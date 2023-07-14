«Дышать нечем»: ученые объяснили, почему от лесных пожаров в Челябинске стоит химический запах

Челябинцы делятся туманными городскими пейзажами, но фото не передают запах. Фото: Егор ИВЛЕВ

Сегодня жители Челябинска и Копейска проснулись от острого запаха гари, а посмотрев в окно, не смогли разглядеть горизонта. Причем дым окутал все районы города независимо от направления ветра.

В МЧС по Челябинской области сообщили, что крупных пожаров в регионе нет, а дым пришел к нам из соседней Свердловской области, и Ханты-Мансийского автономного округа, где несколько дней бушует огонь.

Такие виды в селе Шайдуриха Свердловской области. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Дым не рассеялся даже к полудню. Повышенное загрязнение атмосферного воздуха на данный момент система мониторинга фиксирует в Металлургическом районе, в районе улицы Российской и проспекта Победы. В четырех точках есть превышения по сероводороду, оксиду углерода и диоксиду азота.

Карта мониторинга показывает превышение на четырех точках.

Данные подтвердили в Минэкологии.

— Есть превышения по формальдегиду и взвешенным веществам,— сообщил начальник Центра экологического мониторинга Владислав Коробкин.

Ответили в минэологии и на замечания, что пожары подозрительно пахнут химией. Запах объяснила профессор ЧелГУ, эколог Альфира Сибиркина.

— При горении леса выделяется ряд химических компонентов, из-за чего и появляется такой химический запах, — прокомментировала Альфира Сибиркина. — Во время горения древесины, мха, опавших листьев, сухих веток и травы выделяются оксиды ванадия, серы, сероводород, формальдегид и летучие углеводороды. Даже в малом количестве они дают сильный химический запах.

жители Ленинского района делятся, что у них даже не видно озера. Фото: соцсети.

А вот на счет прогнозов мнения разделились. Одни предполагают, что в ближайшее время пойдет дождь, изменится направление ветра и челябинцы снова будут любоваться городскими пейзажами, другие считают, что придется потерпеть 2-3 дня.

Где-то домов не видно вообще. Фото: соцсети.

Фото: Егор ИВЛЕВ

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