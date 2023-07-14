«Мы проникали туда, куда никто не проникал»: как проходили съемки фильма об отце советской атомной бомбы в Челябинске

Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | «Курчатов»/vk.com

В сентябре 2022 в Челябинске презентовали документальный фильм «Братья Елькины», а уже в этом году состоится показ новой киноленты от режиссера и продюсера Светланы Поповой — «Курчатов. Щит и меч Холодной войны». Премьера назначена на сентябрь, но точной даты пока нет. Журналист КП-Челябинск побеседовал с режиссером и узнал некоторые подробности о фильме, рабочем процессе и планах на будущее.

— В фильме о Курчатове есть несколько историй, не связанных между собой напрямую, но связанных тематически. На примере повествовательных линий героев мы раскрываем историю нашего края, страны и, более того, историю международных отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. В нашем фильме рассматривается история этих взаимоотношений с 40-х годов до настоящего времени, — рассказала Светлана Попова.

Фото: Екатерина Карт

Фильм будет современным, но не в ущерб исторической теме. С добавлением большего числа художественных метафор и элементов клипового монтажа, в котором можно будет разглядеть влияние постмодернизма, некоторые кадры стали менее статичным, как рассказала Светлана. При этом полностью отказаться пришлось от диалогов в кадре, чтоб не усложнять восприятие зрителям фильма.

— Чтобы качественно сыграть диалоги, актеру в них нужно погружаться, изучать историю героя глубже, чем-то требуется при съемках документального фильма, — объяснила Светлана Попова.

При этом фильм, чем-то похожий на предыдущий, но еще более смелый и дерзкий, будет построен не только на исторической постановке действительности (по словам Светланы, она займет 40% ленты), но и на анализе, и журналистском расследовании, которому отданы шестьдесят процентов метра.

— Мы проникали в такие места, куда до нас еще никто не проникал. Брали интервью у тех людей, у которых до нас никто не мог взять. Например, есть интервью с американцами, которые живут в Челябинске. Один из них… сидит в СИЗО, — поделилась некоторыми подробностями Светлана.

Для съемок также восстановили интерьеры советской квартиры. Фото: Алексей Потапов

На фильм «Курчатов. Щит и меч Холодной войны» удалось привлечь небольшой бюджет — всего 400 тысяч рублей от гранта Росмолодежи. Большую часть приходилось волонтерить. Всего рабочих смен было около 30, и перед каждой вставала сложная задача, которую съемочной команде предстояло преодолеть вместе. Рассказывая об одной такой смене, а точнее — о съемках выставки в Магнитогорске 1988 года под названием «Информатика в жизни США», Светлана поделилась, что площадкой был выбран Дворец спорта «Торпедо» в Ленинском районе, потому что ехать в Магнитогорск с оборудованием и огромным количеством задействованных в процессе людей (в тот день их было 90) было далеко и дорого.

— Самая главная сложность была в том, чтоб достать экспонаты. На выставке были представлены компьютеры, телевизоры, на которые транслировались клипы, камера, которая снимала в прямом режиме — когда люди подходили к ней и махали руками, они тут же видели себя на экране. Был представлен и первый принтер. Россияне в тот год на выставке впервые увидели, как он печатает. У советских граждан это вызывало «wow-эффект». Все это воспроизвести в Челябинске в 2023 году мы, конечно же, не смогли бы: нет в России столько экспонатов, — объяснила Светлана Попова.

Тогда команда купила один журнал с той выставки за полторы тысячи рублей, два пластиковых пакета по шестьсот рублей каждый и целую пригоршню значков. Дальше предстояла огромная работа бутафорского цеха, в которой помогала также бутафор-художник Екатерина Овчинникова, проживающая аж в Петербурге. Материалы от нее отправлялись либо через службу доставки, либо в электронном виде.

— Для стопок журналов мы распечатывали обложки, оборачивали в них обычные глянцевые журналы. Два пакетика снимали с каждым человеком отдельно, как будто такие у всех есть. Нам нужно было изучить очень много материалов и фотографий, чтоб все воссоздать. Принтер 88 года мы раздобыть не могли: его нет в Челябинске. Тогда мы сами напечатали картинки, который печатал принтер на выставке. В кадре показывали, как люди смотрят на эти напечатанные бумажки, загораживая собой принтер. А на этих бумажках, кстати, был напечатан самолетик, — рассказала режиссер.

Съемочная группа. Фото: Дмитрий Островский

Проделать такую огромную и очень кропотливую работу без надежной и сплоченной съемочной команды было бы невозможно. Светлана и сама призналась, что тимбилдинг (построение команды. — Прим. ред.) является едва ли не самым важным этапом в работе. Важно выбирать добрых и легких на подъем товарищей.

— Когда собирается команда из позитивных ребят, все получается прекрасно. Даже если возникают трудности, то они очень быстро решаются, потому что рядом куча светлых голов, которые по щелчку предлагают альтернативные и нестандартные решения выхода из проблемных ситуаций. Когда собирается такая команда, то никакие трудности не страшны, — подтвердила Светлана Попова.

В планах Светланы снять и художественный «короткий метр» в Челябинске. Правда для этого требуется много времени — несколько лет подготовки. Они уйдут на написание крепкого сценария, нескольких грантов, в том числе и в Фонд кино, чтоб получить достойное финансирование в пару миллионов, а то и пару десятков миллионов рублей. Ведь чем больше бюджет фильма, тем он лучше, а за свой счет работать безумно трудно. Но это только одна из граней трудностей съемки фильма. В каждом следующем дополнительно раскрываются новые. Преодолеть их помогает как упомянутая команда, так и личное спокойствие при столкновении с трудностями.

— Когда ты уже стреляный воробей, то ты понимаешь, что если тебе не помогут одни люди, то помогут другие. Если задача не решается одним образом, то есть множество альтернативных путей. Со временем появляется уверенность в себе. Работать над фильмами всегда тяжело. Легче становится само восприятие этих трудностей.

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