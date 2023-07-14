«Это удобно и безопасно»: на остановке «Еманжелинка» установили надземный пешеходный переход

Жители Еманжелинки часто уезжают отсюда в Челябинск и Троицк Фото: Егор ИВЛЕВ

На остановке «Еманжелинка» всегда много людей. Жители часто ездят в Челябинск и Троицк на общественном транспорте. Обычный пешеходный переход на четырехполосной трассе — дело небезопасное. Поэтому здесь и решили установить современную модульную надземную конструкцию. Журналист КП-Челябинск побывал в Еманжелинке и увидел процесс установки нового пешеходного перехода.

Закат. Вдали виднеется Еманжелинка. С противоположной стороны от населенного пункта пасутся коровы. На трассе между Челябинском и Троицком в этот вечер много техники и машин с проблесковыми маячками. Вокруг остановки ходят мужчины в зеленых и желтых жилетках. На правой стороне трассы — огромный 35-метровый прозрачный тоннель, подвязанный тросами. Этот тоннель и будет новым модульным надземным переходом.

На время работ движение было ограничено Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

До этого вечера жители деревни переходили трассу с помощью светофора с кнопкой. Подходишь, нажимаешь, ждешь несколько минут и переходишь дорогу. Звучит несложно. Но на деле, ждать иногда приходилось долго. А ведь пока стоишь на красном сигнале светофора, и маршрутка могла уже уехать из-под носа. И небезопасно все это. Машины на трассе ездят со скоростью больше 100 км/час. Могут и не успеть затормозить перед внезапным красным светом и идущим пешеходом.

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Были аварии, связанные с попутными столкновениями. Когда жители переходили дорогу по светофору, автомобильные средства, которые двигались в сторону Троицка, не успевали затормозить, — говорит заместитель главного инженера «Росавтодора» Валерий Поспелов.

— Общаемся с местными. Много народу сбивают, поэтому и строим, — делится с редакцией монтажник Антон.

Дорожники прислушиваются к просьбам жителей, отмечает монтажник Антон Фото: Егор ИВЛЕВ

Аварии на этом участке происходили часто. Местные боялись переходить дорогу здесь. Особенно страшно ходить было детям и пожилым людям. Поэтому и начали думать об установке современной конструкции:

— В связи с возросшей активностью дорожного движения в 2020–2021 годах, участились случаи наездов на пешеходов и попутных столкновений. Поэтому было принято решение, запрошено и выделено финансирование «Росавтодором» на строительство модульного надземного перехода, — продолжает Валерий Поспелов.

заместитель главного инженера «Росавтодора» Валерий Поспелов Фото: Егор ИВЛЕВ

К нашему приезду уже были готовы лестницы для будущего перехода. Рабочие суетятся.

— Вот ты иди к правой стороне, а ты стой здесь и карауль, — руководит процессом бригадир.

На месте дежурят сотрудники МВД. Их количество почти совпадает с количеством монтажников. Перекрыт большой участок трассы. На время работ никто не мог проехать из Троицка в Челябинск и наоборот.

Для многих сотрудников это не первая масштабная работа. Каждое их действие отлажено. Всего в Челябинской области уже установлено 29 модульных переходов. Осталось еще 11.

— У нас цель — на всех автодорогах первой категории (с четырьмя полосами. — Прим. ред.), обеспечить пешеходам переход над проезжей частью. Это удобно и безопасно, — обещает заместитель главного инженера «Росавтодора».

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

На место работ приехал подъемный кран. Оранжевая машина огромной высоты начала цеплять прозрачный тоннель, лежащий около Еманжелинки.

— Скоро начинаем! — кричит один из рабочих.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Жители пришли посмотреть на знаковое для Еманжелинки событие. Почти все смотрели издалека, боялись подниматься на трассу. Увидеть происходящее вблизи решился только один мужчина, везущий велосипед:

— Идея замечательная. Один мост стоит. Сейчас ставят этот. Это безопасные пешеходные переходы. Это меньше аварийности. Это круто, — поделился житель Еманжелинки Иван Костромитин.

Иван Костромитин подъехал поближе, чтобы посмотреть, как собирают мост Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Все замерли в ожидании. Кран начал устанавливать переход. Тоннель поднимается в воздух, разворачивается и останавливается на высоте около десяти метров. Дальше дело за малым — закрепить конструкцию, проверить надежность и открыть трассу.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Установка нового надземного перехода происходила не больше получаса. К концу работ жители стали подниматься наверх, чтобы рассмотреть конструкцию поближе:

— Наконец-то никого сбивать здесь у нас не будут! — выкрикнул мужчина.

Такая, казалось бы, большая работа завершена. Теперь жители Еманжелинки могут не переживать за свою безопасность при переходе большой трассы. Новым надземным переходом уже может начать пользоваться каждый желающий.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Установка надземного перехода заняла не больше получаса Фото: Егор ИВЛЕВ

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