О том, какое значение имеют новые экспонаты для собрания музея и истории региона, читайте в материале КП-Челябинск.

Церемония дарения была приурочена к 60-летию Южноуральского фарфорового завода, действовавшего с 1963 по 2008 год. Предприятие считается легендарным, так как изначально запускалось с целью сокращения дефицита посуды на Урале, а вскоре стало вторым по выпуску фарфора в стране. Так, в ответ на дефицит в 400 миллионов единиц завод изготовил 550 миллионов изделий за 45 лет работы.

— Экспозиция отчасти перекликается и с историей, которую хранит Дворец культуры «Мечта» в нашем селе. Многие помнят эти чашки, блюдца и «рыбки» в советских сервантах, — отмечают работники музея Сергея Герасимова.

Действительно, мало кто родом из бывшего Союза не вспомнит хотя бы одной истории с фарфоровым сервизом, который отчасти считался предметом роскоши — роскоши довольно доступной. Подобной историей год назад делилась и супруга коллекционера Людмила Портнягина. Будучи маленькой девочкой, она с мамой на последние сбережения приобрела сервиз в недавно открывшемся на тот момент магазине «Фарфор». Состоял он из селедочницы, соусницы, супницы, а весил очень тяжело. Тем не менее, несмотря на бедную жизнь, благодаря хорошему вкусу мамы у них была возможность порой воспользоваться элементами красоты и богатой жизни.

Сам даритель — член Русского географического общества Федор Жижилев — видит ценность фарфоровых изделий из Южноуральска еще и в строжайшем соответствии их качества ГОСТу. А это в свою очередь дело крайне тонкое, хрупкое, требующее немало труда и терпения. Стоит вспомнить пример, который привела археолог Юлия Васина на выставке другой части коллекции фарфора в ЮУрГУ: для изготовления обычной, на первый взгляд, фарфоровой чашки пришлось совершить целых восемьдесят технологических операций.

Уникальности южноуральского фарфора способствовало и то, каким сырьем обладает местность.

— Южноуральский фарфор называют белым золотом России. Эти изделия относятся к классу тонкокерамической технологии, их изготавливали из тонких смесей каолина, полевого шпата и кварца с белым покрытием. Очень часто в сюжетах на сервизах появлялись мотивы по сказам Бажова, что придает этим изделиям сегодня художественную и историческую ценность, — рассказывает Федор Жижилев.

Рецептура фарфора в Челябинской области отличалась аутентичностью природных компонентов. В частности, для изготовления использовали нижнеувельскую глину, кыштымский каолин и миасский шпат.

Помимо того, что южноуральский фарфор и его стиль прославлен и узнаваем в странах бывшего СССР, его ценность видят и в более удаленных от нас уголках мира. Известно, что изделия Южноуральского фарфорового завода хранятся в Афганистане, Йемене, Израиле, Монголии и Австралии.

Напомним, что на данный момент вся продукция легендарного предприятия распределена по частным коллекциям. Самой масштабной из них считается коллекция, принадлежащая Федору Жижилеву. Она насчитывает триста экспонатов. В течение года он частично передавал экспозиции музеям нашего региона. Как объясняет краевед, он не желает быть тем, кто много-много накопил за жизнь и никому это не передает, что-то должно быть дальше.

Таким образом, фарфор из крупнейшей личной коллекции попал в музей Южно-Уральского государственного университета, где с августа по декабрь 2022 года составлял выставку «Фарфоровые истории: рассказано на Урале», знакомя посетителей с историей края, которую хранят, казалось бы, обычные предметы быта. Еще часть изделий отправилась в Государственный архив Челябинской области. Также экспонаты пополнили собрания музеев в Еманжелинске, Пласте и недавно — в селе Кундравы.

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